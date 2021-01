Trump insiste, falsamente, en que Pence puede descertificar los resultados electorales

WASHINGTON (AP) – El martes, el presidente Donald Trump apretó los tornillos de su soldado más leal, presionando al vicepresidente Mike Pence para que use los poderes que no tiene para anular la voluntad de los votantes en un intento desesperado e inútil de deshacer la decisión del presidente electo Joe Biden. victoria en las elecciones de noviembre.

Pence se encuentra en la posición más precaria de su mandato mientras se prepara para presidir el recuento de votos del Colegio Electoral del miércoles en el Congreso, atestiguando la formalización de la derrota electoral de Trump, y la suya propia.

Los “escrutadores” de la Cámara y el Senado registrarán los votos electorales de cada estado. Al final del conteo, sentado en la tribuna de la Cámara de Representantes, Pence tiene la tarea de anunciar quién ha obtenido la mayoría de votos tanto para presidente como para vicepresidente.

A pesar de la naturaleza pro forma del papel de Pence, está bajo una intensa presión por parte del presidente y legiones de partidarios que quieren que el vicepresidente aproveche el momento para anular la voluntad de los votantes en un puñado de estados críticos.

“Espero que Mike Pence nos apoye, tengo que decírselo”, dijo Trump en una manifestación el lunes por la noche en Georgia para los candidatos en dos elecciones de segunda vuelta del Senado.

“Por supuesto, si no lo logra, no me agradará tanto”, agregó Trump, provocando risas. Dijo que Pence “iba a tener mucho que decir al respecto. Y sabes una cosa con él, vas a conseguir golpes directos. Él lo va a llamar claro “.

Trump siguió insistiendo, insistiendo en un comunicado el martes por la noche, horas después de un almuerzo con el vicepresidente, que Pence no le había informado que no poseía poder para revocar la voluntad de los votantes. “Puede descertificar los resultados o enviarlos de vuelta a los estados para su cambio y certificación”, dijo Trump. “También puede descertificar los resultados ilegales y corruptos y enviarlos a la Cámara de Representantes para la tabulación de un voto por un estado”.

Ni la Constitución ni los estatutos del Congreso otorgan al vicepresidente tales poderes. Depende de la Cámara y el Senado expresar objeciones, y los electores de los estados fueron elegidos de acuerdo con la ley estatal, no de manera fraudulenta.

Trump y Pence discutieron los procedimientos durante su almuerzo semanal en el ala oeste el martes, según una persona informada sobre la conversación cara a cara y se les concedió el anonimato para discutirla. Y el vicepresidente ha pasado horas acurrucado con el personal y el parlamentario del Senado para prepararse, incluido el estudio de la Ley de Conteo Electoral de 1887, que rige los procedimientos, y las opiniones legales relevantes antes de la sesión conjunta del miércoles.

Pero no se esperaba que Pence, cuya oficina se negó a discutir sus planes, cumpliera con la solicitud de Trump de derrocar a los electores, reconociendo que no tiene ese poder unilateral.

Personas cercanas al vicepresidente enfatizaron su respeto por las instituciones y dijeron que esperan que actúe de acuerdo con la ley y la Constitución. Pence, dijo un funcionario, podría hacerse eco de algunas de las quejas de Trump sobre la votación, incluso si no interfiere en el conteo.

“Creo que él abordará esto como un constitucionalista, básicamente, y dirá, ‘¿Cuál es mi papel en la Constitución como presidente del Senado?’”, Dijo David McIntosh, presidente del conservador Club para el Crecimiento y amigo de Pence. “Lo que hará es permitir que se escuche a cualquiera que vaya a oponerse, pero luego acatará lo que la mayoría del Senado haga como resultado”.

Al cumplir una de las pocas responsabilidades formales de la vicepresidencia, Pence también corre el riesgo de comprometer su propio futuro político. Pence está considerando su propia candidatura a la Casa Blanca en 2024, y confía en sus años de lealtad a Trump, que probablemente será el principal creador de reyes del Partido Republicano en los próximos años, para ayudarlo a destacarse en lo que se espera que sea un campo abarrotado. .

Eso significa que debe evitar enojar a Trump junto con una gran parte de la base republicana, quienes han comprado las afirmaciones sin fundamento del presidente de fraude electoral generalizado y se les ha hecho creer falsamente que Pence tiene el poder de revertir el resultado al rechazar los votos de los estados. como Georgia, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que pasó de Trump en 2016 a Biden en 2020.

