Por la cultura: Tampa Voices Matter anima a las minorías a votar

TAMPA, Fla. (WFLA) – Tampa Voices Matter es una nueva organización con la misión de conseguir que más votantes jóvenes y de minorías asistan a las urnas esta temporada electoral.

En junio, algunos dueños de negocios de Tampa Bay comenzaron a discutir la temporada electoral en una publicación de Facebook.

“Dijeron por quién debería votar, por quién debería votar? Así que tuvimos una reunión para realmente responder esas preguntas”, dijo Shalone Barnett.

Esa reunión floreció en varios foros, talleres y eventos que involucraron a la comunidad y candidatos que se postulaban para cargos locales.

“Estamos tratando de entusiasmar a los votantes”, dijo Stephanie Foster. “Les estamos dando a los candidatos una plataforma para hablar sobre ellos mismos”.

“Es el local al que debemos prestar atención”, dijo Barnett. “Lo local es realmente donde obtenemos los resultados y hacemos las cosas que necesitamos”.

Barnett y Foster ayudaron a formar Tampa Voices Matter. La organización está trabajando para educar a los votantes jóvenes y minoritarios sobre las elecciones y los candidatos.

“Primero, somos una minoría, así que tienen a alguien a quien admirar y decir que si pueden hacerlo, yo puedo hacerlo”, dijo Foster.

Según el Supervisor de Elecciones del condado de Hillsborough en 2016, la participación general de votantes fue de aproximadamente el 72%. Había 849,943 votantes elegibles. Un total de 609,313 personas votaron en las elecciones generales de 2016. Echando un vistazo más de cerca al desglose de votantes; hubo una participación de votantes del 76% para los votantes blancos en comparación con el 66% para los votantes negros.

Tampa Voices Matter está tratando de cambiar esta narrativa.

“Es posible que no estén de acuerdo con lo que están viendo o con lo que no puedan relacionarse, pero es muy imperativo salir y votar”, dijo Foster.

El grupo no partidista está trayendo candidatos a la comunidad a través de talleres y foros. Esperan que sus esfuerzos conduzcan a un aumento de la participación electoral.

“Pensamos en los problemas que enfrentan los jóvenes al no saber quiénes son los candidatos”, dijo Barnett. “Cuando no saben quiénes son los candidatos, no se presentan a votar”.

Los esfuerzos de los grupos están dejando impactos duraderos en los votantes.

“Es importante que nos unamos, hablemos sobre los problemas y podamos no debatir, sino simplemente relacionarnos con los problemas que están sucediendo”, dijo Micheline Barber, dueña del salón y asistente al evento de TVM. “Muchas veces lo vemos en papel, pero una cosa es ver realmente a la persona y ver su pasión y deseos”.

El grupo incluso se está asociando con otros grupos no partidistas como Ballot Defenders, que tienen el mismo objetivo.

“Queremos educar a los votantes, asegurarnos de que entiendan su boleta, asegurarnos de que estén registrados para votar y simplemente estar en la comunidad para crear conciencia sobre el deber cívico de salir y votar”, dijo Dolly Ferraiuolo de Ballot Defenders.

Los esfuerzos de Tampa Voices Matters no se detienen después del 3 de noviembre. Planean traer de vuelta a la mesa a los candidatos que sean elegidos el próximo año y hacerlos responsables de lo que les dijeron a los votantes que harían si fueran elegidos.

