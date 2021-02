Tras la presentación visceral de los demócratas, el equipo de Trump en el escenario

WASHINGTON (AP) – Después de un juicio basado en imágenes emotivas y violentas del asedio al Capitolio, el juicio político de Donald Trump se traslada el viernes a abogados defensores preparados para hacer una concesión fundamental: la violencia fue tan traumática, inaceptable e ilegal como los demócratas decir.

Pero, dirán, Trump no tuvo nada que ver con eso.

Estipular los horrores del día tiene la intención de mitigar el impacto visceral del caso de los demócratas de la Cámara y girar rápidamente hacia lo que consideran el tema central, y más ganable, del juicio: si Trump puede ser considerado responsable de incitar a los mortales. Motín del 6 de enero.

Es probable que el argumento atraiga a los senadores republicanos que quieren que se considere que condenan la violencia sin condenar al presidente.

“No lo han vinculado de ninguna manera con Trump”, dijo a los periodistas David Schoen, uno de los abogados del presidente, cerca del final de dos días completos de argumentos de los demócratas destinados a hacer precisamente eso.

El martes anticipó la esencia de su argumento y les dijo a los jurados del Senado: “No necesitan mostrarles películas para mostrarles que el motín ocurrió aquí. Nosotros estipularemos que sucedió y ustedes saben todo al respecto “.

Desde la izquierda, David Schoen, Bruce Castor y Michael van der Veen, abogados del ex presidente Donald Trump, llegan al Capitolio en el tercer día del segundo juicio político de Trump en el Senado, el jueves 11 de febrero de 2021, en Washington. . (Foto AP / Jose Luis Magana)

Tanto en presentaciones legales como en argumentos a principios de semana, los abogados de Trump dejaron en claro su posición de que las personas responsables de los disturbios son las que realmente asaltaron el edificio y que ahora están siendo procesadas por el Departamento de Justicia.

Anticipando los esfuerzos de la defensa para desenredar la retórica de Trump de las acciones de los alborotadores, los gerentes de juicio político pasaron días tratando de fusionarlos a través de una reconstrucción de imágenes de video nunca vistas junto con clips de los meses de instancias del presidente a sus partidarios a deshacer los resultados de las elecciones.

Los demócratas, que concluyeron su caso el jueves, utilizaron los propios videos y palabras de los alborotadores del 6 de enero para responsabilizar a Trump. “Fuimos invitados aquí”, dijo uno. “Trump nos envió”, dijo otro. “Él estará feliz. Estamos luchando por Trump ”.

El objetivo de los fiscales era presentar a Trump no como un espectador sino más bien como el “incitador en jefe” que pasó meses difundiendo falsedades y animando a sus partidarios a desafiar las elecciones.

Además de buscar la condena, también exigen que se le prohíba ocupar un cargo federal en el futuro.

Trump, dijeron, estableció el predicado del ataque avivando falsas afirmaciones de fraude, alentando a los partidarios a venir a Washington y luego avivando el descontento con su retórica sobre la lucha y la recuperación del país.

“Este ataque nunca hubiera ocurrido si no fuera por Donald Trump”, dijo la representante Madeleine Dean, una de las gerentes de juicio político, mientras reprimía la emoción. “Y entonces vinieron, envueltos en la bandera de Trump, y usaron nuestra bandera, la bandera estadounidense, para golpear y aporrear”.

A pesar de todo el peso y el momento que se supone que transmite la acusación de un presidente, este segundo juicio histórico de Trump podría concluir con una votación este fin de semana, particularmente porque los abogados de Trump se enfocaron en cuestiones legales más que emocionales o históricas y esperan poder hacerlo. dejarlo todo detrás de él lo más rápido posible.

