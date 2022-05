TAMPA, Fla. (WFLA) – El senador estadounidense Rick Scott, republicano por Florida, y la senadora Joni Ernst, republicana por Iowa, introdujeron una nueva legislación esta semana para transferir materiales de construcción para construir muros fronterizos a cualquier estado del país, una vez que los soliciten, siempre y cuando los utilicen para construir muros fronterizos o barreras.

La transferencia de inventario inactivo no utilizado de la frontera, o la Ley BUILD IT, también fue patrocinada por varios otros senadores republicanos: Ted Cruz de Texas, Chuck Grassley de Iowa, Roger Marshall de Kansas y Steve Daines de Montana.

En un comunicado emitido a la prensa, el senador Scott dijo que la administración de Biden estaba desperdiciando $3 millones de dólares de los contribuyentes todos los días pagando a contratistas para que simplemente observaran y aseguraran “material fronterizo no utilizado”. El comunicado de Scott dijo que esto fue revelado por un informe emitido por el Subcomité Minority Staff of the Government Operations and Border Management (GOBM), una parte del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de EE.UU.

El comunicado del senador también dijo que había aproximadamente $ 250 millones en materiales “sentados en nuestra frontera sur”, sin usar. Scott dijo que el presidente Joe Biden y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, no solo se niegan a hacer cumplir la ley o proteger la frontera, sino que también han “preparado una alfombra de bienvenida para los traficantes de personas, los terroristas y los cárteles salvajes” que traen drogas y crimen. a través de la frontera a las comunidades americanas.

En una declaración separada publicada en el Daily Wire, Ernst dijo que la cifra era de 350 millones de dólares en material no utilizado.

“Los agentes de la patrulla fronteriza han realizado más de 2 millones de detenciones desde que Biden fue elegido, gracias a las políticas de amnistía y fronteras abiertas de Biden. He estado en la frontera sur cuatro veces y una cosa está clara: necesitamos un muro fronterizo YA. La imprudente decisión de Biden de terminar la construcción del muro fronterizo le costó a los contribuyentes al menos $1.8 MIL MILLONES en los primeros cinco meses posteriores a su orden, y esa cifra aumenta en MILLONES cada día”, dijo Scott, en parte. “No tiene sentido permitir la construcción. Los materiales que los contribuyentes estadounidenses ya compraron para construir el muro siguen sin usarse. Llevemos estos materiales a los estados para mantener seguras a nuestras comunidades”.

El copatrocinador de la legislación, Ernst, dijo que la crisis fronteriza estaba ahora en “proporciones históricas” bajo la administración de Biden.

“La negativa del presidente Biden a tomar medidas en la frontera ha sido un desastre, pero su decisión de cancelar los proyectos de barreras fronterizas que ya estaban en marcha literalmente les está costando miles de millones a los contribuyentes”, dijo Ernst en un comunicado. “Aquí hay una solución simple, señor presidente: pongamos estos materiales en uso, terminemos con el desperdicio financiado por los contribuyentes, detengamos el flujo sin precedentes de inmigrantes ilegales y ¡construyámoslo!”.

Como resumió el Senado de los EE. UU., el proyecto de ley, SB 4294, rescindiría los contratos de construcción de cercas fronterizas y transferiría los materiales no utilizados a los estados fronterizos del suroeste. Aún no se ha publicado una versión completa de la legislación en el sitio del Senado de los Estados Unidos.