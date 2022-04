( The Hill ) — El expresidente Trump se enfrenta a un dilema: cuándo, o incluso si, respaldar la candidatura de reelección de 2022 del gobernador de Florida, Ron DeSantis, uno de sus mayores rivales potenciales para la nominación presidencial republicana de 2024.

Desde que dejó Washington el año pasado, Trump ha emitido una larga, si no esporádica, lista de apoyos que incluye a otros posibles aspirantes a la presidencia, como la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, y los senadores Marco Rubio, republicano por Florida, y Tim Scott, republicano por Florida. C.

Pero hasta ahora, ausente de esa lista está DeSantis, un firme aliado de Trump y una estrella política conservadora en ascenso que es visto como uno de los principales candidatos para la candidatura presidencial del Partido Republicano en 2024, especialmente en el caso de que Trump decida no volver a postularse para la Casa Blanca.

No está claro exactamente por qué Trump no ha emitido un respaldo en la carrera para gobernador de su estado natal adoptivo. Un donante republicano sugirió que el expresidente podría estar conteniéndose porque DeSantis aún no se ha comprometido a ceder ante Trump en caso de que vuelva a postularse en 2024.

“Creo que con el presidente, no obtienes nada gratis”, dijo un donante republicano. “Él quiere que DeSantis salga y diga que no se postulará si [Trump] se postula. Creo que una vez que haga eso, un respaldo probablemente vendría bastante rápido”.

La especulación se ha arremolinado durante meses de que la relación que alguna vez fue cercana entre Trump y DeSantis se ha vuelto inestable en medio del ascenso de este último dentro de los círculos políticos conservadores y la charla de que podría estar mirando a la Casa Blanca en 2024.

El propio Trump ha planteado la idea de lanzar otra candidatura presidencial y ha sugerido repetidamente que cualquier rival potencial debería pensarlo dos veces antes de desafiarlo por el visto bueno del Partido Republicano.

En una entrevista con The Washington Post la semana pasada, el expresidente descartó la posibilidad de que DeSantis lo desafíe por la nominación de 2024 y dijo que, en primer lugar, él es responsable del éxito político del gobernador de Florida.

“Sabes que Ron estaba en el 3 por ciento, y el día que lo apoyé, ganó la carrera”, dijo Trump al Post, refiriéndose a la carrera de 2018 para gobernador de Florida, cuando DeSantis se vio envuelto en una acalorada segunda vuelta contra el entonces Florida Agriculture. Comisionado Adam Putnam.

“Tan pronto como lo respaldé, la carrera terminó”, agregó.

Ambos hombres han tratado de disipar las conversaciones sobre tensiones en su relación . DeSantis ha dicho repetidamente que solo se enfoca en ganar un segundo mandato en la mansión del gobernador, mientras que Trump ha elogiado públicamente a DeSantis y le ha dicho al Post que ha sido un buen gobernador.

“Tengo una buena relación con Ron, tengo una buena relación con todos los nombres que mencionaste”, dijo Trump al Post. “¿Correrían contra mí? Dudo que corran contra mí. Lo dudo.”

Aún así, la creciente influencia de DeSantis dentro del Partido Republicano es clara y múltiples fuentes republicanas dijeron que tienen pocas dudas de que tiene ambiciones políticas más allá del Estado del Sol.

Si bien las primeras encuestas muestran a Trump como el gran favorito entre los votantes republicanos para la nominación presidencial de 2024, DeSantis habitualmente ocupa el segundo lugar entre los posibles aspirantes republicanos a la presidencia y gana un terreno significativo cuando Trump queda fuera de la carrera.

Esa tendencia quedó clara en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de este año en Orlando en febrero, donde una encuesta de opinión entre los asistentes mostró que el 59 por ciento apoyaría a Trump para la nominación de 2024, mientras que DeSantis terminó en segundo lugar con el 28 por ciento.

Sin embargo, sin Trump en la boleta electoral, DeSantis es el claro favorito para la nominación. El sesenta y uno por ciento de los asistentes al CPAC dijeron que respaldarían al gobernador de Florida en ausencia de Trump .

También hay que considerar el enorme poder de recaudación de fondos de DeSantis. El gobernador de Florida recaudó más de $100 millones el año pasado, según documentos presentados ante el secretario de estado de Florida. Eso lo coloca en la misma liga que Trump, cuyos grupos afiliados recaudaron alrededor de $140 millones en 2021.

“Obviamente, suponiendo que Ron gane su candidatura a la reelección, que es una muy buena apuesta, estamos viendo una batalla entre Trump y DeSantis por la nominación republicana”, dijo un agente republicano aliado con Trump. “Ambos hombres tienen la admiración de los votantes de base en el Partido Republicano y ambos tienen las dos arcas más grandes”.

“Creo que ambos reconocen que lo inevitable es que se van a enfrentar [in 2024] ”, agregó el operativo. “Entonces, para Trump, tiene que preguntar, ¿realmente quieres elevar a DeSantis aún más cuando ya lo está haciendo tan bien?”.

Ford O’Connell, un estratega republicano con sede en Florida y excandidato al Congreso, sugirió una razón más mundana por la que Trump no ha respaldado la candidatura de reelección de DeSantis, y señaló que aún faltan más de cuatro meses para las primarias del estado y el gobernador enfrenta solo cargos nominales. oposición a la nominación republicana a gobernador.

DeSantis también parece ser el gran favorito en las elecciones generales. Si bien aún faltan casi siete meses para las elecciones de noviembre, las encuestas lo muestran liderando a sus rivales demócratas de más alto perfil, incluido el representante Charlie Crist y la comisionada de agricultura estatal Nikki Fried.

“Si DeSantis se encuentra en problemas, estoy seguro de que Trump lo respaldará, y apuesto a que probablemente lo hará eventualmente”, dijo O’Connell. “Cuando miras la mayoría de las carreras en las que Trump ha respaldado, son primarias competitivas y ahí es donde Trump tiene más influencia”.

“Simplemente no estoy seguro de que el respaldo de Trump sea una prioridad principal [for DeSantis] en este momento”, agregó O’Connell. “Eso no significa que no le gustaría el respaldo de Trump. Por supuesto que lo haría.