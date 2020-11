'¿Por qué estos estados no pueden parecerse más a Florida?': El gobernador DeSantis promociona el progreso de las elecciones 20 años después del recuento

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – Veinte años después de que Florida se convirtiera en el centro de atención nacional en la infame disputa del recuento de Bush v. Gore, ¿se ha convertido el Sunshine State en un modelo para la celebración de elecciones?

El gobernador Ron DeSantis expuso ese caso durante su conferencia de prensa del miércoles destacando las mejoras desde 2000.

“Creo que es un testimonio del desempeño del estado que, como ves el caos que se desarrolla en algunos de estos otros estados de campo de batalla, donde los votos pueden no contarse durante días, donde un estado no cuenta nada hoy, simplemente van a Regrese mañana, que la gente está mirando a Florida y se está preguntando: ‘¿Por qué estos estados no pueden parecerse más a Florida?’ ”, dijo DeSantis.

El supervisor de elecciones del condado de Pasco, Brian Corley, dijo a 8 On Your Side que poder contar los millones de votos por correo antes del cierre de las urnas hizo una gran diferencia en Florida en comparación con otros estados que enfrentan desafíos legales.

8 On Your Side le preguntó a Corley si hay lecciones que otros estados pueden aprender de Florida en el futuro sobre cuándo deberían comenzar a contar estas boletas por correo.

“Sí, lo hay”, dijo Corley. “Cuanto antes mejor.”

Muchos estadounidenses se fueron a la cama el martes por la noche sabiendo que el presidente Donald Trump es el ganador previsto de los 29 votos electorales de Florida, pero ese no fue el caso de otros estados de batalla, como Michigan y Pensilvania.

“Todo lo que puedo decir es vergüenza para los legisladores estatales por no cambiar durante una pandemia y permitir que mis colegas comiencen a contar antes”, dijo Corley.

Terrie Weeks participó en una pequeña manifestación con un mensaje sencillo en el centro de San Petersburgo.

“Estamos aquí para asegurarnos de que cada voto emitido sea contado de manera justa”, dijo.

Weeks le dijo a 8 On Your Side que está preocupada por los comentarios del presidente Trump en las últimas 24 horas.

“Creo que anunciar que ha ganado cuando aún no se han contado cientos de miles de votos es tremendamente inapropiado”, dijo.

El exvicepresidente Joe Biden no declaró la victoria cuando habló alrededor de las 4 pm del miércoles.

“No estoy aquí para declarar que hemos ganado”, dijo Biden. “Pero estoy aquí para informar cuando finalice el recuento, creemos que seremos los ganadores”.

Weeks dijo que le complace que Florida no haya agregado un nuevo capítulo a su historia de elecciones complicadas.

“Florida hizo un trabajo decente porque comienzan a contar los votos por correo tan pronto como llegan”, dijo.

Corley dijo que el récord de votación anticipada y por correo ayudó a mantener las filas en movimiento el día de las elecciones.

Agregó que al comienzo de la pandemia de coronavirus le preocupaba tener suficientes trabajadores electorales y lugares de votación.

“Si alguien me hubiera dicho hace meses que tendríamos una de las elecciones más fluidas en la historia de Florida, hubiera dicho que estás loco, pero fue una para todas las edades”, dijo Corley. “Quiero decir, estoy muy orgulloso de mi personal, nuestros trabajadores electorales y, francamente, mis colegas en Florida”.

Las boletas de miembros militares y votantes en el extranjero con matasellos del día de las elecciones aún se pueden contar si llegan dentro de los diez días antes del 13 de noviembre.

Los resultados oficiales de Florida serán certificados por la Comisión de Escrutinio Electoral del Departamento de Estado el martes 17 de noviembre.