Polk man plantea inquietudes sobre la seguridad de DEO luego de reportar beneficios de desempleo robados

CONDADO DE POLK, Florida (WFLA) – Un hombre del condado de Polk afirma que alguien cambió de manera fraudulenta la información bancaria de su cuenta de desempleo, desviando más de $ 3,000 de sus beneficios de desempleo.

Puede parecer descabellado, pero un ex agente de servicio al cliente de DEO le dice a 8 On Your Side que es tan improbable como parece.

Cuando los depósitos directos de Rob Nobrega se detuvieron repentinamente hace unas semanas, estaba enojado pero no sorprendido. Después de todo, había visto innumerables historias sobre el estado que no pagaba a la gente de manera oportuna.

Pero sus beneficios fueron pagados todo el tiempo … solo a la persona equivocada.

“Alguien entró en mi cuenta, cambió toda mi información bancaria, ingresó la suya y robó $ 3,190”, dijo Nobrega a 8 On Your Side.

Cinco semanas y 40 llamadas telefónicas al DEO más tarde, Nobrega dice que un agente finalmente lo descubrió. Cambiaron la información del depósito directo a la cuenta bancaria de Nobrega e informaron el fraude.

Sin embargo, el agente le dijo a Nogrega que no tenían forma de rastrear a quien hizo el cambio.

“Estoy aproximadamente 99 por ciento seguro de que fui alguien en el DEO que hizo esto”, dijo Nobrega.

Reggie Ellison es uno de los miles de agentes temporales del centro de atención telefónica contratados para apoyar a la agencia abrumada.

“Realmente no hay nada que les impida hacer eso”, dijo Ellison a 8 On Your Side.

Si bien Ellison ya no está prestando servicio al cliente DEO y no había oído hablar de la situación de Nobrega, dice que no está sorprendido porque las personas en su posición podrían acceder fácilmente a la información bancaria de los reclamantes.

“El acceso que se nos dio fue muy apresurado y sin la capacitación adecuada”, dijo.

Ellison dice que fue sometido a una verificación de antecedentes antes de ser contratado, pero no puede hablar de lo extenso que fue y ese fue el caso para todos.

Nobrega no solo está preocupado por cómo pagar sus facturas sin sus beneficios. También teme que más de su información privada pueda haber quedado en juego.

“Estas son medidas de seguridad simples que deberían haber implementado”, dijo.

Al momento de escribir esto, DEO no había devuelto nuestra solicitud de comentarios.

