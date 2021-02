Tercer cheques de estímulo: próxima votación clave para los pagos de $1,400

WASHINGTON (NEXSTAR) – La Cámara de Representantes planea votar el viernes sobre el proyecto de ley de ayuda COVID-19 de $ 1,9 billones del presidente Joe Biden, que incluye cheques de estímulo por $ 1,400 para la mayoría de los estadounidenses.

El lunes, el comité de presupuesto realizó la primera votación importante para el paquete de 591 páginas , mientras los demócratas continúan debatiendo temas como aumentar el salario mínimo y cuánta ayuda se canalizará a los gobiernos estatales y locales en apuros; la medida fue aprobada por el panel con una votación mayoritariamente partidaria de 19 a 16.

A partir de ahora, los estadounidenses que recibieron un cheque en la última ronda de pagos directos obtendrían uno con esta posible tercera ronda. Si bien eso podría cambiar a medida que la medida llegue al pleno de la Cámara y luego al Senado, el plan actual mantiene los umbrales de ingresos en la misma marca para esos pagos de $ 600.

Si necesita un repaso, cualquiera que haya ganado $ 75,000 o menos recibirá el monto total, y las parejas que ganen $ 150,000 o menos recibirán $ 2,800 en pagos de ayuda. A medida que su nivel de ingresos aumenta por encima de esos umbrales, la cantidad que recibirá disminuye. El plan actual exige una eliminación gradual de los pagos directos para las personas solteras que ganan $ 100,000 y las parejas que ganan $ 200,000.

Los líderes republicanos e incluso algunos legisladores demócratas han pedido y propuesto umbrales más bajos para garantizar que los pagos directos estén dirigidos a los estadounidenses que más los necesitan. Sin embargo, el presidente Joe Biden ha rechazado eso.

“Ahora es el momento que deberíamos dedicar. Ahora es el momento de ir a lo grande”, dijo Biden durante un evento de CNN la semana pasada.

Además de esos pagos de $ 1,400, la propuesta de alivio de $ 1,9 billones incluye un aumento en los créditos tributarios por hijos y ofrece beneficios de desempleo federales semanales adicionales de $ 400 hasta agosto. Proporcionaría cientos de miles de millones de dólares para gobiernos estatales y locales, escuelas cerradas, vacunas y pruebas de COVID-19, y aerolíneas y otras empresas en dificultades.

Aunque los demócratas tienen la mayoría necesaria para que se apruebe el acuerdo, no ha sido un proceso fácil.

La escasa mayoría de 10 votos de los demócratas en la Cámara deja poco espacio para las deserciones frente a una sólida oposición republicana, y no tienen ninguna en un Senado 50-50 que controlan solo con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. Las disputas internas demócratas siguen siendo sobre el aumento del salario mínimo, cuánta ayuda canalizar a los gobiernos estatales y locales en apuros y si extender los beneficios de emergencia por desempleo un mes más.

Pero en este punto, los demócratas de todo el espectro del partido muestran pocos indicios de que estén dispuestos a avergonzar a Biden con una derrota de alto perfil un mes después de su presidencia.

Tal revés asestaría golpes tempranos a Biden, al nuevo líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en lo que podría ser su último mandato como presidenta. También podría herir a los demócratas del Congreso en general al arriesgarse a repercusiones en las elecciones de 2022 si no se unen de manera efectiva contra enemigos claros como la pandemia y la economía congelada.

“Piensas muy en serio antes de emitir un voto decisivo en contra de la agenda legislativa del presidente de tu propio partido”, dijo Ian Russell, un consultor demócrata. Pero advirtió que los legisladores deben decidir “por sí mismos cómo se desarrollará su voto” en casa.

El problema que ha provocado las divisiones más profundas es un impulso progresista para aumentar el salario mínimo federal a $ 15 por hora durante cinco años. El mínimo actual de $ 7.25 entró en vigencia en 2009.

“Era la prioridad número uno para los progresistas”, dijo la representante Pramila Jayapal, demócrata de Washington, presidenta del Caucus Progresista del Congreso, en una entrevista la semana pasada. “Esto es algo en lo que hemos trabajado y algo que le hemos prometido al pueblo estadounidense”.

Se espera que un proyecto de ley de ayuda general, incluido el aumento del salario mínimo, apruebe la Cámara y probablemente también el Senado. Pero el destino del aumento del salario mínimo es inestable en el Senado, donde Joe Manchin de West Virginia, quizás el demócrata más conservador de la cámara, ha dicho que $ 15 es demasiado caro. La senadora Kyrsten Sinema, demócrata de Arizona, ha sugerido que ella también podría oponerse.

Más inquietantemente, se espera que el parlamentario del Senado se pronuncie pronto sobre si la disposición del salario mínimo debe ser eliminada del proyecto de ley. Según los procedimientos acelerados que utilizan los demócratas, no se pueden incluir elementos que no están principalmente relacionados con el presupuesto, y no está claro si los demócratas tendrían los votos para revocar tal decisión.

Sin embargo, dado que todos los demócratas tienen influencia porque prácticamente todos los votos son necesarios, no ha habido amenazas abiertas de eliminar todo el proyecto de ley a menos que se salgan con la suya.

El presidente del Comité de Presupuesto del Senado, Bernie Sanders, I-Vt., El principal patrocinador del salario mínimo de su cámara, dijo que los demócratas deben “actuar con valentía” y aprobar un paquete con el aumento del salario mínimo. Respondió indirectamente cuando se le preguntó si estaría dispuesto a comprometerse para mantener el plan en la factura general.

“Todos los demócratas entienden que en este momento de la historia, este momento sin precedentes de dolor y sufrimiento para las familias trabajadoras, es absolutamente imperativo que apoyemos al presidente, que hagamos lo que el pueblo estadounidense quiere y aprobemos ese paquete”, dijo en un comunicado. entrevista.

El representante Brad Schneider, demócrata por Illinois, uno de los principales moderados de la Cámara de Representantes, también manifestó su disgusto por las demandas intratables. El camino hacia el éxito es “esforzarse lo más que pueda para obtener todo lo que pueda ahora que quiere, no comprometer sus principios y saber que mañana será otro día”, dijo.

Los republicanos dijeron que el salario mínimo más alto de la medida y el aumento de los beneficios por desempleo costarían puestos de trabajo o disuadirían a las personas de buscar trabajo, y dijeron que gran parte del gasto era un despilfarro.

“Este es el plan equivocado para la clase trabajadora de Estados Unidos”, dijo el representante Jason Smith, republicano por Missouri, el principal republicano del panel presupuestario. Al otro lado del Capitolio, el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, republicano por Ky., Dijo que los demócratas estaban impulsando “políticas de curita como si estuvieran planeando otro año de estancamiento, en lugar de intentar lograr el éxito”.

Associated Press contribuyó a este informe.