( The Hill ) — El líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer (DN.Y.), les dijo a sus colegas el jueves por la mañana que deberían estar preparados para votar sobre la legislación de control de armas cuando regresen a Washington el próximo mes después del receso del Día de los Caídos, prometiendo un enfrentamiento con Republicanos tras tiroteos masivos en Buffalo y Texas dejaron 31 muertos.

Schumer dijo que no programará una votación esta semana sobre dos proyectos de ley aprobados por la Cámara para ampliar las verificaciones de antecedentes porque quiere darle al senador Chris Murphy (D-Conn.) y a otros colegas más tiempo para negociar un acuerdo con los republicanos sobre verificación de antecedentes o rojo. -Legislación de banderas.

Pero el líder demócrata está dando pocas posibilidades de éxito a las conversaciones.

“Si estas negociaciones no dan ningún fruto, el Senado votará sobre la legislación de seguridad de armas cuando regresemos. Pero nuestra esperanza, incluso en medio de nuestro profundo escepticismo, es que durante esta semana los demócratas y republicanos finalmente lleguen a un acuerdo sobre algo significativo que reduzca la violencia armada de manera real en Estados Unidos”, dijo Schumer en la sala.

La declaración de Schumer en el pleno aclaró sus comentarios del miércoles por la mañana, cuando dijo que no planeaba llevar la legislación al pleno de inmediato porque los republicanos han dejado en claro que se oponen al control de armas.

“Creo que los votos de rendición de cuentas son importantes pero, lamentablemente, este no es un caso en el que el pueblo estadounidense no sepa cuál es la posición de sus senadores. Ellos saben. Lo saben porque mis colegas republicanos lo tienen perfectamente claro en este tema, muy claro. Los republicanos no pretenden apoyar una legislación sensata sobre la seguridad de las armas”, dijo el miércoles.

Pero los demócratas progresistas rechazaron rápidamente la idea de no obligar a los senadores republicanos a votar sobre verificaciones de antecedentes ampliadas o legislación de bandera roja solo porque el Partido Republicano ha rechazado sistemáticamente las medidas de control de armas.

“Siempre estoy a favor de poner a la gente en el registro. No tenemos un solo voto republicano para ningún movimiento sobre la seguridad de las armas y, a raíz de lo que sucedió esta semana en Texas y la semana pasada en Nueva York, creo que los republicanos deberían reconocer su posición vergonzosa y extremista”, dijo el senador. Elizabeth Warren (D-Mass.) le dijo a The Hill el miércoles.

Otros senadores demócratas, sin embargo, dicen que hay “fatiga” por realizar votaciones fallidas sobre propuestas que son populares entre la base demócrata.

Los demócratas del Senado tienen recuerdos dolorosos de la última vez que el Senado llevó a cabo un debate extenso sobre la verificación de antecedentes ampliada y otras medidas contra la violencia armada en la primavera de 2013.

Sus propuestas fracasaron y el partido sufrió una intensa reacción de los votantes al año siguiente cuando los republicanos obtuvieron nueve escaños y obtuvieron la mayoría en las elecciones de mitad de período de 2014.