Senado confirma a Ratcliffe como jefe de inteligencia nacional

WASHINGTON (AP) – El Senado confirmó el jueves el representante de Texas John Ratcliffe como director de inteligencia nacional, instalando un nuevo jefe de las agencias de inteligencia de la nación en un momento en que el presidente Donald Trump ha derrocado a varios funcionarios.

Ratcliffe parecía poco probable que obtuviera el puesto cuando fue nominado en febrero, ya que había sido nominado para el puesto el año pasado y luego se retiró después de que los republicanos cuestionaran su experiencia. Pero los senadores se entusiasmaron con él cuando se preocuparon por la agitación en la comunidad de inteligencia bajo Trump y querían un director permanente y confirmado.

El republicano de Texas reemplazará a Richard Grenell, el actual director interino que ha supervisado muchos de los cambios de personal. El último director confirmado por el Senado, el ex senador de Indiana Dan Coats, dejó el cargo el verano pasado después de enfrentarse con Trump.

Los demócratas permitieron una votación rápida sobre la nominación esta semana, dejando caer sus retrasos procesales habituales en una señal de que prefieren Ratcliffe sobre Grenell. Pero la mayoría de los demócratas aún se opuso a su nominación, lo que convirtió a Ratcliffe en el primer DNI que no obtuvo un amplio apoyo bipartidista desde que se creó el cargo en 2005. La votación fue de 49-44.

Los demócratas dijeron que estaban escépticos de que Ratcliffe sería un líder independiente, a pesar de sus garantías durante su audiencia de confirmación. El republicano ha sido un ferviente defensor del presidente a través de la destitución de la Cámara y las investigaciones sobre la interferencia rusa.

Ratcliffe trabajó para separarse del presidente en su audiencia de confirmación, incluso al decir que creía que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016, una conclusión que Trump ha resistido. Dijo que comunicaría a Trump los hallazgos de la comunidad de inteligencia, incluso si sabía que Trump no estaba de acuerdo con ellos y podría despedirlo.

Aún así, el puesto conlleva desafíos únicos debido a las aparentes inclinaciones del presidente para politizar la inteligencia y doblegar a las agencias de inteligencia a su voluntad. Trump ha rechazado abiertamente las evaluaciones de la comunidad de inteligencia en desacuerdo con su propio punto de vista, incluida la interferencia rusa.

Trump también se ha mostrado ansioso por que las agencias de inteligencia investiguen asuntos que espera respalden sus posiciones políticas, y ahora las agencias están tratando de determinar si la pandemia de coronavirus surgió en un laboratorio en China o en un mercado.

Además, el DNI se encuentra con una presión política continua, incluso de los republicanos en el Congreso, para desclasificar y hacer pública la información de la investigación de Rusia que los aliados de Trump esperan que arroje a los altos funcionarios de la administración de Obama, incluido el ex vicepresidente y oponente de 2020 Joe Biden, en un luz negativa

La semana pasada, por ejemplo, los republicanos del Senado publicaron una lista recientemente desclasificada de ex funcionarios de inteligencia que solicitaron la identidad de un estadounidense a partir de informes de inteligencia que resultaron ser el ex asesor de seguridad nacional de la administración Trump Michael Flynn. El martes, los republicanos publicaron un memorando de enero de 2017 en el que Susan Rice, asesora de seguridad nacional del presidente Barack Obama, se escribió documentando una conversación sensible sobre Flynn y sus contactos rusos en los que participó a principios de mes con Obama y el entonces director del FBI James Comey .

Y ha habido llamadas de los demócratas, y del propio abogado de Flynn, para publicar transcripciones desclasificadas de llamadas telefónicas interceptadas durante el período de transición presidencial entre Flynn y el entonces embajador ruso Sergey Kislyak. Flynn se declaró culpable de mentirle al FBI sobre esas comunicaciones, aunque el Departamento de Justicia desde entonces se ha movido para desestimar el caso. Las demandas de hacer pública esa información podrían confrontar a Ratcliffe en su nuevo rol.

“Ningún abogado de Flynn lo ha visto ni escuchado la grabación” de la llamada, dijo el abogado de Flynn, Sidney Powell, en un correo electrónico a The Associated Press. “Quisiera ambos”.

