( The Hill ) – Dos de los progresistas de más alto perfil del Senado están atrayendo la especulación presidencial, nuevamente.

Aproximadamente dos años después de que los senadores Bernie Sanders (I-Vt.) y Elizabeth Warren (D-Mass.) suspendieran sus candidaturas a la Casa Blanca para respaldar a Joe Biden como el candidato del partido, están llamando la atención por lo que algunos demócratas dicen que se parece a las primeras campañas nacionales. -En espera.

Ninguno de los senadores ha anunciado otra candidatura ni siquiera se ha acercado a ella. Respaldaron fielmente la agenda del presidente , trabajaron en los pasillos del Congreso y dijeron que quieren verlo prosperar.

Pero a medida que el índice de aprobación de Biden no logra superar los bajos 40, Sanders y Warren, ambos candidatos a la reelección en 2024, lo presionan de nuevas maneras, lo que genera dudas sobre sus propias maniobras en el proceso.

“Nadie sabe realmente si Biden se postulará o no”, dijo Cooper Teboe, asesor de donantes de candidatos progresistas. “La gente está tratando de reclamar si no lo hace”.

Esta semana, un importante asesor de Sanders planteó la posibilidad de que Sanders pudiera presentar una tercera candidatura a la Casa Blanca, un escenario que parecía casi insondable cuando respaldó rápidamente la nominación de Biden contra el expresidente Trump.

En un memorando que circuló el miércoles, el exjefe de campaña de Sanders, Faiz Shakir, respondió a una pregunta hipotética de un partidario sobre si Sanders consideraría postularse si Biden no busca un segundo mandato.

“En caso de una primaria presidencial demócrata abierta en 2024, el senador Sanders no ha descartado otra candidatura a la presidencia, por lo que le recomendamos que responda cualquier pregunta sobre 2024 con eso en mente”, escribió Shakir.

El memorándum, informado por primera vez por el Washington Post y confirmado por The Hill, conmocionó a los círculos demócratas e hizo que los oídos de algunos progresistas se animaran.

“Me animó ver que el senador Sanders y su mensaje progresista todavía resuena con tanta fuerza en la gran mayoría de los estadounidenses”, dijo Stacey Walker, una organizadora política de Iowa que recibió el memorando como una firme partidaria.

Algunos en Sanders World elogiaron la medida como una buena política.

“No hay duda de que es inteligente”, dijo un operativo de izquierda cercano a la órbita del senador sobre la concepción del memorándum. “Tienes que hacer eso.”

Sin duda, Biden no ha dado indicios de que no tenga la intención de postularse nuevamente. La Casa Blanca ha descartado repetidamente tales especulaciones y, a principios de esta semana, The Hill se enteró de dos fuentes que Biden le había dicho al expresidente Obama que tiene la intención de hacer campaña en 2024.

Pero aunque no hace mucho Biden tenía casi garantizada la nominación de 2024, es posible que las cosas ya no estén tan resueltas.

La trayectoria de su presidencia continúa preocupando a los demócratas que temen que su bajo índice de aprobación obstaculice las posibilidades del partido de mantenerse en el poder y posiblemente las suyas. Si eso sucede, el destino de Biden es considerablemente menos seguro, dicen esas voces.

Sanders casi había descartado una tercera campaña presidencial después de quedarse corto frente a Biden y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton en 2016. En mayo, fue explícito: “Es muy, muy poco probable que vuelva a postularme para presidente. ”

Algunos allegados al senador le toman la palabra sobre sus intenciones. Creen que la charla sobre sus perspectivas nacionales es prematura, no seria o equivocada.

“Esta es una forma de que su equipo lo mantenga en la conversación”, dijo Chuck Rocha, quien fue asesor principal de la campaña 2020 de Sanders. “Si no es él, otros ya están empezando a planear y mirar”.

Hablar de un posible reemplazo progresista de Biden no es nuevo.

Comenzó en serio cuando las negociaciones en torno a Build Back Better, su paquete expansivo de gasto social y clima, fracasaron debido a dos demócratas moderados. Los progresistas se horrorizaron cuando los senadores Joe Manchin (DW.Va.) y Kyrsten Sinema (D-Ariz.) efectivamente eliminaron en el Senado lo que la Cámara ya había aprobado.

Esa ira se agravó cuando Biden tampoco pudo convencer a la estrecha mayoría de la cámara para aprobar un proyecto de ley de derechos de voto y luego, como director ejecutivo del país, se negó a usar su autoridad para promulgar otras medidas, como la condonación de préstamos estudiantiles.

