WASHINGTON (AP) — El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, confirmó el martes la autenticidad de un borrador de opinión filtrado que sugiere que la Corte Suprema podría estar a punto de anular el histórico caso Roe vs. Wade de 1973 que legalizó el aborto en todo el país. Ordenó una investigación sobre lo que llamó un “abuso de confianza atroz”.

En el primer comentario público del tribunal superior desde que se publicó el borrador el martes por la noche, Roberts dijo: “Aunque el documento descrito en los informes de ayer es auténtico, no representa una decisión del Tribunal ni la posición final de ningún miembro sobre los temas del caso. .”

En un comunicado, dijo: “En la medida en que esta traición a las confidencias de la Corte pretendía socavar la integridad de nuestras operaciones, no tendrá éxito”.

Agregó: “He ordenado al Mariscal de la Corte que inicie una investigación sobre la fuente de la fuga”.

El presidente Joe Biden dijo el martes que “la justicia básica y la estabilidad de nuestra ley exigen” que la corte no revoque a Roe.

“Si la corte anula Roe, corresponderá a los funcionarios electos de nuestra nación en todos los niveles de gobierno proteger el derecho de la mujer a elegir”, dijo Biden. “Y recaerá en los votantes elegir funcionarios a favor del derecho a decidir este noviembre. A nivel federal, necesitaremos más senadores a favor del derecho a decidir y una mayoría a favor del derecho a decidir en la Cámara para adoptar legislación que codifique Roe, que trabajaré para aprobar y promulgar como ley”.

Aunque los esfuerzos anteriores han fracasado, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que tenía la intención de realizar una votación.

“Esto es tan urgente y real como parece”, dijo Schumer en el pleno del Senado el martes. “Cada estadounidense verá de qué lado está cada senador”.

Cualquiera que sea el resultado, el informe de Politico del lunes por la noche representó una violación extremadamente rara del proceso de deliberación secreta de la corte , y en un caso de suma importancia.

“Roe estaba terriblemente equivocado desde el principio”, afirma el borrador de opinión. Fue firmado por el juez Samuel Alito, miembro de la mayoría conservadora de 6-3 de la corte que fue designado por el ex presidente George W. Bush.

El documento fue etiquetado como un “primer borrador” de la “opinión de la corte” en un caso que impugnaba la prohibición del aborto después de 15 semanas en Mississippi, un caso conocido como Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.

Se espera que el tribunal se pronuncie sobre el caso antes de que finalice su mandato a fines de junio o principios de julio.

En efecto, el proyecto de opinión establece que no existe un derecho constitucional a los servicios de aborto. Permitiría a los estados individuales regular más fuertemente o prohibir por completo el procedimiento.

“Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados”, afirma, haciendo referencia al caso de 1992 Planned Parenthood v. Casey que afirmó la conclusión de Roe de un derecho constitucional a los servicios de aborto pero permitió que los estados impusieran algunas restricciones a la práctica. “Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo”.

Una portavoz de la Corte Suprema dijo que la corte no tenía comentarios y The Associated Press no pudo confirmar de inmediato la autenticidad del borrador publicado en Politico, que data de febrero.

Politico solo dijo que recibió “una copia del borrador de opinión de una persona familiarizada con los procedimientos de la corte en el caso de Mississippi junto con otros detalles que respaldan la autenticidad del documento”.

El borrador de opinión sugiere fuertemente que cuando los jueces se reunieron en privado poco después de los argumentos del caso el 1 de diciembre, al menos cinco (todos los conservadores excepto quizás el presidente del Tribunal Supremo John Roberts) votaron para anular a Roe y Casey, y se le asignó la tarea a Alito. de redactar la opinión mayoritaria del tribunal.

Los votos y las opiniones en un caso no son definitivos hasta que se anuncia una decisión o, en un cambio provocado por la pandemia de coronavirus, se publica en el sitio web de la corte.

El informe llega en medio de un impulso legislativo para restringir el aborto en varios estados liderados por republicanos, siendo Oklahoma el más reciente, incluso antes de que la corte emita su decisión. Los críticos de esas medidas han dicho que las mujeres de minorías y de bajos ingresos soportarán de manera desproporcionada la carga de las nuevas restricciones.

La filtración impulsó las intensas repercusiones políticas que se esperaba que tuviera la decisión final del tribunal superior en el año electoral de mitad de período. Los políticos de ambos lados del pasillo ya estaban aprovechando el informe para recaudar fondos y energizar a sus partidarios en ambos lados del tema.

Los demócratas sostuvieron que varios jueces conservadores engañaron a los senadores sobre sus sentimientos.

