¿Por qué el DEO de Florida les pide a algunos beneficiarios de desempleo que devuelvan los beneficios?

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – A lo largo de la pandemia, 8 On Your Side ha relatado a innumerables floridanos que luchan por recibir beneficios por desempleo.

El Departamento de Oportunidades Económicas de Florida ha pagado más de $ 15 mil millones en fondos estatales y federales desde marzo. Ahora, exige que algunas personas lo devuelvan.

Eso incluye a Tiffany Kimmel, una madre soltera de Pinellas Park que dice que ha perdido mucho estos últimos meses. Primero fue su trabajo como gerente de oficina, luego fue su padre. Ahora está a punto de perder sus beneficios de desempleo después de recibir un aviso de pago en exceso.

“No tiene ningún sentido”, dijo Kimmel por encima de Zoom.

Kimmel se enteró de que le debía al estado $ 1,100 cuando solicitó el desempleo a principios de este año. Fue un pago en exceso de una reclamación de desempleo anterior que ella cobró hace años.

Sin querer que los beneficios se retrasen o se nieguen, Kimmel dice que pagó la deuda en abril. Ella cobró desempleo durante semanas solo para ser descalificada recientemente por ese pago excesivo pasado, dice.

El DEO quiere que le devuelvan ese dinero.

“A pesar de que había pagado el saldo este año, todavía no importaba”, explicó Kimmel. “Y ahora dicen que les debo $ 3.300”.

Jamie Brown también cree que se le emitió un aviso de sobrepago falso. El suyo era por más de mil dólares.

“Estamos siguiendo sus órdenes porque no sabemos, y ahora nos están penalizando”, dijo. “No es justo.”

Después de agotar sus beneficios, Brown dice que el sitio CONNECT la impulsó a solicitar el programa PUA, o Asistencia por desempleo pandémico. Pensando que era solo para 1099 trabajadores, llamó al DEO para verificarlo.

Brown dice que los empleados la tranquilizaron para que aplicara, que si aparecía el enlace, ella calificaba. Así lo hizo y fue aprobada, recibiendo beneficios por algunas semanas solo para luego revertir su elegibilidad.

“¿Sientes que tienes que pagar por su error?” Preguntó Victoria Price de On Your Side.

“Sí”, dijo Brown. “Absolutamente.”

Según el sitio web de la DEO, los pagos en exceso pueden ocurrir en cualquier momento por varias razones. Algunas de las razones enumeradas incluyen circunstancias que no serían culpa del solicitante, como “descuido”, “malentendidos” y “errores técnicos”.

Puede apelar un aviso de sobrepago. Tanto Kimmel como Brown lo han hecho.

Lo que no tienen, dicen, es el dinero para pagar al estado.

“No tengo dinero para darles en este momento”, dijo Brown. “Estoy tratando de llegar a fin de mes”.

“E incluso si lo hiciera, no lo devolvería”, agregó Kimmel. “Yo pagaría mis cuentas primero”.

Kimmel dice que contratará a un abogado para luchar contra el estado.

El DEO no respondió las preguntas de 8 On Your Side sobre estas situaciones específicas.

ÚLTIMAS NOTICIAS: