Una mirada a los indultos y el indulto en las últimas semanas del mandato de Trump

WASHINGTON (AP) – En las últimas semanas de su presidencia, Donald Trump emitió una serie de indultos y conmutaciones, incluidos excongresistas condenados por cargos de corrupción, dos personas acusadas en la investigación sobre Rusia que siguió a su presidencia y excontratistas del gobierno condenados. en una masacre de 2007 en Bagdad que dejó más de una docena de civiles iraquíes muertos.

Aquí hay un vistazo a las 20 personas a las que se les concedieron indultos o conmutaciones el martes.

ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del jueves 12 de septiembre de 2019, el representante estadounidense Chris Collins, RN.Y., habla con los reporteros mientras sale de la corte después de una audiencia previa al juicio en su caso de uso de información privilegiada, en Nueva York. El martes 22 de diciembre de 2020, el presidente Donald Trump indultó a 15 personas, incluido Collins. Collins, el primer miembro del Congreso en respaldar a Trump para ser presidente, fue sentenciado a dos años y dos meses en una prisión federal luego de admitir que ayudó a su hijo y a otros a esquivar $ 800,000 en pérdidas bursátiles cuando se enteró de que un ensayo de drogas por una pequeña farmacéutica la empresa había fallado. (Foto AP / Seth Wenig, archivo)

ANTIGUO REP. CHRIS COLLINS:

Collins, un republicano de Nueva York, fue sentenciado a cumplir dos meses en una prisión federal luego de que admitió haber ayudado a su hijo y a otros a esquivar $ 800,000 en pérdidas en la bolsa de valores cuando se enteró de que un ensayo de drogas de una pequeña compañía farmacéutica había fracasado. Fue el primer miembro del Congreso en respaldar la presidencia de Trump.

___

EX-REP. CAZADOR DE DUNCAN:

Hunter, un republicano del sur de California, fue sentenciado en marzo a 11 meses de prisión luego de declararse culpable de robar alrededor de $ 150,000 de los fondos de su campaña para pagar un estilo de vida lujoso, desde vacaciones hasta salidas con amigos, matrícula en escuelas privadas y la fiesta de cumpleaños de su hija. .

ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del lunes 1 de julio de 2019, el representante de los Estados Unidos Duncan Hunter sale de la corte federal luego de una audiencia de mociones en San Diego. El martes 22 de diciembre de 2020, el presidente Donald Trump indultó a 15 personas, incluido Hunter, quien fue sentenciado a 11 meses de prisión después de declararse culpable de robar fondos de campaña y gastar el dinero en todo, desde salidas con amigos hasta la fiesta de cumpleaños de su hija. (Foto AP / Denis Poroy, archivo)

___

GEORGE PAPADOPOULOS Y ALEXANDER VAN DER ZWAAN:

Papadopoulos y van der Zwaan fueron condenados en la investigación del fiscal especial Robert Mueller.

Papadopoulos fue el primer ayudante de Trump en declararse culpable como parte de la investigación de Mueller, al declararse culpable de mentir al FBI, y cumplió una sentencia de casi dos semanas en una prisión federal. Fue asesor de política exterior de la campaña de Trump y admitió haber mentido sobre una conversación de 2016 con un profesor maltés que le dijo que Rusia tenía “suciedad” sobre Hillary Clinton en forma de correos electrónicos robados. Había aprendido del profesor, Joseph Mifsud, que Rusia tenía miles de correos electrónicos robados durante una reunión en abril de 2016 en Londres. Esa revelación ayudó a desencadenar la investigación de contrainteligencia del FBI en julio de 2016 sobre la posible coordinación entre Rusia y la campaña de Trump, que luego se transformó en parte de la investigación de Mueller.

Van der Zwaan era un abogado holandés que fue despedido de un destacado bufete de abogados internacional y admitió que mintió a los investigadores federales sobre sus interacciones con el ex asistente de campaña de Trump, Rick Gates, quien también fue acusado en la investigación de Mueller. Van der Zwaan había sido condenado a 30 días de prisión

Él y Papadopoulos se convirtieron en el tercer y cuarto acusados en la investigación de Rusia en recibir el indulto.