“¡Detén el robo!” Los votantes en Georgia corearon a Pence en una manifestación por los candidatos al Senado en la Iglesia Rock Springs en Milner, Georgia, el lunes.

“Lo sé todos, todos tenemos nuestras dudas sobre las últimas elecciones. Y quiero asegurarles que comparto las preocupaciones de millones de estadounidenses sobre las irregularidades en la votación ”, dijo Pence a la multitud. “Y les prometo que vengan este miércoles, tendremos nuestro día en el Congreso. Escucharemos las objeciones. Escucharemos la evidencia “.

El miércoles a partir de la 1 pm EST, Pence presidirá una sesión conjunta del Congreso. Su función es abrir los certificados de los votos electorales de cada estado y presentarlos a los “escrutadores” designados de la Cámara y el Senado en orden alfabético. Al final del conteo, le corresponde a Pence anunciar quién ganó.

En 2017, le tocó a Biden entonar: “Se acabó” después de que se contabilizaron los votos para Trump y Pence.

Los aliados enfatizan que su papel es en gran parte ministerial y que el conteo electoral solo puede ser anulado por los legisladores, una imposibilidad virtual dado que los demócratas controlan la Cámara. Pero Pence sostuvo el domingo una reunión de dos horas que incluyó al parlamentario del Senado para revisar su rol y responsabilidades.

Y el lunes, Pence estaba en la Oficina Oval con Trump y sus asesores principales mientras el presidente continuaba buscando caminos para anular los resultados de las elecciones. La escena pareció animada cuando el presidente, Pence y sus jefes de personal se reunieron con el abogado John Eastman y otros.

El ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani, quien ha estado liderando el esfuerzo legal del presidente, dijo en una entrevista de podcast que el equipo había estado consultando con profesores de derecho constitucional y analizando las opciones de Pence. Dijo que Trump y Pence el lunes estaban “realizando todas las investigaciones” y probablemente esperarían hasta el martes para tomar una decisión sobre cómo proceder.

“El presidente tomará esta decisión basándose en su juicio y los consejos que reciba sobre lo que exige la Constitución”, dijo Giuliani al activista conservador Charlie Kirk.

Trump está programado para reunir a miles de seguidores en la Elipse, al sur de la Casa Blanca, el miércoles por la mañana, pocas horas antes del recuento. No se esperaba que Pence asistiera, según una persona familiarizada con el evento.

A pesar de las afirmaciones de Trump y sus aliados, no hubo un fraude generalizado en las elecciones. Esto ha sido confirmado por una serie de funcionarios electorales y por William Barr, quien renunció como fiscal general el mes pasado. Ni Trump ni ninguno de los legisladores que prometieron objetar el recuento han presentado pruebas creíbles que cambien el resultado.

Sin embargo, más de 100 republicanos de la Cámara de Representantes y una docena de republicanos del Senado han dicho que desafiarán los votos electorales de al menos uno de los estados de batalla el miércoles.

Y el lunes, los partidos republicanos en varios estados hicieron que Ronna McDaniel, quien preside el Comité Nacional Republicano, le entregara cartas a Pence para alentarlo a rechazar a los electores legalmente seleccionados de Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada y Pensilvania.

Los esfuerzos hacen que sea casi imposible para Pence mantenerse por encima de la refriega, como esperaban algunos aliados.

Otros aliados han expresado su pesar por el hecho de que algunos leales extremistas a Trump, incluido el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn y el abogado Sidney Powell, hayan intentado abrir una brecha entre Trump y su vicepresidente durante los últimos días de la administración.

Esa frustración parece ser compartida por Pence, quien recientemente se quejó con McIntosh sobre un anuncio del grupo anti-Trump The Lincoln Project que describía al vicepresidente como distanciándose de Trump. Así que el Club para el Crecimiento publicó su propio anuncio, que emitió en Palm Beach durante las vacaciones de Trump en Florida, proclamando la lealtad de Pence al presidente.

McIntosh dijo que Pence estaba resentido por lo que consideró un “golpe bajo” del grupo, y agregó que espera que Pence emerja del drama de esta semana con su reputación intacta.

“En el momento, existe esa sensación incómoda, pero a la larga, la gente te respeta si haces lo que crees que es correcto y explicas por qué lo haces”, dijo. “Este momento pasará. La decisión se tomará . “