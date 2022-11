( NewsNation ) — El exvicepresidente Mike Pence dijo que el expresidente Donald Trump debería disculparse por cenar con un nacionalista blanco que niega el Holocausto y que se unió al rapero Ye, antes conocido como Kanye West, en Mar-a-Lago la semana pasada , pero dijo que no No creo que el ex presidente sea antisemita.

“El presidente Trump se equivocó al darle a un nacionalista blanco, un antisemita y un negador del Holocausto un asiento en la mesa y creo que debería disculparse por ello”, dijo Pence a Leland Vittert de NewsNation el lunes.

Puede ver la entrevista completa con Mike Pence en On Balance de NewsNation a las 7 p. m. EST del lunes.

La reacción violenta se produce pocos días después de que Trump recibiera a Ye, así como al activista de extrema derecha Nick Fuentes, en su casa de Florida.

Pence pidió a su exjefe que denunciara la “retórica de odio sin reservas” del invitado y dijo que el antisemitismo sigue siendo “un problema muy real en el mundo de hoy”.

A pesar de la cena reciente, el exvicepresidente dijo que no cree que Trump tenga las opiniones de odio de sus visitantes.

“No creo que Donald Trump sea un antisemita; no creo que sea un racista o un intolerante”, dijo Pence. “Yo no habría sido su vicepresidente si lo fuera”.

En una serie de declaraciones la semana pasada, Trump dijo que nunca había conocido a Fuentes antes de que “apareciera” con Ye en su club. Dijo que el rapero no expresó antisemitismo en su empresa.