(AP) — Partidarios del derecho al aborto se manifestaron frente a la Corte Suprema de Estados Unidos el lunes por la noche y hasta bien entrada la mañana del martes.

Algunos oponentes también se manifestaron fuera de la cancha en Washington, pero fueron superados en número y se fueron mucho antes.

Las manifestaciones se produjeron después de que Politico publicara un informe que decía que un borrador de opinión sugiere que la Corte Suprema de EE.UU. podría estar a punto de anular el histórico caso Roe v. Wade de 1973 que legalizó el aborto en todo el país.

Una decisión de invalidar Roe conduciría a la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados y podría tener enormes ramificaciones para las elecciones de este año.

Pero no está claro si el borrador representa la última palabra de la Corte sobre el asunto: las opiniones a menudo cambian en formas grandes y pequeñas en el proceso de redacción.

Una portavoz de la Corte Suprema dijo que la Corte no tenía comentarios.

The Associated Press no pudo confirmar de inmediato la autenticidad del borrador, que si se verifica marca una revelación impactante del proceso de deliberación secreta del tribunal superior.