Se forma el grupo político ‘Ron Be Gone’ en Florida que busca asegurarse de que DeSantis no gane la reelección

TALLAHASSEE, Fla. (WFLA) – Se ha formado un nuevo grupo político en Florida “dedicado exclusivamente a enfrentarse a Ron DeSantis” y asegurarse de que no gane la reelección.

‘Ron Be Gone’ es un grupo político 527 encabezado por las ex congresistas Debbie Mucarsel-Powell, el vicealcalde de Coral Springs Josh Simmons, la ex representante estatal Cindy Polo y los veteranos estrategas políticos de Florida Brice Barnes, Joshua Karp y Lindsay Pollard.

El grupo con sede en Fort Lauderdale dice que tiene una misión: “responsabilizar a Ron DeSantis por su pésimo historial como gobernador”.

“La incapacidad de Ron DeSantis para proteger a los floridanos durante esta pandemia se considerará una de las mayores catástrofes en la historia de Florida”, dijo la excongresista Debbie Mucarsel-Powell. “Me alegra ser parte de este esfuerzo, porque lo que está en juego no podría ser mayor para los floridanos. Si bien DeSantis ignora a los científicos, se concentra en ayudar a sus donantes adinerados a saltarse la línea de vacunas COVID a cambio de contribuciones de campaña “.

El grupo dijo que no apoyará a ningún candidato demócrata a gobernador hasta que haya un nominado.

DeSantis está lista para la reelección en 2022.