RELOJ: Pelosi llama a Trump "obesidad mórbida" cuando se le pregunta acerca de la hidroxicloroquina

WASHINGTON (AP) – El presidente Donald Trump dijo que está tomando un medicamento contra la malaria para protegerse contra el coronavirus , a pesar de las advertencias de su propio gobierno de que solo debe administrarse para COVID-19 en un hospital o en un entorno de investigación debido a efectos secundarios potencialmente fatales .

Trump dijo a los periodistas el lunes que ha estado tomando el medicamento, la hidroxicloroquina y un suplemento de zinc diariamente “durante aproximadamente una semana y media”.

Trump ha pasado semanas promoviendo la hidroxicloroquina como una posible cura o profilaxis para COVID-19 contra el consejo de advertencia de muchos de los mejores profesionales médicos de su administración. El medicamento tiene el potencial de causar efectos secundarios significativos en algunos pacientes y no se ha demostrado que combata el nuevo coronavirus .

Más tarde, en una medida que podría tener un impacto médico de gran alcance durante la pandemia, Trump tuiteó una carta que había enviado a la Organización Mundial de la Salud amenazando con abandonar permanentemente los fondos estadounidenses a menos que la OMS se comprometa a “mejoras sustanciales” en los próximos 30 días. Estados Unidos proporciona $ 450 millones al año a la organización.

Trump ha acusado a la OMS de dar “malos consejos, terribles consejos” y de favorecer a China. En la carta dirigida al Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Trump dijo que “el único camino a seguir” es si la OMS puede “demostrar su independencia de China”. Antes de publicar la carta, Trump había dicho que estaba considerando recortar los fondos estadounidenses en más del 90%.

La OMS anunció el lunes que lanzará una investigación independiente sobre cómo manejó la respuesta internacional al coronavirus, como lo han solicitado la mayoría de sus estados miembros. No se comprometió a investigar los orígenes del virus, otro punto de discusión entre Trump y China .

En la Casa Blanca, Trump dijo que su médico no le recomendó hidroxicloroquina, pero que se lo solicitó al médico de la Casa Blanca.

“Comencé a tomarlo, porque creo que es bueno”, dijo Trump. “He escuchado muchas buenas historias”.

El médico de la Casa Blanca, el Dr. Sean Conley, dijo en un comunicado emitido a través de la oficina de prensa de la Casa Blanca que, después de “numerosas conversaciones” con Trump sobre la evidencia a favor y en contra del uso de hidroxicloroquina, “concluimos que el beneficio potencial del tratamiento superó al familiar riesgos “.

La Administración de Alimentos y Medicamentos advirtió a los profesionales de la salud el mes pasado que el medicamento no debe usarse para tratar COVID-19 fuera del hospital o la investigación, debido a efectos secundarios a veces fatales. Los reguladores emitieron la alerta para el medicamento, que también se puede usar para tratar el lupus y la artritis, después de recibir informes de problemas del ritmo cardíaco, incluidas muertes, de los centros de control de intoxicaciones y otros proveedores de salud.

Trump desestimó los informes de efectos secundarios y dijo: “Todo lo que puedo decirte es que hasta ahora parece que estoy bien”.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo a CNN: “Es nuestro presidente, y preferiría que no tome algo que no haya sido aprobado por los científicos, especialmente en su grupo de edad y su, digamos, grupo de peso … obesidad mórbida, ellos dicen.”

Trump tiene 73 años. En su último chequeo completo en febrero de 2019, superó el umbral oficial para ser considerado obeso, con un índice de masa corporal de 30.4. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, un IMC de 40 o más se considera obesidad “grave”, lo que algunos también llaman obesidad “mórbida”.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, calificó los comentarios de Trump como “peligrosos”.

“Tal vez realmente no lo está tomando porque el presidente miente sobre las cosas característicamente”, dijo Schumer en MSNBC. Agregó: “No sé si lo está tomando o no. Sé que dice que lo está tomando, si está o no, es imprudente, imprudente, imprudente “.

Al menos dos empleados de la Casa Blanca dieron positivo por COVID-19 a principios de este mes, lo que generó preocupaciones sobre los pasos tomados por la administración para proteger al presidente y envió al vicepresidente Mike Pence y otros funcionarios a diversas formas de autoaislamiento.

Desde entonces, la Casa Blanca ha ordenado que las personas en el ala oeste se cubran la cara y ha introducido pruebas diarias para el virus para el presidente, el vicepresidente y aquellos con quienes tienen contacto cercano. Trump dice que continúa dando resultados negativos para el coronavirus.

Trump se sometió por última vez a un chequeo “interino” en una visita de noviembre al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed que no se mencionó en su agenda pública. Su último examen físico completo tuvo lugar en febrero de 2019.

Varios médicos prominentes dijeron que les preocupaba que la gente dedujera del ejemplo de Trump que el medicamento funciona o es seguro.

“No hay evidencia de que la hidroxicloroquina sea efectiva para el tratamiento o la prevención de COVID-19”, dijo el Dr. Patrice Harris, presidente de la Asociación Médica Americana. “Los resultados hasta la fecha no son prometedores”.

La gente no debería inferir del ejemplo de Trump “que es un enfoque aprobado o probado”, porque no lo es, dijo el Dr. David Aronoff, jefe de enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville.

La hidroxicloroquina puede causar problemas de ritmo cardíaco potencialmente graves incluso en personas sanas, pero “es difícil inferir” que la placa arterial de Trump, revelada en las pruebas de su examen físico de 2018, hace que el medicamento sea especialmente peligroso para él, dijo Aronoff.

Funcionarios de la Casa Blanca no dijeron si otros funcionarios de la administración también estaban tomando la droga.

Trump dijo que tomó hidroxicloroquina con una “dosis original” del antibiótico azitromicina. El presidente ha promovido en repetidas ocasiones el uso de la droga con o sin azitromicina, pero no hay estudios grandes y rigurosos que los hayan encontrado seguros o efectivos para prevenir o tratar COVID-19.

Dos grandes estudios observacionales, cada uno con alrededor de 1.400 pacientes en Nueva York, recientemente no encontraron ningún beneficio de la hidroxicloroquina. Dos nuevos publicados el jueves en la revista médica BMJ llegaron a la misma conclusión.

Las recetas estadounidenses de hidroxicloroquina aumentaron aproximadamente un 80% en marzo a más de 830,000 en comparación con el mismo período del año anterior, según la firma de seguimiento de datos IQVIA. Ese salto en la prescripción se produjo antes de que el gobierno federal aceptara cerca de 30 millones de dosis del medicamento donado a las existencias estratégicas nacionales por fabricantes de medicamentos extranjeros. Desde entonces, millones de esas tabletas han sido enviadas a hospitales de EE. UU. En todo el país para su uso en el tratamiento de pacientes con COVID-19.

___

Marchione informó desde Milwaukee. El escritor médico de AP Matthew Perrone en Washington contribuyó a este informe.

ÚLTIMAS HISTORIAS: