Trump dice que 'luchará como el infierno' para mantener la presidencia

DALTON (AP) -. Con creciente desesperación, Donald Trump declaró que sería “lucha como el demonio” aferrarse a la presidencia y un llamamiento a los legisladores republicanos para revertir la pérdida de la elección de Joe Biden cuando se reúnan esta semana para confirmar la electoral Voto universitario .

Los votantes electorales ganados por el presidente electo Biden “¡no tomarán esta Casa Blanca!” gritó mientras los partidarios vitoreaban en un mitin al aire libre el lunes por la noche en Georgia. El propósito anunciado por Trump para el viaje era impulsar a los candidatos republicanos al Senado en la segunda vuelta de las elecciones del martes, pero pasó gran parte de su discurso quejándose amargamente por su derrota electoral, que él insiste en que ganó. “Por mucho”.

Anteriormente, en Washington, presionó a los legisladores republicanos para que objetaran formalmente el miércoles en una sesión conjunta del Congreso que confirmará la victoria de Biden en el Colegio Electoral, que en sí misma es una confirmación de la victoria nacional de Biden el 3 de noviembre.

Aunque no recibió más que aplausos el lunes por la noche, el intento de Trump de revocar las elecciones presidenciales está dividiendo al Partido Republicano. Algunos legisladores republicanos que lo respaldan se están apresurando, a pesar de una avalancha de condenas por parte de funcionarios y ex funcionarios del partido que advierten que el esfuerzo está socavando la fe de los estadounidenses en la democracia. Los 10 ex secretarios de defensa vivos escribieron en un artículo de opinión que “el momento de cuestionar los resultados ha pasado”.

No está claro hasta qué punto los líderes republicanos en el Congreso podrán controlar la sesión conjunta del miércoles, que podría prolongarse hasta la noche, aunque es seguro que los desafíos a las elecciones fracasarán. El propio Trump está animando a las multitudes para un mitin el miércoles cerca de la Casa Blanca.

El vicepresidente Mike Pence, quien está bajo presión para que Trump dé a conocer los resultados, será observado de cerca mientras preside en un papel ceremonial la sesión conjunta del miércoles.

“Les prometo esto: el miércoles, tendremos nuestro día en el Congreso”, dijo Pence mientras hacía campaña en Georgia antes de las elecciones de segunda vuelta del martes que determinarán el control del Senado.

Trump dijo en Georgia: “Espero que nuestro gran vicepresidente nos ayude. Es un gran tipo. Por supuesto, si no lo logra, no me agradará tanto “. Añadió: “No, Mike es un gran tipo”.

Uno de los republicanos de Georgia en la segunda vuelta del martes, la senadora Kelly Loeffler, quien se enfrenta al demócrata Raphael Warnock, dijo a la multitud que se unirá a los senadores que objetan formalmente la victoria de Biden. El otro republicano que busca la reelección, David Perdue, que se postula contra el demócrata Jon Ossoff, no será elegible para votar.

Trump repitió en numerosas ocasiones sus afirmaciones de fraude electoral, que han sido rechazadas por los funcionarios electorales, tanto republicanos como demócratas en un estado tras otro, y los tribunales hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Su ex fiscal general, William Barr, también ha dicho que no hay evidencia de fraude que pueda cambiar el resultado de las elecciones.

El esfuerzo del Congreso para mantener a Trump en el cargo está liderado por los senadores Josh Hawley de Missouri y Ted Cruz de Texas, junto con miembros de la Cámara de Representantes, algunos al margen del partido.

“Acabo de hablar por teléfono con @realDonaldTrump”, tuiteó la representante recientemente electa Marjorie Taylor Greene de Georgia, quien está alineada con un grupo de conspiración que respalda a Trump.

“¡Quiere que llames a tu representante y senadores HOY, TODO EL DÍA!”, Tuiteó el lunes. “¡No dejes que los republicanos sean el Caucus de Rendición!” Más tarde se unió al presidente en el Air Force One mientras viajaba a Georgia.

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, ha tratado de evitar que su partido participe en esta batalla, lo que podría ayudar a definir al Partido Republicano en la era posterior a Trump. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, un aliado de Trump, se ha negado a decir mucho públicamente al respecto.

