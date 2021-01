¿Puede el presidente Trump perdonarse a sí mismo antes de dejar el cargo el 20 de enero?

WASHINGTON ( NewsNation Now ) – La Constitución otorga a un presidente, incluso a uno que ha sido acusado, poder casi ilimitado para perdonar a la gente. Pero si eso incluye un perdón para ellos mismos es un tema de mayor interés ahora en los últimos días de la administración Trump.

Las especulaciones sobre un auto perdón por parte de Donald Trump han aumentado a la luz del peligro legal en el que podría estar después de que deje el cargo. Según los informes, lo ha discutido, pero ¿puede hacerlo?

“El poder del perdón es muy amplio. Y hay argumentos en ambos lados de esto ”, dijo Brian Kalt, profesor de derecho de la Universidad Estatal de Michigan. “Personalmente estoy de acuerdo con la parte que dice que no puede. Hay argumentos razonables del otro lado que dicen que puede. Y nunca ha habido un caso “.

Un memorando del departamento de justicia de la era de Watergate argumentó que “nadie puede ser juez en su propio caso. El presidente no puede perdonarse a sí mismo “.

Sin embargo, un indulto solo se aplicaría a casos federales. Si Trump se perdonara a sí mismo, el presidente aún podría ser perseguido por posibles delitos estatales.

Kalt cree que si estos tuvieran lugar, terminarían en la Corte Suprema.

“Creo que lo haría. Y hay un par de peligros a los que se enfrenta incluso al intentar perdonarse a sí mismo ”, dijo Kalt. “Una es que podrían agregar eso como otro artículo de juicio político, porque es un abuso bastante escandaloso del poder de perdonarse a sí mismo. La segunda es que los fiscales pueden o no (fiscales federales) no haber querido perseguirlo de manera tan agresiva y dejar que los fiscales estatales de Nueva York lo hicieran. Pero si se perdona a sí mismo, no querrán dejar eso ahí afuera.

Otro problema tiene que ver con los llamados indultos preventivos, como el concedido a Richard Nixon por su sucesor Gerald Ford en 1974. Nixon nunca fue acusado ni condenado, pero aceptó el indulto de todos modos.

“Siempre que el perdón sea por algo que esa persona ya ha hecho. No importa si ya se han cobrado. No importa si ya han sido condenados ”, dijo Kalt.

El presidente también podría intentar perdonar a los asociados, como los alborotadores en el Capitolio, o miembros de su propia familia.

Pero Kalt dice que la Cámara podría interpretar tales movimientos como un abuso de poder digno de otro artículo de juicio político.

Se desconoce si el presidente está considerando seriamente un perdón para sí mismo. Ningún presidente lo ha hecho jamás. El presidente Trump perderá el poder de perdonar cuando deje el cargo la próxima semana.