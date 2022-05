WASHINGTON (AP) — El primer intento de los demócratas de responder a los tiroteos masivos consecutivos en Buffalo y Uvalde, Texas, fracasó en el Senado el jueves cuando los republicanos bloquearon un proyecto de ley sobre terrorismo interno que habría abierto el debate sobre preguntas difíciles relacionadas con los crímenes de odio. y seguridad de armas.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, DN.Y. trató de empujar a los republicanos a aceptar un proyecto de ley de terrorismo doméstico que había sido aprobado rápidamente en la Cámara la semana pasada después de los tiroteos masivos en una tienda de comestibles en Buffalo, Nueva York, y una iglesia en el sur de California que tenían como objetivo a personas de color. Dijo que podría convertirse en la base para la negociación.

Pero la votación fracasó en líneas partidarias, lo que generó nuevas dudas sobre la posibilidad de un debate sólido, y mucho menos un eventual compromiso, sobre las medidas de seguridad de las armas. La votación final fue 47-47, por debajo de los 60 necesarios para aceptar el proyecto de ley. Todos los republicanos votaron en contra.

“Ninguno de nosotros se hace ilusiones de que esto será fácil”, dijo Schumer antes de la votación.

El rechazo del proyecto de ley, solo dos días después del tiroteo masivo en la escuela primaria de Texas que mató a 19 niños y dos maestros, puso de relieve el fracaso persistente del Congreso para aprobar una legislación para frenar la epidemia de violencia armada en la nación.

Schumer dijo que dará negociaciones bipartidistas en el Senado alrededor de dos semanas, mientras que el Congreso está fuera por un descanso, para tratar de forjar un proyecto de ley de compromiso que podría aprobar el Senado 50-50, donde se necesitarán 60 votos para superar un obstruccionismo.

Un pequeño grupo bipartidista de senadores que durante años ha tratado de negociar una legislación sobre armas se reunió el jueves por la tarde por segunda vez en busca de cualquier compromiso que pudiera aprobarse en el Congreso.

Se redujeron a tres temas: verificación de antecedentes para armas compradas en línea o en ferias de armas, leyes de bandera roja diseñadas para mantener las armas alejadas de aquellos que podrían dañarse a sí mismos o a otros, y programas para reforzar la seguridad en las escuelas y otros edificios.

“Tenemos una gama de opciones en las que vamos a trabajar”, dijo el Senador Chris Murphy, D-Conn., quien lidera las negociaciones. Se dividieron en grupos y reportarán la próxima semana.

Murphy ha estado trabajando para impulsar la legislación sobre armas desde el ataque de 2012 en la Escuela Primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, que mató a 20 niños y seis educadores. El jueves se le unieron la Senadora Susan Collins, R-Maine, el Senador Joe Manchin, DW.Va., la Senadora Pat Toomey, R-Pa., y otros. Collins, un veterano de las conversaciones bipartidistas, calificó la reunión de “constructiva”.

Sin embargo, lo que está claro es que proporcionar fondos para los esfuerzos locales de seguridad de las armas puede ser más viable políticamente que diseñar nuevas políticas federales.

La senadora republicana Lindsey Graham de Carolina del Sur salió de la reunión diciendo que no hay apetito por una ley federal de bandera roja o la llamada ley de bandera amarilla, que permite la confiscación temporal de armas de fuego de personas en peligro de lastimarse a sí mismas o a otros, si un médico firma

Pero Graham dijo que podría haber interés en proporcionar dinero a los estados que ya tienen leyes de bandera roja o que quieren desarrollarlas. El senador Richard Blumenthal, D-Conn., quien hizo circular un borrador en la reunión, trabajará con Graham en un posible compromiso.

“Estas leyes salvan vidas”, dijo Blumenthal.

Toomey dijo a los periodistas que el proyecto de ley de verificación de antecedentes de Manchin-Toomey, que fracasó después del tiroteo en la Escuela Primaria Sandy Hook de 2012 hace una década, todavía no tiene suficiente apoyo. Manchin dijo que esperaba que esta vez fuera diferente.

“No puedo quitarme a mis nietos de la cabeza. Podrían haber sido ellos”, dijo Manchin.

Ninguno de los legisladores pudo decir definitivamente si alguno de los esfuerzos podrá ganar a todos los demócratas y tener los 10 senadores republicanos que necesita para superar un obstruccionismo liderado por el Partido Republicano.

El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, quien ha dicho poco sobre la legislación de armas desde que ocurrieron varias tragedias, dijo a los periodistas que se reunió con el senador republicano John Cornyn de Texas antes y alentó a los senadores a trabajar juntos en el pasillo en resultados viables.

“Tengo la esperanza de que podamos llegar a una solución bipartidista que esté directamente relacionada con los hechos de esta horrible masacre”, dijo McConnell.

Mientras tanto, el proyecto de ley de terrorismo doméstico que fracasó el jueves se remonta a 2017, cuando el representante Brad Schneider, demócrata por Illinois, lo propuso por primera vez después de los tiroteos masivos en Las Vegas y Southerland Springs, Texas.

La Cámara aprobó una medida similar por voto de voz en 2020, solo para que languidezca en el Senado. Desde entonces, los republicanos se han vuelto en contra de la legislación, y solo un legislador republicano apoyó la aprobación en la Cámara la semana pasada.

“Lo que tuvo un amplio apoyo bipartidista hace dos años, debido al clima político en el que nos encontramos… o, para ser más específicos, el clima político en el que se encuentran los republicanos, no podemos enfrentarnos al terrorismo interno”, Schneider. , quien asumió el cargo tras el tiroteo en la escuela Sandy Hook, dijo a The Associated Press.

Los republicanos dicen que el proyecto de ley no pone suficiente énfasis en combatir el terrorismo interno cometido por grupos de extrema izquierda. Según el proyecto de ley, las agencias estarían obligadas a producir un informe conjunto cada seis meses que evalúe y cuantifique las amenazas de terrorismo interno a nivel nacional, incluidas las amenazas planteadas por supremacistas blancos y grupos neonazis.

Los defensores dicen que el proyecto de ley llenará los vacíos en el intercambio de inteligencia entre el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI para que los funcionarios puedan rastrear y responder mejor a la creciente amenaza del terrorismo extremista blanco.

Los esfuerzos se centrarían en la difusión de la ideología racista en línea como la teoría del reemplazo, que según los investigadores motivó a un hombre armado blanco de 18 años a conducir tres horas para llevar a cabo un tiroteo racista transmitido en vivo hace dos semanas en un supermercado lleno de gente en Buffalo. O la animosidad contra los feligreses taiwaneses en una iglesia en Laguna Woods, California, que provocó la muerte a tiros al día siguiente de un hombre y la herida de otros cinco.

Si bien Schneider reconoció que es posible que su legislación no haya detenido esos ataques, dijo que garantizaría que esas agencias federales trabajen juntas para identificar, predecir y detener mejor las amenazas.

Bajo la ley actual, las tres agencias federales ya trabajan para investigar, prevenir y enjuiciar actos de terrorismo doméstico. Pero el proyecto de ley requeriría que cada agencia abra oficinas específicamente dedicadas a esas tareas y cree un grupo de trabajo interinstitucional para combatir la infiltración de la supremacía blanca en las fuerzas armadas.