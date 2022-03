( The Hill ) – El expresidente Trump pidió al presidente ruso, Vladimir Putin , que revelara suciedad sobre el hijo del presidente Biden , Hunter Biden, durante una entrevista publicada el martes.

“Una cosa, mientras estoy en su programa, ya que Putin ahora no es exactamente un fanático de nuestro país, déjelo explicar, ¿dónde, porque Chris Wallace no me dejó hacer la pregunta, por qué el alcalde de ¿La esposa de Moscú les dio a los Biden, a ambos, $ 3.5 millones de dólares? Eso es mucho dinero”, dijo Trump a John Solomon y Amanda Head en el programa “Just the News” de la cadena Real America’s Voice.

Trump agregó que “Creo que Putin sabría la respuesta a eso. Creo que debería publicarla”.

Solomon, un ex escritor de opinión en The Hill, enfrentó el escrutinio de sus columnas durante el primer juicio político de Trump relacionado con Ucrania. Posteriormente, The Hill realizó una revisión de sus columnas, y luego se anotaron con más contexto después de que se estableció que Salomón no había identificado detalles importantes con respecto a sus fuentes.

El expresidente en la nueva entrevista se refería a un controvertido informe republicano del Senado de 2020 sobre el presidente Biden y Hunter Biden, que resultó en pocas pruebas de irregularidades.

Trump ha alegado repetidamente que Hunter Biden recibió dinero de la esposa del difunto alcalde de Moscú, Yury Luzhkov.

Politico informó que el propio expresidente, de hecho, había buscado acuerdos comerciales con Luzhkov en los años 90.

Es probable que los comentarios de Trump dividan a los republicanos que quieren alinearse con Trump mientras se oponen ferozmente a Putin en medio de una invasión rusa en curso en Ucrania, ahora en su segundo mes.

Los comentarios anteriores del expresidente en los que llamó a Putin “inteligente” y “genio” llevaron a una rara ruptura con el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (R-Calif.).

“No creo que Putin sea inteligente ni genial”, dijo McCarthy en una conferencia de prensa en el Capitolio a principios de este mes .

“Creo que Putin es malvado. Creo que es un dictador. Creo que está asesinando gente en este momento”, agregó McCarthy.

El desarrollo también se produce a medida que avanza una investigación de delitos fiscales contra Hunter Biden, que comenzó en 2018, y The Wall Street Journal informó esta semana que los fiscales están reuniendo más pruebas.

Tampoco es la primera vez que Trump llama a un gobierno extranjero a causar daño a un rival político. Durante las elecciones de 2016, pidió a Rusia que publicara correos electrónicos del servidor de correo electrónico privado de la exsecretaria de Estado y candidata presidencial demócrata Hillary Clinton .

Y en 2019, el primer juicio de destitución de Trump se centró en las acusaciones de que Trump amenazó con retener la ayuda militar para Ucrania a menos que el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, investigara a los Biden.

The Hill se ha comunicado con la Casa Blanca para hacer comentarios.