A solo seis meses de las elecciones intermedias, Sanders y Warren están presionando a Biden para que actúe de manera más decisiva, generando preguntas sobre por qué lo critican con más dureza ahora que en el pasado.

“No podemos gobernar si no ganamos”, dijo Walker. “Sin embargo, en este momento particular, los estadounidenses comienzan a preguntarse, ¿de qué sirve ganar si nos negamos a gobernar cuando lo hacemos?”.

A diferencia de Sanders, los movimientos de Warren han sido menos evidentes.

Eso cambió esta semana cuando escribió un artículo de opinión pidiéndole a Biden que hiciera más de lo que prometió antes de noviembre.

“Para decirlo sin rodeos: si no usamos los meses que quedan antes de las elecciones para cumplir con más de nuestra agenda, los demócratas se encaminan hacia grandes pérdidas en las elecciones intermedias”, escribió en The New York Times el lunes. Luego siguió con una entrevista con “Pod Save America”, el popular programa iniciado por ex alumnos de Obama .

Algunos demócratas dijeron que Warren describió lo que los activistas habían estado pidiendo durante mucho tiempo durante el primer mandato de Biden.

“Ella tiene razón y se une a un coro de activistas, pensadores y legisladores en su mayoría progresistas que han estado cantando esta canción durante meses”, dijo Walker.

El demócrata de Massachusetts ha mantenido un perfil público relativamente bajo desde que Biden asumió el cargo en enero, salvo algunos estallidos de atención. Probó para el puesto de vicepresidenta y luego expresó interés en convertirse en secretaria del Tesoro, un trabajo que los aliados consideraron un ajuste raro y natural, pero que Janet Yellen pasó por alto.

Desde entonces, ha intervenido en debates y nombramientos de políticas clave, desde la presidencia de la Reserva Federal hasta cuestiones antimonopolio, sin mucha fanfarria. Más recientemente, ha sido una de las principales voces que presionan a Biden para que cancele hasta $ 50,000 en deuda de préstamos estudiantiles por prestatario.

Recientemente, también prestó su nombre a varios candidatos de votación negativa este año: Summer Lee en el Distrito Congresional 12 de Pensilvania, David Segal en el Distrito Congresional 2 de Rhode Island y Delia Ramírez en el Distrito Congresional 3 de Illinois. También respaldó al representante Anthony Brown (D-Md.) en la contienda del fiscal general del estado.

Esos movimientos, argumentan algunos progresistas, son señales de que la senadora está interesada en elevar su perfil.

“No solo ese artículo de opinión”, dijo Teboe.

“Si miras su operación política, ella está apoyando en cada carrera que puede tener en sus manos. Ella está enviando correos electrónicos. Ella está tratando de generar moneda política en tantos estados como sea posible”, agregó, y enfatizó que todo depende de si Biden se niega a postularse nuevamente.

A pesar de lo distinto que se ha vuelto el estilo de adentro hacia afuera de Warren para su marca personal, Sanders se ha mantenido más directo.

El socialista demócrata discutió públicamente con Manchin y Sinema y presionó a Biden para que obtuviera hasta $ 6 mil millones durante las primeras conversaciones sobre el paquete de gastos. Como presidente del comité de presupuesto del Senado, ha expresado su frustración con los centristas de su grupo que se han negado a ceder en los mismos temas que inspiraron a los votantes a votar por Biden.

Sanders hizo rondas de apariciones en las noticias por cable, cada vez más insatisfecho con la realidad política de que los demócratas no pueden promulgar cosas como un salario mínimo de $15 o Medicare para todos sin una abrumadora mayoría de apoyo.

“Sen. Sanders claramente condicionó su consideración de otra candidatura presidencial a una primaria abierta, lo que por supuesto significa que el presidente Biden habría decidido no buscar la reelección”, dijo Walker. “Creo que esto es admirable”.

También está aumentando su programa de viajes, incluida la asistencia a varias carreras competitivas con implicaciones nacionales. Estará en Nueva York y Virginia durante el fin de semana para expresar su apoyo a los empleados de Amazon y Starbucks, dos de los principales objetivos corporativos del senador, que recientemente formaron sindicatos.

“Si nos encontramos en una posición en la que el presidente Biden opta por no postularse, me imagino que el senador Sanders se sentirá obligado a pensar en tomar la iniciativa”, dijo Walker. “Que incluso considerara hacerlo de nuevo es un valiente acto de patriotismo”.