La personalidad de los medios Joe Rogan dijo que ha dejado pasar múltiples oportunidades de tener al expresidente Trump en su popular podcast “The Joe Rogan Experience”.

Durante una aparición en el “Lex Fridman Podcast” publicado el lunes, Rogan le dijo al presentador Lex Fridman que no apoyaba al expresidente y agregó que se negaba a ayudarlo a expandir su plataforma.

“Por cierto, no soy partidario de Trump de ninguna manera o forma. He tenido la oportunidad de tenerlo en mi programa más de una vez, siempre he dicho que no. No quiero ayudarlo”, dijo Rogan en el episodio del podcast, según Mediaite. “No estoy interesado en ayudarlo”.

Rogan también le dijo a Fridman que cree que la era Trump “será uno de los tiempos más extraños”.

“Cuando la gente mira hacia atrás históricamente sobre la división en este país, es una figura tan polarizadora que muchas personas sintieron que podían abandonar su propia ética, moral y principios solo para atacarlo a él y a cualquiera que lo apoye porque es una amenaza existencial para la democracia misma”, dijo Rogan.

Esto se produce cuando el comité selecto de la Cámara que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 está celebrando una serie de audiencias públicas en las que argumenta que Trump estaba en el centro de un esfuerzo por retener el poder que condujo directamente a la ataque.

En una audiencia sorpresa la semana pasada, la exasistente de la Casa Blanca de Trump, Cassidy Hutchison, dio un testimonio explosivo detallando varios incidentes que involucraron a Trump en torno a los disturbios del 6 de enero. En un incidente que ella describió, dijo que el presidente sabía que miembros de la multitud en su mitin en Ellipse ese día portaban armas, pero presionó para eliminar la detección con magnetómetro porque estaba afectando el tamaño de la multitud. Trump ha negado esas acusaciones.

Rogan también dijo que cree que Trump se postulará para otro mandato como presidente y dijo que se enfrentará a un “hombre muerto”, refiriéndose al presidente Biden.

“Bueno, está compitiendo contra un hombre muerto, ¿sabes? Quiero decir, (Joe) Biden, le da la mano a personas que ni siquiera están allí cuando baja del escenario”, dijo Rogan a Fridman. “Creo que está viendo fantasmas”