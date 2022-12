Left: Former President Donald Trump. Right: Paul Whelan (Sources: AP Photo/Andrew Harnik/Moscow News Agency)

( The Hill ) – El expresidente Trump dijo el domingo que rechazó un acuerdo para liberar al exmarine estadounidense Paul Whelan, detenido por Moscú desde 2018, a cambio del traficante de armas ruso Viktor Bout durante su tiempo en la Casa Blanca.

“Rechacé un trato con Rusia para un intercambio uno a uno del llamado Mercader de la Muerte por Paul Whelan. No habría hecho el trato por cien personas a cambio de alguien que ha matado a un número incalculable de personas con sus negocios de armas”, dijo Trump en Truth Social.

Bout fue liberado la semana pasada a cambio de la estrella de la WNBA Brittney Griner, quien pasó unos 10 meses bajo custodia rusa.

Trump criticó el acuerdo poco después de que se supo la noticia de la liberación de Griner, y dijo que Whelan debería haber sido liberado en su lugar.

La administración Biden ha dicho que Rusia no estaba dispuesta a incluir a Whelan en un canje por Bout.

Trump dijo el domingo que, aunque rechazó el trato con Moscú, “habría sacado a Paul”, aunque no explicó por qué no pudo hacerlo.

“El trato con Griner es loco y malo. La toma ni siquiera habría ocurrido durante mi Administración, pero si lo hubiera hecho, ¡la habría sacado rápido!” dijo Trump.

La exfuncionaria de seguridad nacional de la Casa Blanca de Trump, Fiona Hill, dijo el domingo que el acuerdo para cambiar a Bout por Whelan era una posibilidad mientras Trump estuviera en el cargo.

“En ese momento particular, también tengo que decir aquí que el presidente Trump no estaba especialmente interesado en participar en ese intercambio por Paul Whelan. No estaba particularmente interesado en el caso de Paul en la forma en que uno hubiera pensado que estaría”, dijo Hill en “Face the Nation” de CBS con Margaret Brennan.

David Whelan, hermano de Paul Whelan, también acusó a la administración Trump de no parecer “interesada” en el caso.

“Creo que los primeros dos años, en parte creo que la administración Trump no estaba preparada o no estaba interesada en trabajar en casos de detención injusta”, dijo David Whelan el sábado en MSNBC.

“La administración Biden está mucho más involucrada en las detenciones injustas”, agregó.