Con pocas esperanzas de ser condenados por los dos tercios requeridos del Senado, los demócratas presentaron un caso gráfico al público estadounidense, describiendo en términos estrictos y personales el terror al que se enfrentó ese día, en parte en la misma cámara del Senado donde los senadores se sientan como miembros del jurado. Utilizaron un video de seguridad de alborotadores que buscaban amenazadoramente a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al vicepresidente Mike Pence, chocando contra el edificio y participando en un sangriento combate cuerpo a cuerpo con la policía.

Mostraron las muchas instrucciones públicas y explícitas que Trump dio a sus partidarios, mucho antes de la manifestación en la Casa Blanca que desató el mortal ataque al Capitolio cuando el Congreso certificaba la victoria del demócrata Joe Biden. Cinco personas murieron en el caos y sus consecuencias.

Videos de alborotadores, algunos de los cuales publicaron ellos mismos en medios sociales, hablaban de cómo lo estaban haciendo todo por Trump.

“¿Qué te hace pensar que la pesadilla con Donald Trump y sus turbas violentas y transgresoras de la ley ha terminado?” preguntó el representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland, el fiscal principal. Dijo antes: “Cuando Donald Trump le dice a la multitud, como lo hizo el 6 de enero, ‘Lucha como el infierno, o no tendrás un país más’, quería que ellos ‘lucharan como el infierno'”.

En la Casa Blanca, Biden dijo que creía que “algunas mentes podrían cambiar” después de que los senadores vieron el video de seguridad, aunque anteriormente había dicho que la condena era poco probable.

Aunque la mayoría de los senadores se sentaron absortos mientras el video discordante se reproducía el miércoles en la cámara, algunos movían la cabeza o cruzaban los brazos mientras los gritos del video y el audio llenaban la cámara del Senado, la mayoría de los jurados parecían haber tomado una decisión. Y para el jueves, cuando concluyó el caso de la Cámara, muchos parecen estar preparados para seguir adelante.

“Pensé que hoy fue muy repetitivo, en realidad. Quiero decir, no mucho nuevo. Me decepcionó mucho que no se comprometieran mucho con los estándares legales “, dijo el senador republicano Josh Hawley de Missouri.

La presentación de los abogados de Trump es de bajo riesgo en un sentido dada la probabilidad de absolución. Pero también está siendo vigilado de cerca debido a un desempeño desigual el martes cuando un abogado defensor, Bruce Castor, dio argumentos tan tortuosos que el propio Trump enfureció desde su casa en Florida.

Se espera que destaquen diferentes partes del mismo discurso en el que se centraron los fiscales, cuando les dijo a los partidarios reunidos en la Elipse fuera de la Casa Blanca que “luchen como el infierno”.

Afirmarán que Trump en los mismos comentarios alentó a la multitud a comportarse “pacíficamente” y que sus comentarios, y su desconfianza general en los resultados de las elecciones, están todos protegidos por la Primera Enmienda. Los demócratas se resisten enérgicamente a esa afirmación, diciendo que sus palabras no fueron un discurso político sino más bien una incitación directa a la violencia.

Los abogados defensores también pueden volver a los argumentos presentados el martes de que el juicio en sí es inconstitucional porque Trump ahora es un expresidente. El Senado rechazó esa afirmación el martes, ya que votó a favor de continuar con el juicio, pero los senadores republicanos, no obstante, han señalado que siguen interesados en ese argumento.

Para el jueves, los senadores que pasaron por un segundo día completo de discusiones parecían algo fatigados, encorvados en sus sillas, cruzando los brazos y caminando para estirarse.

Un republicano, el senador Jim Inhofe de Oklahoma, dijo durante un receso: “Para mí, están perdiendo credibilidad cuanto más hablan”.

El senador republicano Marco Rubio dijo que los hechos del 6 de enero, aunque “antipatrióticos” e incluso “traidores”, no eran su principal preocupación. Más bien, dijo el jueves, “la pregunta fundamental para mí, y no sé para todos los demás, es si un juicio político es apropiado para alguien que ya no está en el cargo. No creo que lo sea. Creo que sienta un precedente muy peligroso “.