___

NICHOLAS SLATTEN, PAUL SLOUGH, EVAN LIBERTY Y DUSTIN ESCUCHARON:

Los cuatro hombres eran contratistas del gobierno condenados en una masacre de 2007 en Bagdad que dejó más de una docena de civiles iraquíes muertos y causó un alboroto internacional por el uso de guardias de seguridad privados en una zona de guerra. Todos cumplían largas penas de prisión.

Los fiscales alegaron que los hombres, ex veteranos que trabajaban como contratistas para el Departamento de Estado, lanzaron un ataque no provocado en una rotonda concurrida usando fuego de francotiradores, ametralladoras y lanzagranadas en septiembre de 2007 en la plaza Nisoor de Bagdad. Los abogados defensores argumentaron que sus clientes respondieron al fuego después de ser emboscados por insurgentes iraquíes.

___

STEVE STOCKMAN:

El excongresista de Texas fue condenado por conspirar para estafar al menos $ 775,000 a fundaciones conservadoras que tenían como objetivo las donaciones para organizaciones benéficas y educación electoral. Los fiscales dijeron que Stockman, quien sirvió en la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde 1995 hasta 1997, y desde 2013 hasta 2015, hizo un mal uso de las donaciones de las fundaciones para uso personal y político. Falló en su candidatura para el Senado de Estados Unidos en 2014. La Casa Blanca dijo que Stockman había contraído coronavirus mientras estaba en una prisión federal y ha cumplido más de dos años de su sentencia de 10 años. Los funcionarios dijeron que todavía se le pedirá que cumpla un tiempo bajo libertad supervisada y pague alrededor de $ 1 millón en restitución.

___

IGNACIO RAMOS Y JOSE COMPEAN:

Trump otorgó indultos completos a Ramos y Compean, ex agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que fueron condenados por disparar y herir a un narcotraficante mexicano cerca de El Paso, Texas en 2005. Los investigadores dijeron que los agentes nunca informaron del tiroteo y trataron de encubrirlo. Fueron declarados culpables de agresión y cargos por armas de fuego y un juez en 2006 condenó a Ramos a 11 años de prisión y a Compean a 12 años. Fueron liberados en 2009 después de que el entonces presidente George W. Bush conmutara sus sentencias.

__

PHIL LYMAN:

Lyman, un republicano de Utah que actualmente se desempeña como representante estatal, cumplió 10 días en prisión después de encabezar una protesta de unos 50 conductores de vehículos todo terreno en un cañón que alberga viviendas en acantilados de nativos americanos que los funcionarios cerraron al tráfico motorizado. Se produjo en medio de un impulso contra el control federal de grandes extensiones de tierra y ocurrió a raíz de una confrontación armada que el ranchero de Nevada Cliven Bundy tuvo con la Oficina de Administración de Tierras por las tarifas de pastoreo. En 2017, la administración Trump levantó la prohibición de vehículos motorizados en partes del cañón, pero dejó restricciones en otras áreas donde Lyman conducía su viaje.

__

WELDON ANGELOS:

Angelos tenía 24 años cuando fue sentenciado en 2004 a 55 años de prisión por traer armas a negocios de marihuana, una sentencia que un juez federal se vio obligado a imponer debido a las leyes de sentencia mínima obligatoria. No tenía antecedentes penales antes de ser condenado por vender marihuana por valor de 350 dólares a un informante de la policía tres veces y los fiscales argumentaron que era un miembro de una pandilla que portaba un arma durante dos de esos acuerdos, aunque no fue acusado de usar o mostrar un arma. . El productor musical fue liberado de prisión en 2016. El senador de Utah Mike Lee solicitó al ex presidente Barack Obama que le concediera el indulto a Angelos, al igual que el ex juez federal que sentenció a Angelos. Obama no conmutó la sentencia de Angelos, pero el hombre fue liberado de prisión después de recibir una reducción de sentencia en la corte.