Y la republicana de Maine, Susan Collins, quien apoya el derecho al aborto pero fue un voto republicano fundamental para la confirmación de los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, dijo que si el borrador refleja la opinión final de la corte, “sería completamente inconsistente con lo que el juez Gorsuch y dijo el juez Kavanaugh en sus audiencias y en nuestras reuniones en mi oficina”.

Una encuesta de AP-NORC en diciembre encontró que los demócratas ven cada vez más la protección del derecho al aborto como una alta prioridad para el gobierno.

Otras encuestas muestran que relativamente pocos estadounidenses quieren que Roe sea anulado. En 2020, AP VoteCast encontró que el 69% de los votantes en las elecciones presidenciales dijeron que la Corte Suprema debería dejar la decisión de Roe v. Wade como está; solo el 29% dijo que el tribunal debería revocar la decisión. En general, la encuesta AP-NORC encuentra que la mayoría del público está a favor de que el aborto sea legal en la mayoría o en todos los casos.

Aun así, cuando se les pregunta sobre la política de aborto en general, los estadounidenses tienen actitudes matizadas sobre el tema, y muchos no creen que el aborto deba ser posible después del primer trimestre o que las mujeres deban poder obtener un aborto legal por cualquier motivo.

Alito, en el borrador, dijo que la corte no puede predecir cómo podría reaccionar el público y que no debería intentarlo. “No podemos permitir que nuestras decisiones se vean afectadas por influencias externas, como la preocupación por la reacción del público a nuestro trabajo”, escribió Alito en el borrador de opinión, según Politico.

Las personas de ambos lados del tema se reunieron frente a la Corte Suprema ondeando pancartas y cantando en una cálida noche de primavera, luego de la publicación del informe Politico, y nuevamente el martes.

En una declaración conjunta de los dos principales demócratas del Congreso, Schumer y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijeron: “Si el informe es exacto, la Corte Suprema está lista para infligir la mayor restricción de derechos en los últimos cincuenta años, no solo a las mujeres sino también a las mujeres”. todos los americanos.”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también demócrata, dijo que las personas que buscan abortar podrían dirigirse a Nueva York. “Para cualquier persona que necesite acceso a la atención, nuestro estado lo recibirá con los brazos abiertos. El aborto siempre será seguro y accesible en Nueva York”, dijo Hochul en un tuit.

La fiscal general de Mississippi, Lynn Fitch, dijo en un comunicado: “Dejaremos que la Corte Suprema hable por sí misma y esperaremos la opinión oficial de la Corte”. Pero los funcionarios locales elogiaron el borrador.

“Esto vuelve a poner la toma de decisiones en manos de los estados, que es donde siempre debería haber estado”, dijo la representante del estado de Mississippi, Becky Currie.

En los argumentos de la Corte Suprema en diciembre, los seis jueces conservadores señalaron que defenderían la ley de Mississippi, y cinco hicieron preguntas que sugerían que anular a Roe y Casey era una posibilidad.

Solo Roberts parecía estar preparado para dar el paso más pequeño de mantener la prohibición de las 15 semanas, aunque eso también sería un debilitamiento significativo del derecho al aborto.

Hasta ahora, la corte ha permitido que los estados regulen pero no prohíban el aborto antes del punto de viabilidad, alrededor de las 24 semanas.

Veintiséis estados están seguros o es probable que prohíban el aborto si Roe v. Wade es anulado, según el grupo de expertos pro-aborto del Instituto Guttmacher. De esos, 22 estados ya tienen prohibiciones totales o casi totales en los libros que actualmente están bloqueados por Roe, además de Texas. La Corte Suprema permitió que la ley de Texas que lo prohíbe después de seis semanas entre en vigor debido a su inusual estructura de ejecución civil. Se considera probable que cuatro estados más aprueben rápidamente las prohibiciones si se anula Roe.

Mientras tanto, dieciséis estados y el Distrito de Columbia han protegido el acceso al aborto en la ley estatal.

Este año, anticipándose a una decisión que revocaría o destriparía a Roe, ocho estados conservadores ya se han movilizado para restringir el derecho al aborto. Oklahoma, por ejemplo, aprobó varios proyectos de ley en las últimas semanas, incluido uno que entrará en vigencia este verano y convierte en delito grave realizar un aborto. Como muchos proyectos de ley contra el aborto aprobados este año en los estados liderados por el Partido Republicano, no tiene excepciones por violación o incesto, solo para salvar la vida de la madre.

Ocho estados de tendencia demócrata protegieron o ampliaron el acceso al procedimiento, incluido California, que aprobó una legislación que hace que el procedimiento sea menos costoso y está considerando otros proyectos de ley para convertirse en un “santuario del aborto” si se anula Roe.