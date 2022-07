(The Hill) — El expresidente Donald Trump dice que tomó la decisión de postularse nuevamente para la Casa Blanca en 2024.

La “gran decisión”, dijo a la revista New York en una entrevista publicada el jueves, es si anunciar antes o después de las elecciones de mitad de período de noviembre.

“Bueno, en mi mente, ya tomé esa decisión, así que ya nada influye. En mi mente, ya he tomado esa decisión”, dijo.

Y agregó: “¿Voy antes o después? Esa será mi gran decisión”.

Trump dijo que anunciar antes de las elecciones intermedias podría tener una ventaja, disuadiendo a otros candidatos potenciales de lanzar sus propias campañas.

“Que la gente sepa. Creo que mucha gente ni siquiera correría si hiciera eso porque, si miras las encuestas, ni siquiera se registran. La mayoría de estas personas”, dijo. “Y creo que en realidad tendrías una reacción violenta contra ellos si huyeran. La gente quiere que corra”.

También dijo que no estaba preocupado por otros posibles candidatos republicanos para 2024 y que no consideraba al gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien es ampliamente considerado el principal contendiente republicano en caso de que Trump no se presente, como un rival.

Múltiples fuentes le dijeron a The Hill a principios de este mes que Trump y sus aliados habían discutido hacer un anuncio sobre el estado de su campaña este verano, y varios medios de comunicación informaron que Trump estaba considerando lanzar su campaña este mes, posiblemente alrededor del 4 de julio.

Pero algunos asesores se opusieron a un anuncio anterior, y una fuente le dijo a The Hill que no hay prisa porque Trump sigue siendo popular e influyente en el Partido Republicano.

Una persona con conocimiento de las discusiones le dijo a la revista New York que Trump estaba preparado para anunciar su candidatura el 4 de julio, pero aliados como la senadora Lindsey Graham (RS.C.) y el líder de la minoría de la Cámara Kevin McCarthy (R-Calif.) se opusieron. la idea porque le haría asumir la responsabilidad de las elecciones intermedias de noviembre.

En su entrevista, Trump negó haber considerado un anuncio del 4 de julio.

“Nunca dije que iba a hacerlo. Eso fue solo una noticia falsa. Alguien dijo que iba a hacerlo”, dijo. “No creo que haya sido nadie de nuestra gente”.

Un estratega republicano le dijo a The Hill que el anuncio de Trump antes sería beneficioso para el expresidente pero perjudicial para el partido porque respaldaría los argumentos de los demócratas que vinculan al partido con Trump.

Trump también puede estar motivado para hacer su anuncio en el lado anterior para reforzar su argumento de que el trabajo del comité de la Cámara que investiga la insurrección del Capitolio del 6 de enero de 2021 tiene motivaciones políticas.

El comité celebró una serie de audiencias públicas durante el último mes y se espera que publique un informe final sobre sus hallazgos a finales de este año.

Algunos miembros del comité han discutido la posibilidad de recomendar cargos contra Trump por sus acciones antes y durante los disturbios.

El Washington Post informó el jueves que dos asesores dijeron que Trump está considerando anunciar en septiembre, y una fuente dijo que hay un 70 por ciento de posibilidades de que Trump anuncie antes de las elecciones intermedias.

The Post informó que Trump ha comenzado a reunirse con los principales donantes para discutir las elecciones de 2024, y su equipo ha dado instrucciones a otros para que tengan una infraestructura en línea lista si anuncia pronto.

El promedio de encuestas de RealClearPolitics muestra a Trump muy por delante de sus posibles rivales republicanos , con un promedio del 53 por ciento de los votos, seguido por DeSantis con el 20,5 por ciento.