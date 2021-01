Warnock hace historia con la victoria del Senado mientras los demócratas se acercan a la mayoría

ATLANTA (AP) – El demócrata Raphael Warnock ganó el miércoles una de las dos elecciones al Senado de Georgia, convirtiéndose en el primer senador negro en la historia de su estado y poniendo la mayoría del Senado al alcance del partido.

Un pastor que pasó los últimos 15 años dirigiendo la iglesia de Atlanta donde predicó Martin Luther King Jr., Warnock derrotó a la titular republicana Kelly Loeffler. Fue una dura reprimenda del presidente saliente Donald Trump, quien hizo uno de sus últimos viajes en el cargo a Georgia para reunir a su base leal detrás de Loeffler y el republicano que se postulaba para el otro escaño, David Perdue.

El enfoque ahora cambia a la segunda carrera entre Perdue y el demócrata Jon Ossoff. Los candidatos estaban atrapados en una carrera apretada y era demasiado pronto para llamar a un ganador. De acuerdo con la ley de Georgia, un candidato rezagado puede solicitar un recuento cuando el margen de una elección es menor o igual a 0.5 puntos porcentuales.

Si Ossoff gana, los demócratas tendrán el control total del Congreso, fortaleciendo la posición del presidente electo Joe Biden mientras se prepara para asumir el cargo el 20 de enero.

La victoria de Warnock es un símbolo de un cambio sorprendente en la política de Georgia a medida que el creciente número de votantes diversos con educación universitaria ejerce su poder en el corazón del sur profundo. Sigue a la victoria de Biden en noviembre, cuando se convirtió en el primer candidato presidencial demócrata en gobernar el estado desde 1992.

Los votantes se distancian socialmente mientras esperan en la fila para emitir sus votos en la segunda vuelta electoral del estado dentro del gimnasio en Social Circle Middle School, el martes 5 de enero de 2021, en Social Circle, Georgia. El senador republicano Kelly Loeffler y David Perdue están siendo desafiados por los demócratas Jon Ossoff y Raphael Warnock en la segunda vuelta del martes. (Curtis Compton / Atlanta Journal-Constitution vía AP)

Warnock, de 51 años, reconoció su improbable victoria en un mensaje a sus seguidores el miércoles temprano, citando la experiencia de su familia con la pobreza. Su madre, dijo, solía recoger “el algodón de otra persona” cuando era adolescente.

“El otro día, como estamos en Estados Unidos, las manos de 82 años que solían recoger el algodón de otra persona eligieron a su hijo menor para que fuera senador de Estados Unidos”, dijo. “Esta noche, demostramos con esperanza, trabajo duro y la gente a nuestro lado, todo es posible”.

The Associated Press declaró a Warnock como el ganador después de que un análisis de los votos pendientes mostró que no había forma de que Loeffler alcanzara su liderazgo. Es probable que la ventaja de Warnock crezca a medida que se cuenten más papeletas, muchas de las cuales se encuentran en áreas de tendencia demócrata.

Loeffler se negó a ceder en un breve mensaje a sus seguidores poco después de la medianoche.

“Tenemos trabajo que hacer aquí. Este es un juego de pulgadas. Vamos a ganar estas elecciones ”, insistió Loeffler, una ex empresaria de 50 años que fue nombrada al Senado hace menos de un año por el gobernador del estado.

Loeffler, quien sigue siendo senadora de Georgia hasta que se finalicen los resultados de las elecciones del martes, dijo que regresaría a Washington el miércoles por la mañana para unirse a un pequeño grupo de senadores que planean desafiar el voto del Congreso para certificar la victoria de Biden.

“Vamos a seguir luchando por usted”, dijo Loeffler, “se trata de proteger el sueño americano”.

La otra segunda vuelta electoral de Georgia enfrentó a Perdue, un ex ejecutivo de negocios de 71 años que ocupó su escaño en el Senado hasta que expiró su mandato el domingo, contra Ossoff, un ex asistente del Congreso y periodista. Con solo 33 años, Ossoff sería el miembro más joven del Senado.

Las falsas afirmaciones de Trump sobre fraude electoral arrojaron una sombra oscura sobre las elecciones de segunda vuelta, que se celebraron solo porque ningún candidato alcanzó el umbral del 50% en las elecciones generales. Atacó al jefe de elecciones del estado en vísperas de las elecciones y planteó la posibilidad de que algunos votos no se contaran incluso cuando se emitían los votos el martes por la tarde.

