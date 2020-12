Trump y los legisladores de la Cámara traman un esfuerzo inútil para bloquear la victoria de Biden

WASHINGTON (AP) – El presidente Donald Trump recibió el lunes a varios legisladores republicanos de la Cámara de Representantes en la Casa Blanca para discutir un esfuerzo en última instancia inútil para impedir que el Congreso afirme la victoria del presidente electo Joe Biden en las elecciones de noviembre.

La reunión subrayó la negativa de Trump a aceptar la realidad de su pérdida y su disposición a realizar esfuerzos antidemocráticos para anular la voluntad de la mayoría de los votantes estadounidenses. Biden prestará juramento como presidente el 20 de enero.

Sin opciones legales creíbles restantes y el Colegio Electoral confirmó la victoria de Biden a principios de este mes, Trump está dirigiendo su atención al 6 de enero. Ahí es cuando el Congreso participa en un recuento de los votos electorales, que Biden ganó 306-232.

El recuento, requerido por la Constitución, es generalmente una formalidad. Pero los miembros pueden usar el evento para oponerse a los votos de un estado.

El representante Mo Brooks, republicano por Alabama, dijo que organizó la sesión del lunes con una docena de republicanos de la Cámara que están dispuestos a desafiar los resultados.

“El presidente Trump apoya mucho nuestro esfuerzo”, dijo Brooks en una entrevista el lunes por la noche.

Con los demócratas que tienen la mayoría en la Cámara y varios senadores republicanos reconociendo ahora la victoria de Biden, cualquier esfuerzo por bloquear la aprobación de las elecciones por parte del Congreso parece fracasar. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, ha advertido a sus miembros que no tomen ese paso.

El senador John Thune, el segundo republicano del Senado, instó a los legisladores a recordar que un esfuerzo por bloquear los resultados de las elecciones en el Congreso “simplemente no iba a ninguna parte”.

“Quiero decir, en el Senado, caería como un perro de tiro”, dijo Thune a CNN. “Simplemente no creo que tenga mucho sentido hacer que todos pasen por esto cuando sabes cuál será el resultado final ser.”

Aún así, Trump ha seguido poniendo en peligro la posibilidad de una intervención del Congreso.

Brooks dijo que la reunión del lunes en la Casa Blanca estaba programada originalmente para aproximadamente una hora, pero que duró tres horas, y Trump participó en gran parte. Otros asistentes incluyeron al abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, quien ha pasado las semanas desde las elecciones promoviendo acusaciones falsas de fraude electoral.

Brooks dijo que también se reunió con el vicepresidente Mike Pence. Como presidente del Senado, Pence presidirá la sesión del 6 de enero y declarará al ganador.

Brooks dijo que el grupo está haciendo planes para desafiar los resultados de las elecciones de Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Georgia y Nevada, todos los estados de batalla que Biden mantuvo. Brooks, en particular, ha planteado preguntas sobre la forma en que se llevaron a cabo las elecciones estatales este año, y algunos han realizado cambios en las boletas y los procedimientos durante la pandemia. Si bien los nuevos procedimientos pueden haber provocado confusión en algunos estados, los funcionarios estatales y federales han dicho que no había evidencia creíble de fraude generalizado.

Aún así, los principales asesores de Trump, incluido el jefe de gabinete Mark Meadows, continuaron el lunes presionando falsas acusaciones de malversación electoral, sin proporcionar ninguna evidencia.

Una serie de funcionarios electorales no partidistas y republicanos han confirmado que no hubo fraude en la contienda de noviembre que cambiaría los resultados de la elección. Eso incluye al fiscal general William Barr, quien el lunes dijo que no veía ninguna razón para nombrar un fiscal especial para investigar las afirmaciones del presidente sobre las elecciones de 2020. Trump ha discutido hacerlo con algunos de sus asesores.

Trump y sus aliados han presentado aproximadamente 50 demandas impugnando los resultados electorales, y casi todas han sido desestimadas o retiradas. También perdió dos veces en la Corte Suprema de Estados Unidos.

Sin más recursos legales sostenibles, Trump ha estado echando humo y acribillando a los aliados en busca de opciones mientras se niega a aceptar su pérdida.

El 6 de enero, un legislador puede objetar los votos de un estado por cualquier motivo. La objeción no será escuchada a menos que sea por escrito y esté firmada tanto por un miembro de la Cámara como por un miembro del Senado.

Si existe tal solicitud conjunta, entonces la sesión conjunta se suspende y la Cámara y el Senado entran en sesiones separadas para considerarla. Para que la objeción sea sustentada, ambas cámaras deben aprobarla por mayoría simple de votos. Si no están de acuerdo, se cuentan los votos electorales originales.

La última vez que se consideró tal objeción fue en 2005, cuando la representante Stephanie Tubbs Jones de Ohio y la senadora Barbara Boxer de California, ambas demócratas, se opusieron a los votos electorales de Ohio alegando que había irregularidades en la votación. Ambas cámaras debatieron la objeción y la rechazaron. Era la segunda vez que se realizaba una votación de este tipo.

McConnell ha dicho a los republicanos del Senado que una disputa sobre los resultados en enero produciría un “voto terrible” para los republicanos. Tendrían que elegir si respaldar a Trump o oponerse públicamente a él.