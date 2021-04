¿Reverencia hacia Trump? El partido republicano trae líderes y donantes al estado de Florida

No habrá ajuste de cuentas en el Comité Nacional Republicano.

Tres meses después de que el ex presidente Donald Trump ayudó a incitar a un ataque violento contra el Congreso, el Partido Republicano está trayendo a cientos de donantes y varios futuros candidatos presidenciales a la puerta del ex presidente en el sur de Florida. Si bien un puñado de líderes republicanos espera superar el liderazgo divisivo de Trump, la ubicación de la reunión solo por invitación sugiere que el partido, al menos por ahora, no está listo para reemplazar a Trump como su líder indiscutible y principal recaudador de fondos.

El propio Trump encabezará el retiro de donantes a puertas cerradas, que está diseñado para recaudar millones de dólares para el brazo político del Partido Republicano al tiempo que les da a los donantes acceso exclusivo al grupo en evolución del partido de prospectos para 2024 y líderes del Congreso. El evento de fin de semana se desarrollará en un hotel de lujo frente al mar a solo cuatro millas de la propiedad de Trump en Florida, donde los aliados del ex presidente realizarán simultáneamente sus propios eventos de recaudación de fondos.

“El lugar de la reunión trimestral junto con el discurso de apertura de Trump en el CPAC muestra que el partido todavía está en manos de Trump”, dijo uno de los invitados, el donante republicano Dan Eberhart, refiriéndose al discurso de Trump en febrero en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Orlando Florida. “El partido no parece tener la capacidad de alcanzar la velocidad de escape de su antiguo abanderado”.

El control continuo de Trump sobre los donantes republicanos y los funcionarios electos asegura que el trumpismo seguirá siendo la fuerza impulsora de la política republicana por tiempo indefinido, incluso cuando Trump repite la falsedad que alimentó la insurrección del 6 de enero. En varias declaraciones públicas y comparecencias desde que dejó el cargo, tan recientemente como el fin de semana pasado, Trump ha declarado que las elecciones de 2020 le fueron “robadas”.

No hay evidencia de fraude electoral significativo. De hecho, varios gobernadores republicanos y destacados funcionarios de la administración Trump han avalado la integridad de la victoria del presidente Joe Biden. Los reclamos legales de Trump fueron rotundamente rechazados por los tribunales, incluidos los jueces designados por Trump en la Corte Suprema.

Pero en ausencia de un mensaje partidista consistente tras la derrota de Trump, una agenda política clara o una estrategia coherente para expandir el atractivo del Partido Republicano, los principales funcionarios electos republicanos y el RNC han adoptado cada vez más el fraude electoral como una prioridad política principal.

La alineación en la reunión del fin de semana excluye notablemente a los principales republicanos que han rechazado las afirmaciones de Trump o apoyado su juicio político. Aquellos que no se espera que aparezcan incluyen al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, a la republicana No. 3 de la Cámara de Representantes Liz Cheney, al senador de Utah Mitt Romney o al gobernador de Maryland, Larry Hogan.

En cambio, la reunión contará con el propio Trump y una gran cantidad de candidatos que ya se están posicionando para una candidatura presidencial de 2024, asumiendo que el propio Trump no se postule nuevamente. Los posibles contendientes de la Casa Blanca incluyen al gobernador de Florida, Ron DeSantis, a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, al exsecretario de Estado Mike Pompeo y al senador de Arkansas Tom Cotton. También están programados para hablar el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy y los senadores Rick Scott y Marco Rubio de Florida y Lindsey Graham de Carolina del Sur.

La agenda del fin de semana se centrará en la unidad del partido y cómo expandir el Partido Republicano, con sesiones planificadas sobre los temas.

Henry Barbour, miembro de la RNC, que ayuda a liderar el aparato de recaudación de fondos de pequeños dólares del comité, sugirió que el retiro no se estableció en Palm Beach para atender a Trump. Señaló que estos eventos generalmente se llevan a cabo en estados como Florida, Nueva York, California y Texas.

Con las restricciones de COVID, Barbour dijo, “El RNC tiene opciones limitadas”.

“No estamos en Florida, así que podemos inclinarnos ante Donald Trump. Nadie necesita inclinarse ante Donald Trump ”, dijo Barbour en una entrevista. “Sin duda, es una parte importante de la recaudación de fondos republicana, pero el partido tiene que ser más grande y más amplio que cualquier candidato”.

El RNC ha reservado todo el Four Seasons Resort en Palm Beach para la reunión del fin de semana, y habrá eventos de donantes en la cercana finca de Trump en Mar-a-Lago para recaudar fondos para grupos enfocados en el futuro político de Trump y las prioridades políticas.

Al mismo tiempo, un puñado de los principales aliados de Trump, incluida la asediada representante de Georgia Marjorie Taylor Greene y el asediado representante de Florida Matt Gaetz, aparecerán en una conferencia de fin de semana en el campo de golf de Trump en Doral, a 70 millas al sur de Miami. La organización anfitriona, Women for America First, ayudó a organizar la manifestación del 6 de enero que precedió al mortal ataque al Capitolio.

El ex miembro del personal de la RNC, Tim Miller, quien se ha convertido en uno de los principales críticos de Trump en los últimos años, lamentó la continua convivencia del Partido Republicano con el expresidente incluso después de su papel en la insurrección.

“Hubo una oportunidad real en esta ventana de tres meses, desde el 6 de enero hasta ahora, para que el partido hiciera un esfuerzo concertado para decir: ‘Es hora de seguir adelante’”, dijo Miller. “Pero no eligieron para hacer eso. Esta es la fiesta “.

Y mientras el Partido Republicano está abrazando a Trump, no está claro que Trump esté abrazando al Partido Republicano.

Hace apenas un mes, el comité de acción política de Trump envió cartas a la RNC y a otros pidiéndoles que “cesen de inmediato y desistan del uso no autorizado del nombre, la imagen y / o semejanza del presidente Donald J. Trump en todas las actividades de recaudación de fondos, persuasión y / o emitir discurso “.

Los funcionarios republicanos han tratado repetidamente de minimizar las tensiones de recaudación de fondos y ven la participación de Trump como una señal de que está dispuesto a prestar su nombre al partido. Al mismo tiempo, Trump continúa acumulando agresivamente efectivo de campaña, efectivo que el RNC, o el próximo candidato presidencial del partido, no controla, incluido el relanzamiento de esta semana de su tienda de productos en línea.

El exasesor de Trump, Hogan Gidley, sugirió que Trump es tan poderoso como siempre.

“La gente en DC, dentro del Beltway, piensa que Donald Trump es radiactivo”, dijo Gidley. “El Partido Republicano ha crecido, y es gracias a los éxitos de Donald Trump. Para ignorar eso, lo hace bajo su propio riesgo”.