Los funcionarios estatales republicanos sobre el terreno no informaron de problemas importantes.

Los trabajadores electorales en el almacén de elecciones del condado de Fulton en Georgia registran las tarjetas de memoria de las máquinas de votación que almacenan las boletas luego de la segunda vuelta electoral del Senado en Atlanta el martes 5 de enero de 2021. Las dos elecciones de segunda vuelta del Senado de Georgia el martes determinarán qué partido controla el Senado de los Estados Unidos. El republicano Kelly Loeffler se enfrenta al demócrata Raphael Warnock, mientras que el republicano David Perdue desafía al demócrata Jon Ossoff. Los demócratas deben ganar ambos escaños para tomar el control del Senado. (Foto AP / Ben Gray)

Las elecciones de esta semana marcan el final formal de la turbulenta temporada electoral de 2020, más de dos meses después de que el resto de la nación terminara de votar. Los riesgos inusualmente altos transformaron a Georgia, una vez un estado sólidamente republicano, en uno de los principales campos de batalla de la nación para los últimos días de la presidencia de Trump, y probablemente más allá.

Ambas contiendas probaron si la coalición política que impulsó la victoria de Biden en noviembre era una anomalía anti-Trump o parte de un nuevo panorama electoral. Para ganar en las elecciones del martes, y en el futuro, los demócratas necesitaban un fuerte apoyo afroamericano.

Basándose en su popularidad entre los votantes negros, entre otros grupos, Biden ganó los 16 votos electorales de Georgia por aproximadamente 12,000 votos de los 5 millones emitidos en noviembre.

Las afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral en las elecciones de 2020, aunque sin mérito, resonaron entre los votantes republicanos en Georgia. Aproximadamente 7 de cada 10 estuvieron de acuerdo con su afirmación falsa de que Biden no era el presidente legítimamente elegido, según AP VoteCast, una encuesta de más de 3.600 votantes en las elecciones de segunda vuelta.

Los funcionarios electorales de todo el país, incluidos los gobernadores republicanos en Arizona y Georgia, así como el ex fiscal general de Trump, William Barr, han confirmado que no hubo un fraude generalizado en las elecciones de noviembre. Casi todos los desafíos legales de Trump y sus aliados han sido desestimados por jueces, incluidos dos rechazados por la Corte Suprema, donde presiden tres magistrados nominados por Trump.

Incluso con las afirmaciones de Trump, los votantes de ambos partidos se sintieron atraídos a las urnas debido a lo mucho que estaba en juego. AP VoteCast encontró que 6 de cada 10 votantes de Georgia dicen que el control del partido del Senado fue el factor más importante en su voto.

Incluso antes del martes, Georgia había roto su récord de participación en una segunda vuelta con más de 3 millones de votos por correo o durante la votación anticipada en persona en diciembre. Incluyendo la votación del martes, en última instancia, más personas votaron en la segunda vuelta que en las elecciones presidenciales de Georgia de 2016.

En el vecindario Buckhead de Atlanta, Kari Callaghan, de 37 años, dijo que votó “todos demócratas” el martes, una experiencia que fue nueva para ella.

“Siempre he sido republicana, pero me ha disgustado mucho Trump y la forma en que están trabajando los republicanos”, dijo. “Siento que los candidatos republicanos todavía están con Trump y la campaña con Trump se siente bastante mal. Estos no son los valores conservadores con los que crecí “.

Pero Will James, de 56 años, dijo que votó “directamente por el Partido Republicano”.

Dijo que estaba preocupado por el reciente apoyo de los candidatos republicanos a los desafíos de Trump a los resultados de las elecciones presidenciales en Georgia, “pero realmente no cambió las razones por las que voté”.

“Creo en el equilibrio de poder, y no quiero que ninguna de las partes tenga un referéndum, básicamente”, dijo.

___

Peoples informó desde Nueva York. Bynum informó desde Savannah, Georgia. Los escritores de Associated Press Haleluya Hadero, Angie Wang, Sophia Tulp, Ben Nadler y Kate Brumback en Atlanta contribuyeron a este informe.

ÚLTIMAS HISTORIAS: