Simon & Schuster cancela la publicación del próximo libro del senador Josh Hawley

S T. LOUIS ( KTVI ) – El gigante editorial Simon & Schuster anunció el jueves que no avanzará con los planes para el libro del senador estadounidense Josh Hawley por Missouri.

En un comunicado, la empresa dijo:

Después de presenciar la inquietante y mortal insurrección que tuvo lugar el miércoles en Washington, DC, Simon & Schuster decidió cancelar la publicación del próximo libro del senador Josh Hawley, THE TYRANNY OF BIG TECH. No tomamos esta decisión a la ligera. Como editor, nuestra misión siempre será amplificar una variedad de voces y puntos de vista: al mismo tiempo, nos tomamos en serio nuestra mayor responsabilidad pública como ciudadanos y no podemos apoyar al senador Hawley después de su papel en lo que se convirtió en una peligrosa amenaza para nuestra democracia y libertad.

SIMON Y SCHUSTER