Tanto Hawley como Cruz son posibles contendientes presidenciales en 2024, compitiendo por la base de partidarios de Trump.

Biden, hablando en un mitin en Atlanta, dijo que Trump “pasa más tiempo lloriqueando y quejándose” que trabajando para resolver la pandemia de coronavirus. Añadió con desdén: “No sé por qué todavía quiere el trabajo, no quiere hacer el trabajo”.

Durante el día del lunes, más funcionarios republicanos actuales y anteriores reprendieron el esfuerzo por cambiar las elecciones.

El ex senador de Missouri durante tres mandatos, John Danforth, dijo en una dura declaración: “Dar crédito a la falsa afirmación de Trump de que las elecciones fueron robadas es un ataque muy destructivo”. Dijo: “Es lo opuesto a conservador; es radical “.

Dos senadores republicanos actuales, Rob Portman de Ohio y Mike Lee de Utah, se unieron al creciente número que ahora se opone al desafío de los legisladores.

Portman dijo en un comunicado: “No puedo apoyar que el Congreso frustre la voluntad de los votantes”.

En la manifestación de Dalton, Trump señaló que estaba “un poco enojado” con Lee, pero expresó su esperanza de que el senador cambiara de opinión. “Necesitamos su voto”, dijo Trump.

La Cámara de Comercio de EE. UU., La gigantesca organización de cabildeo y encarnación virtual del establecimiento empresarial, dijo que el desafío del voto electoral “socava nuestra democracia y el estado de derecho y solo resultará en una mayor división en toda nuestra nación”.

Hasta ahora, Trump ha obtenido el apoyo de una docena de senadores republicanos y hasta 100 republicanos de la Cámara para desafiar la victoria de Biden en el Colegio Electoral 306-232.

Con la inauguración de Biden el 20 de enero, Trump está intensificando sus esfuerzos para evitar la tradicional transferencia de poder. En una llamada divulgada el domingo, se le puede escuchar presionando a los funcionarios de Georgia para “encontrar” más votos de las elecciones del 3 de noviembre que perdió en ese estado.

El desafío a las elecciones presidenciales está en una escala nunca antes vista desde las secuelas de la Guerra Civil, aunque el proceso típicamente rutinario de confirmar los votos del Colegio Electoral ha recibido breves objeciones antes. En 2017, varios demócratas de la Cámara de Representantes desafiaron la victoria de Trump, pero Biden, quien presidió en ese momento como vicepresidente, los despidió rápidamente para afirmar la victoria de Trump.

Los estados organizan sus propias elecciones y el Congreso se ha mostrado reacio a interferir.

“Las elecciones de 2020 han terminado”, dijo un comunicado el domingo de un grupo bipartidista de 10 senadores, incluidos los republicanos Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska, Bill Cassidy de Louisiana y Mitt Romney de Utah.

Una variedad de funcionarios republicanos, incluido el gobernador Larry Hogan de Maryland; La representante Liz Cheney de Wyoming, la tercera líder republicana de la Cámara de Representantes; y el ex presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan, han criticado los esfuerzos del Partido Republicano para revertir las elecciones.

Hawley defendió sus acciones en un extenso correo electrónico durante el fin de semana a sus colegas, diciendo que sus electores de Missouri han sido “fuertes y claros” al insistir en que la derrota de Biden a Trump fue injusta.

La coalición de Cruz de 11 senadores republicanos promete rechazar las cuentas del Colegio Electoral a menos que el Congreso lance una comisión para realizar de inmediato una auditoría de los resultados de las elecciones. Es poco probable que el Congreso esté de acuerdo con eso.

El grupo, que no presentó nuevas pruebas de problemas electorales, incluye a los senadores Ron Johnson de Wisconsin, James Lankford de Oklahoma, Steve Daines de Montana, John Kennedy de Louisiana, Marsha Blackburn de Tennessee, Mike Braun de Indiana, Cynthia Lummis de Wyoming, Roger Marshall de Kansas, Bill Hagerty de Tennessee y Tommy Tuberville de Alabama.

__

Los escritores de Associated Press Bill Barrow en Atlanta, Steve LeBlanc en Cambridge, Massachusetts, Jim Salter en O’Fallon, Missouri, Alan Fram en Washington y Tali Arbel del Equipo de Tecnología contribuyeron.

