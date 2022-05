(NEXSTAR) – Un documento filtrado escrito por el juez de la Corte Suprema Samuel Alito sugiere que la mayoría de la corte votó para anular Roe vs. Wade, según un informe de Politico publicado el lunes. De ser cierto, el fallo terminaría efectivamente con las protecciones del derecho al aborto a nivel federal, lo que permitiría a los estados hacer cumplir sus propias leyes con respecto al acceso al aborto.

Suponiendo que el documento, un borrador de opinión, sea legítimo, no significa que Roe vs. Wade se revoque de inmediato. Los jueces pueden cambiar sus votos antes del anuncio de un fallo formal, que no se espera hasta el próximo mes como muy pronto.

Aún así, más de una docena de estados ya han promulgado “leyes de activación”, leyes que actualmente no se pueden hacer cumplir, pero que pueden entrar en vigencia con un cambio en la política federal, que limitarían severamente o prohibirían el acceso al aborto una vez que se anuncie una decisión. Otros tienen leyes más antiguas, anteriores a Roe vs. Wade, que todavía están vigentes y que potencialmente podrían aplicarse si se anula la histórica decisión de 1973.

Eso no quiere decir que muchos de estos estados, y otros, aún no hayan tratado de imponer restricciones o limitaciones al acceso al aborto, a pesar de las protecciones otorgadas por el gobierno federal. Varios han aprobado proyectos de ley de “latidos del corazón” que prohibirían el aborto después de seis semanas, mientras que muchos requieren períodos de espera o asesoramiento obligatorio antes de un procedimiento. Y en Texas, los legisladores aprobaron un proyecto de ley que permite a los ciudadanos privados demandar a los proveedores de servicios de aborto que realizan el procedimiento después de aproximadamente seis semanas de embarazo, que, a pesar de las impugnaciones, la Corte Suprema ha permitido que permanezca vigente. Los legisladores de Oklahoma votaron para aprobar un proyecto de ley similar este mes.

Ante la noticia de una posible próxima decisión de la Corte Suprema de anular Roe vs. Wade (y Planned Parenthood vs. Casey), los legisladores de los estados de todo el país se han comprometido desde entonces a proteger el derecho al aborto, incluida la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul, la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer y el gobernador de California, Gavin Newsom, entre otros gobernadores demócratas de todo el país.

Las protecciones para el aborto ya están codificadas o “explícitamente” permitidas a nivel estatal en 16 estados y DC, según el Instituto Guttmacher, un grupo de investigación sobre el derecho al aborto centrado en la salud sexual y reproductiva. Algunos estados también han estado trabajando para ampliar las protecciones a los proveedores de servicios de aborto desde que se enteraron de la posibilidad de que Roe v. Wade podría anularse. Entre los más recientes, Connecticut aprobó un proyecto de ley para proteger a los proveedores de servicios de aborto de ser demandados por realizar abortos en pacientes de otros estados, y el gobernador de Colorado promulgó un proyecto de ley que garantizaría el derecho al aborto en el estado.

Las noticias del lunes también han llevado al presidente Biden a comentar sobre la posibilidad de la reversión de Roe vs. Wade.

“Creo que el derecho de una mujer a elegir es fundamental. Roe ha sido la ley del país durante casi cincuenta años, y la equidad básica y la estabilidad de nuestra ley exigen que no sea anulada”, dijo Biden, tras advertir que la autenticidad del proyecto de opinión publicado por Politico no fue verificado. En caso de que el borrador sea genuino y refleje una decisión final, instó a los legisladores estatales a defender el derecho al aborto y a los votantes a elegir “funcionarios a favor del aborto” en noviembre.

“A nivel federal, necesitaremos más senadores a favor del derecho a decidir y una mayoría a favor del derecho a decidir en la Cámara para adoptar legislación que codifique Roe, que trabajaré para aprobar y convertir en ley”, dijo.