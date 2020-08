Presidente Trump realiza una reunión informativa el jueves por la tarde

WASHINGTON (AP) – Pres. Trump realizará una sesión informativa en la Casa Blanca el jueves por la noche.

La sesión informativa está programada para comenzar alrededor de las 5:30 pm hora del este y puede transmitirse en vivo aquí mismo.

Con las conversaciones sobre la ayuda de emergencia por coronavirus que se estancaron, ambas partes jugaron el juego de culpas el jueves en lugar de tomar medidas serias para tratar de salir de su estancamiento. Washington oficial se está vaciando, la política nacional está consumiendo las ondas de radio y el abismo entre los bandos en guerra parece demasiado grande por ahora.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, presionó en favor de fondos para el Servicio Postal de los Estados Unidos, asistencia para el alquiler, ayuda alimentaria y pruebas rápidas del virus en su evento de prensa semanal, criticando a los republicanos diciendo que les importaba un bledo y declarando rotundamente que “la gente morirá” si el retraso se muele en septiembre.

“Quizás los confundió con alguien a quien le importaba un carajo”, dijo Pelosi cuando se le preguntó si debería aceptar un paquete de rescate COVID-19 más pequeño en lugar de soportar semanas de posible estancamiento. “Ese no es el caso”.

Todos los principales combatientes han abandonado Washington después de una demostración de varios días de quedarse para no ser culpados por abandonar las conversaciones. El riesgo político para el presidente Donald Trump es el dolor continuo en los hogares estadounidenses y una economía en apuros, los cuales prometen dañarlo en la campaña de septiembre. Para los demócratas, existe una verdadera decepción por no poder llegar a un acuerdo, pero una aparente comodidad al mantenerse firmes por una medida radical en lugar de las pocas piezas que Trump más desea.

Una modesta obertura de la administración Trump el miércoles no generó más que protestas y acusaciones de mala fe.

“Es un punto muerto”, dijo el jueves el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow.

Al otro lado de un Capitolio casi vacío, el principal republicano del Senado trató de culpar a Pelosi, cuyas ambiciosas demandas han frustrado a negociadores de la administración como el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows.

“Todavía rechazan cualquier alivio para cualquier persona a menos que reciban una avalancha de demandas sin relación real con COVID-19”, dijo el líder de la mayoría, Mitch McConnell, republicano de Ky. McConnell ha mantenido las conversaciones a distancia, alimentando profundas divisiones entre Republicanos sobre el tema – y una variedad de piezas – de la medida de alivio que se tambalea.

Entre los artículos perdidos se encuentran quizás $ 10 mil millones en fondos de emergencia para que el Servicio Postal ayude a mejorar el servicio a medida que su papel en las elecciones de otoño adquiere mayor importancia, dado el aumento esperado en la votación por correo debido a la pandemia del coronavirus. Trump está en contra de los 3.400 millones de dólares exigidos por Pelosi por ayudar a los estados con la avalancha de votos por correo.

Trump pareció aprovechar el estancamiento para presionar en su caso contra la votación por correo. Dijo el jueves en el programa “Mornings with Maria” de Fox Business Network que entre los puntos conflictivos estaba la demanda de los demócratas de miles de millones de dólares para ayudar a los estados a proteger las elecciones y ayudar a los trabajadores postales a procesar las boletas por correo.

“Necesitan ese dinero para que la oficina de correos funcione, de modo que pueda tomar todos estos millones y millones de boletas”, dijo Trump. “Si no obtienen esos dos elementos, eso significa que no puede tener votación universal por correo porque no están equipados para tenerlo”.

La Casa Blanca y los líderes del Congreso están muy separados en cuanto al tamaño, alcance y enfoque de la ayuda para apuntalar hogares, reabrir escuelas y lanzar una estrategia nacional para contener el virus, que ha infectado a más de 5,2 millones de personas en Estados Unidos y ha causado la muerte. al menos 166.000, según cifras compiladas por la Universidad Johns Hopkins.

El principal negociador de Trump, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, intentó reactivar las conversaciones estancadas el miércoles, pero Pelosi y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, desestimaron la propuesta y dijeron que la administración Trump todavía se negaba a cumplir con ellos a mitad de camino. Los republicanos del Congreso están en gran parte sentados al margen de las conversaciones.

Con la Cámara y el Senado esencialmente cerrados, y los legisladores de guardia para regresar con 24 horas de anticipación, las esperanzas de un compromiso rápido han disminuido. En cambio, la política de la culpa se ha afianzado, ya que los partidos se centran en las convenciones de nominación presidencial de este mes y las propias campañas de reelección de los legisladores.

Todo apunta a que las conversaciones no se reanudarán por completo hasta que el Congreso se reanude en septiembre, a pesar del creciente número de muertos por coronavirus.

Para los estadounidenses, eso significa el fin de un beneficio de desempleo semanal de $ 600 que ha expirado, al igual que la prohibición federal de los desalojos. Las escuelas que esperan obtener dinero del gobierno federal para ayudar a proporcionar medidas de seguridad se quedan con las manos vacías. Los estados y ciudades que miran con tinta roja la economía destrozada tienen pocas opciones.

Las acciones ejecutivas de Trump parecieron proporcionar un respiro temporal, ofreciendo $ 300 en beneficios por desempleo y alguna otra ayuda. Pero podrían pasar semanas antes de que esos programas se intensifiquen, y la ayuda es mucho menor de lo que el Congreso estaba considerando. Más de 20 millones de estadounidenses corren el riesgo de ser desalojados y más están sin trabajo.

Los demócratas dijeron que están esperando que la Casa Blanca ponga una nueva oferta sobre la mesa: “De nuevo le hemos dejado claro a la Administración que estamos dispuestos a reanudar las negociaciones una vez que comiencen a tomarse en serio este proceso”, dijeron en un comunicado. .

Pero Mnuchin respondió con su propia declaración, diciendo: “Los demócratas no tienen interés en negociar”.