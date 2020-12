Profesor de Tampa cree que Florida podría llegar a 2 millones de casos de coronavirus para año nuevo

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – Desde el Estadio Raymond James hasta el Aeropuerto Internacional de Tampa, las personas se someten a pruebas de COVID-19 después del ajetreado fin de semana festivo.

8 On Your Side se encontró con Lindsie Herring y se dirigió a Dallas el lunes.

“No estoy demasiado preocupada por eso. Siento que he estado bastante segura”, dijo. “Las personas con las que he estado han estado a salvo. Honestamente, no estoy demasiado preocupado”.

Es posible que Herring no esté preocupado, pero el Dr. Tom Unnasch de USF Health teme que las cosas en Florida empeoren en las próximas semanas, lo que apunta al Día de Acción de Gracias.

“Y con este tipo de cosas en las que la gente viajaba mucho, visitaban a la familia probablemente alrededor de una mesa en la que no llevaban máscaras, tienes la posibilidad de que expongan a muchas más personas de las que deberían. si solo se quedaran en casa “, dijo Unnash a 8 On Your Side.

Unnasch dijo que la propagación comunitaria se convertirá en un problema en los próximos días, cuando otros sin saberlo transmitan el virus a la comunidad.

A medida que Florida se acerca a un millón de casos de COVID-19 , el profesor cree que las cosas podrían empeorar mucho.

“Creo que nos ha tomado mucho tiempo llegar al millón, pero si vemos un aumento en estas vacaciones, y donde estamos ahora, la tasa a la que vamos, es posible que veamos 2 millones para el turno de el año 2021 “, dijo Unnasch.

Keith Adcox de Treasure Island ha viajado por trabajo con regularidad desde abril.

Dijo que juega a lo seguro cada vez que llega al aeropuerto.

“Llevo una máscara dondequiera que voy. En aeropuertos, restaurantes, en todos lados así”, explicó.