TAMPA, Fla. (WFLA) – El senador republicano de Florida, Marco Rubio, hizo un extraño comentario de que los buzones electorales podrían ser focos de ataque, mientras debatía el tema de la integridad electoral durante el debate del Senado de Florida del martes por la noche contra la opositora demócrata, la representante Val Demings.

El senador dijo: “Existe un peligro con los buzones. La gente debe pensar en ello”.

Él dijo: “Imagínese si alguien decide, ‘Oh, hay un buzón, solo voy a ponerle un poco de explosivo y hacerlo estallar y quemar todas esas boletas’. Y ahora esos votos no cuentan en absoluto”.

Sus comentarios se produjeron después de que la representante Demings señalara el hecho de que la cantidad de buzones se había reducido después de las elecciones de 2020.

“¿Por qué hacer eso, particularmente, en ciertas áreas, senador?” preguntó Demings. “Su trabajo es asegurarse de que todas las personas voten, las que votarían por usted y las que no votarían por usted”.

Agregó: “Florida tiene una fuerza policial de ley electoral, y si las leyes son tan maravillosas, ¿cuál es la necesidad de eso?”.

Rubio respondió diciendo: “Nunca he apoyado ninguna supresión. ¿Cómo es que, de repente, un buzón es el estándar por el cual juzgamos si a las personas se les permite votar o no? No teníamos buzones hace 10 años, en 2016, cuando la congresista fue elegida por primera vez al congreso”.

Agregó que la comparación con la “era de Jim Crow”, cuando las personas eran prohibidas o asesinadas tratando de votar, era injusta.

“En Florida, ahora puede votar por correo por cualquier motivo, puede votar 10 días antes de las elecciones, puede votar el día de las elecciones”, dijo Rubio. “Estamos hablando de esto, cuando vas a votar, muestras una identificación”.

“He sido hispano toda mi vida; pertenezco a una minoría. Nunca sentí que mostrar una identificación perjudicara mi capacidad para votar. Todos tienen una identificación. Ni siquiera puedes registrarte en un hotel o comprar Sudafed en Walgreens sin una identificación”.

Los dos intercambiaron palabras acaloradas sobre una variedad de temas, desde las leyes de armas y el aborto hasta la economía y la amenaza de un conflicto en el extranjero.

