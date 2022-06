(NBC News) — El senador Rick Scott, republicano de Florida, eliminó de su agenda revisada una disposición que obligaría a las personas pobres a comenzar a pagar impuestos federales sobre la renta después de que sus compañeros republicanos la criticaran.

La propuesta se incluyó en la versión original del plan de 11 puntos de Scott, que publicó en febrero y ha impulsado como un posible plan para que el Partido Republicano recupere el Senado este otoño.

“Todos los estadounidenses deberían pagar algún impuesto sobre la renta para tener la piel en el juego”, decía una versión anterior del plan.

Scott, quien preside el Comité Senatorial Nacional Republicano, ajustó su “Plan para rescatar a Estados Unidos” el jueves, reemplazando la propuesta fiscal por otra enfocada en personas menores de 60 años.

“Los estadounidenses sanos menores de 60 años, que no tienen hijos pequeños o dependientes incapacitados, deberían trabajar. Los necesitamos tirando del vagón y pagando impuestos, no sentados en casa recibiendo dinero del gobierno”, decía la agenda actualizada. “Actualmente, demasiados estadounidenses que pueden trabajar viven del trabajo duro de otros y no tienen ‘ piel en el juego’. El gobierno nunca más debe incentivar a las personas a no trabajar pagándoles más para quedarse en casa”.