___

CRYSTAL MUNOZ, JUDITH NEGRON Y TYNICE NICHOLE HALLL:

Muñoz, Negron y Hall habían recibido el indulto ejecutivo a principios de este año y sus casos representan la avalancha de solicitudes que suelen recibir los presidentes.

El presidente conmutó el resto de la sentencia de Crystal Munoz luego de otorgarle el indulto en octubre. Había cumplido 12 años de una sentencia de 20 años de prisión por un cargo de conspiración de drogas después de ser condenada por su papel en una red de contrabando de marihuana. Afirmó que su único papel era dibujar un mapa que otros supuestamente usaron para trasladar las drogas de México a Texas y que su abogado no la defendió adecuadamente. Ella había estado en libertad bajo supervisión federal antes de la conmutación del martes.

Negron había estado cumpliendo 35 años en una prisión de Florida por fraude en la atención médica, conspiración y lavado de dinero cuando fue liberada en octubre. El jueves, la presidenta conmutó el resto de su período de libertad supervisada.

Hall fue declarada culpable de cargos de drogas y la Casa Blanca dijo que cumplió casi 14 años de una sentencia de 18 años por permitir que su apartamento se usara para distribuir drogas. Los funcionarios dijeron que Hall enseñó programas de educación penitenciaria a otros reclusos.

Sus casos habían sido defendidos por defensores de la reforma de la justicia penal como Alice Marie Johnson, cuya cadena perpetua Trump conmutó en 2018 a instancias de la estrella de reality shows Kim Kardashian West y cuya historia sobre la campaña de reelección de Trump apareció en un anuncio del Super Bowl.

__

OTIS GORDON:

El pastor, condenado por cargos de posesión de drogas, recibió un indulto total, apoyado por el senador de Carolina del Sur, Tim Scott. La Casa Blanca dijo que se convirtió en pastor de Life Changer’s International Ministries después de su condena, asesora a niños en riesgo y dirigió una sesión de oración en el Capitolio de los Estados Unidos después del tiroteo de 2015 en una iglesia en Charleston, Carolina del Sur.

__

PHILIP ESFORMES:

El ex ejecutivo de atención médica de Florida fue condenado por 20 cargos penales en lo que los fiscales describieron como un plan de fraude al Medicare de mil millones de dólares, uno de los casos más grandes en la historia de Estados Unidos. El rico empresario de Miami Beach operaba una red de hogares de ancianos e instalaciones de vida asistida en el sur de Florida y fue declarado culpable de pagar sobornos y sobornos a médicos y administradores para que remitieran a los pacientes a sus negocios. La sentencia de prisión de Esformes fue conmutada por el presidente el martes, pero otros aspectos de su sentencia, incluida la libertad supervisada y millones en restitución, permanecieron intactos. La Casa Blanca dijo que la conmutación fue apoyada por varios ex fiscales generales y dijo que Esformes está en deterioro.

__

ALFONSO COSTA:

Costa es un dentista de Pittsburgh que se declaró culpable de un cargo de fraude a la atención médica relacionado con facturación falsa, cumplió dos años de libertad condicional y pagó casi $ 300,000 en multas y restitución. La Casa Blanca dijo que el secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, y el exjugador de fútbol americano de la NFL, Jerome Bettis, habían solicitado clemencia para Costa y dijo que Costa dedicó gran parte de su vida adulta a servir a su comunidad.

__

ALFRED LEE CRUM:

El hombre de 89 años se declaró culpable en 1952, cuando tenía 19, de ayudar al tío de su esposa a destilar ilegalmente alcohol ilegal. Cumplió tres años de libertad condicional y pagó una multa de 250 dólares. La Casa Blanca dijo que Crum, de Oklahoma, ha mantenido un historial limpio y un matrimonio fuerte durante casi 70 años, asistió a la misma iglesia durante 60 años, crió a cuatro hijos y participó regularmente en eventos de recaudación de fondos de caridad.

___

Los escritores de Associated Press Zeke Miller, Jill Colvin, Eric Tucker, Michael Balsamo en Washington y Michelle Price en Las Vegas contribuyeron a este informe.

ÚLTIMAS HISTORIAS: