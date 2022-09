Former President Donald Trump speaks at a rally in Wilkes-Barre, Pa., Saturday, Sept. 3, 2022. (AP Photo/Mary Altaffer)

(The Hill) — El expresidente Donald Trump sugirió a sus asistentes mientras era presidente que Estados Unidos podría cambiar Puerto Rico a Dinamarca por Groenlandia, según un nuevo libro publicado por dos periodistas.

El periodista del New York Times Peter Baker y la periodista de la revista The New Yorker Susan Glasser revelaron en su libro, “The Divider: Trump in the White House, 2017-2021”, que el plan de Trump para comprar Groenlandia provino de Ronald Lauder, un cosmético de Nueva York. heredero que conocía a Trump desde la universidad.

Baker escribió en un artículo el miércoles que Lauder discutió la idea de comprar Groenlandia con Trump desde los primeros días de su presidencia, y Lauder se ofreció a servir como canal secundario para negociar con Dinamarca, dueña de Groenlandia.

Los informes de 2019 revelaron el interés de Trump en comprar Groenlandia, un territorio danés autónomo, y que algunos de sus asesores lo apoyaron mientras que otros lo descartaron como una fascinación.

John Bolton, quien se desempeñaba como asesor de seguridad nacional en ese momento, ordenó a su asistente Fiona Hill que formara un equipo para considerar ideas para adquirir Groenlandia, informó Baker. Bolton creía que aumentar la presencia estadounidense en Groenlandia tenía sentido para oponerse a la influencia china en la región del Ártico, pero no era factible comprarla directamente.

Trump continuó presionando para adquirir la isla, la más grande del mundo, sugiriendo que EE.UU. retire el dinero federal de Puerto Rico para comprar Groenlandia o intercambiar las dos islas.

Trump dijo en una entrevista para el libro que la idea de comprar Groenlandia fue idea suya.

“Me encantan los mapas. Y yo siempre decía: ‘Mira el tamaño de esto… es enorme. Eso debería ser parte de Estados Unidos”, habría dicho Trump.

El primer ministro de Dinamarca rechazó la idea de vender Groenlandia a EE.UU. y la calificó de “absurda”.

La administración Trump enfrentó fuertes críticas por su respuesta después de que el huracán María azotara a Puerto Rico en 2017, y los funcionarios locales criticaron a la Casa Blanca en ese momento por su respuesta lenta.

Un exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional dijo en 2020 que Trump llamó a Puerto Rico “sucio” y pidió cambiarlo por Groenlandia después de que los funcionarios visitaran la isla después del huracán.

Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Hill.