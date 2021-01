Trump aprueba la liberación de prisión del exalcalde deshonrado de Detroit

DETROIT (AP) – El presidente Donald Trump conmutó el miércoles la sentencia de 28 años de prisión del deshonrado exalcalde de Detroit Kwame Kilpatrick, quien fue condenado por cargos federales de corrupción y ha cumplido unos siete años.

El anuncio se produjo en una serie de acciones de clemencia en las últimas horas del mandato de Trump en la Casa Blanca que benefició a más de 140 personas, incluidos raperos, ex miembros del Congreso y otros aliados de Trump.

Un comunicado de la Casa Blanca dijo que miembros prominentes de la comunidad de Detroit habían apoyado la conmutación del demócrata de 50 años y señaló: “Durante su encarcelamiento, el Sr. Kilpatrick ha impartido clases de oratoria y ha dirigido grupos de estudio bíblico con sus compañeros de prisión”.

No estaba claro de inmediato el miércoles cuándo Kilpatrick sería liberado de la custodia federal. The Associated Press dejó un correo electrónico a la Oficina de Prisiones en busca de aclaraciones.

Kilpatrick también cumplió 99 días en la cárcel en 2008-2009 por cargos estatales de obstrucción de la justicia y fue a prisión en 2010 por violar su libertad condicional. Fue puesto en libertad unos 14 meses después.

El fiscal federal Matthew Schneider, quien durante mucho tiempo ha argumentado que Kilpatrick no debería ser liberado antes, criticó la decisión.

“Mi posición sobre el ex alcalde de Detroit caído en desgracia no ha cambiado”, dijo Schneider en un comunicado. “Kwame Kilpatrick se ha ganado cada día que estuvo en una prisión federal por los horribles crímenes que cometió contra la gente de Detroit. Es un criminal notorio e impenitente “.

Schneider dijo que las 24 condenas por delitos graves permanecerán en Kilpatrick, a pesar de la conmutación.

“Afortunadamente, bajo la ley de Michigan, no puede ocupar un cargo público estatal o local durante 20 años después de su condena”, agregó, y llamó a Kilpatrick “un criminal notorio e impenitente”.

ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 25 de mayo de 2010, el ex alcalde de Detroit, Kwame Kilpatrick, se sienta en un tribunal de Detroit. El reverendo Trump ha conmutado la sentencia de prisión de Kilpatrick, quien ha cumplido unos siete años de una sentencia de 28 años por corrupción. El anuncio el miércoles por la mañana, 20 de enero de 2021, fue parte de una oleada de acciones de clemencia en las últimas horas del mandato de Trump en la Casa Blanca. (Foto AP / Paul Sancya, archivo)

Kilpatrick, quien fue elegido para el cargo en 2001 y sirvió hasta su renuncia en 2008, fue condenado en 2013 por conspiración, fraude, extorsión y delitos fiscales. El gobierno lo llamó la “empresa Kilpatrick”, un plan de un año para sacudir a los contratistas y recompensar a los aliados.

Los abogados de Kilpatrick habían pedido una sentencia de 15 años, pero la jueza federal de distrito Nancy Edmunds estuvo de acuerdo con los fiscales y ordenó una sentencia extraordinaria de 28 años.

Con crédito por su buen comportamiento, Kilpatrick había sido incluido en la lista para ser liberado de la prisión federal en Oakdale, Louisiana, en 2037. Su solicitud de confinamiento domiciliario durante la pandemia de coronavirus fue rechazada en mayo.

El actual alcalde de Detroit, Mike Duggan, un crítico frecuente de Trump, aplaudió la conmutación.

“Kwame Kilpatrick es una persona de gran talento que todavía tiene mucho que aportar”, dijo Duggan, también demócrata, en un comunicado. “Sé lo cerca que está de sus tres hijos y no podría estar más feliz de que volvieran a estar juntos. Esta es una decisión que el presidente Trump acertó ”.

El primer mandato de Kilpatrick como alcalde se vio empañado por acusaciones de malversación de fondos de la ciudad en extravagancias personales. No obstante, fue reelegido en 2005 y la base financiera de Detroit continuó erosionándose durante su segundo mandato.

Kilpatrick, que a menudo llevaba pendientes de diamantes y un sombrero de ala ancha, se deleitaba con el título de “Alcalde de Hip-Hop” de la ciudad. Más tarde, la imagen persiguió al alcalde casado cuando se vio envuelto en un escándalo sexual de mensajes de texto con su entonces jefe de personal.

Esos mensajes de texto llevaron a una investigación criminal en 2007 y cargos estatales que acusaban a Kilpatrick de perjurio, obstrucción de la justicia y mala conducta en el cargo en marzo de 2008. Él renunció como alcalde en septiembre de ese año, antes de sus períodos en la cárcel y la prisión estatal.

Adolph Mongo, comentarista político de Detroit que trabajó como estratega en la campaña de reelección de Kilpatrick en 2005, dijo que esperaba la liberación del ex alcalde.

“Trump está loco, pero probablemente sea el único que lo haría”, dijo Mongo. “No esperaría que Biden lo hiciera. No pensé que Hillary Clinton lo haría “.

La larga sentencia federal de Kilpatrick es un ejemplo de cómo los negros reciben un trato desigual por parte de algunos tribunales, agregó Mongo.

“Creo que recibió un trato injusto con la sentencia”, dijo Mongo. “Nunca había estado en problemas y se metió en un lío. Diez años, eso podría haber sido suficiente, pero 28 años es ridículo “.

El reverendo Keyon Payton, un ministro del área de Detroit que presionó por la liberación de Kilpatrick, dijo que recibió la noticia el lunes por la noche de que se anunciaría una conmutación.

“Todos merecen una segunda oportunidad”, dijo Payton, quien dirige la Iglesia Bautista Misionera New Bethel en Pontiac, y agregó: “Veintiocho años fue demasiado tiempo”.

___

Los escritores de Associated Press Ed White en Detroit y Corey Williams en West Bloomfield, Michigan, contribuyeron a esta historia.