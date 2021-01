Pelosi dice que la Cámara de Representantes acusará a Trump y presiona al vicepresidente para derrocarlo

WASHINGTON (AP) – La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la Cámara procederá con la legislación para acusar al presidente Donald Trump mientras presiona al vicepresidente y al gabinete para que invoquen la autoridad constitucional y lo obliguen a renunciar, advirtiendo que Trump es una amenaza para la democracia después del ataque mortal. en el Capitolio.

La acción de la Cámara podría comenzar el lunes a medida que aumente la presión sobre Trump para que se haga a un lado. Un senador republicano, Pat Toomey de Pensilvania, se unió a la senadora republicana Lisa Murkowski de Alaska para pedirle a Trump que “dimita y se vaya lo antes posible”.

Un final sorprendente de los últimos 10 días de Trump en el cargo estaba en marcha cuando los legisladores advirtieron sobre el daño que el presidente aún podría hacer antes de que Joe Biden fuera investido el 20 de enero. Trump, escondido en la Casa Blanca, estaba cada vez más aislado después de que una turba se amotinara en el Capitolio en apoyo de sus falsas afirmaciones de fraude electoral.

Los jueces de todo el país, incluidos algunos nominados por Trump, desestimaron repetidamente los casos y el fiscal general William Barr, un aliado de Trump, dijo que no había señales de un fraude generalizado. Pelosi enfatizó la necesidad de una acción rápida.

“Actuaremos con urgencia, porque este presidente representa una amenaza inminente”, dijo Pelosi en una carta el domingo por la noche a sus colegas.

“El horror del ataque continuo a nuestra democracia perpetrado por este presidente se intensifica y también lo es la necesidad inmediata de acción”.

El lunes, el equipo de liderazgo de Pelosi buscará una votación sobre una resolución que pide al vicepresidente Mike Pence y a los funcionarios del gabinete que invoquen la Enmienda 25, y se espera una votación en la Cámara para el martes.

Después de eso, Pence y el gabinete tendrían 24 horas para actuar antes de que la Cámara avanzara hacia el juicio político.

Durante una entrevista en “60 Minutes” transmitida el domingo, Pelosi invocó la era de Watergate cuando los republicanos en el Senado le dijeron al presidente Richard Nixon: “Se acabó”.

“Eso es lo que tiene que pasar ahora”, dijo.

Con la intensificación de la planificación del juicio político, Toomey dijo que dudaba que se pudiera hacer un juicio político antes de la toma de posesión de Biden, a pesar de que un número creciente de legisladores dice que ese paso es necesario para garantizar que Trump nunca pueda volver a ocupar un cargo electo.

“Creo que el presidente se ha descalificado a sí mismo para nunca, ciertamente, volver a ocupar el cargo”, dijo Toomey. “No creo que sea elegible de ninguna manera”.

Murkowski, exasperado durante mucho tiempo con el presidente, le dijo al Anchorage Daily News el viernes que Trump simplemente “necesita salir”. Un tercero, el senador republicano Roy Blunt, no llegó tan lejos, pero el domingo advirtió a Trump que tuviera “mucho cuidado” en sus últimos días en el cargo.

Se esperaba que los demócratas de la Cámara presentaran artículos de juicio político el lunes. La estrategia sería condenar rápidamente las acciones del presidente, pero retrasar un juicio político en el Senado durante 100 días. Eso permitiría al presidente electo Joe Biden concentrarse en otras prioridades tan pronto como asuma el cargo el 20 de enero.

El representante Jim Clyburn, el tercer demócrata de la Cámara de Representantes y uno de los principales aliados de Biden, expuso las ideas el domingo cuando el país se enfrentaba al asedio al Capitolio por parte de los leales a Trump que intentaban anular los resultados de las elecciones.

“Démosle al presidente electo Biden los 100 días que necesita para poner en marcha su agenda”, dijo Clyburn.

Corporate America comenzó a mostrar su reacción a los disturbios del Capitolio vinculándolos a contribuciones de campaña.

El director ejecutivo y presidente de Blue Cross Blue Shield Association, Kim Keck, dijo que no contribuirá a los legisladores, todos republicanos, que apoyaron los desafíos para la victoria de Biden en el Colegio Electoral. El grupo “suspenderá las contribuciones a aquellos legisladores que votaron para socavar nuestra democracia”, dijo Kim.

Citigroup no destacó a los legisladores alineados con el esfuerzo de Trump para revertir las elecciones, pero dijo que detendría todas las donaciones políticas federales durante los primeros tres meses del año. La directora de asuntos gubernamentales globales de Citi, Candi Wolff, dijo en un memorando el viernes a los empleados: “Queremos que estén seguros de que no apoyaremos a candidatos que no respeten el estado de derecho”.

El líder de la mayoría en el Senado, el senador republicano Mitch McConnell, dijo que un juicio político no podría comenzar con el calendario actual antes del día de la toma de posesión, el 20 de enero.

Si bien muchos han criticado a Trump, los republicanos han dicho que el juicio político sería divisivo en una época de unidad.

El senador Marco Rubio, republicano por Florida, dijo que en lugar de unirse, los demócratas quieren “hablar de cosas ridículas como ‘Vamos a acusar a un presidente'” con solo unos días en el cargo.

Aún así, algunos republicanos podrían apoyarlo.

El senador de Nebraska, Ben Sasse, dijo que echaría un vistazo a cualquier artículo que le enviara la Cámara. El representante de Illinois Adam Kinzinger, un crítico frecuente de Trump, dijo que “votaría de la manera correcta” si se le planteara el asunto.

El esfuerzo demócrata por sellar el récord presidencial de Trump, por segunda vez, con la marca indeleble del juicio político, avanzó rápidamente desde el motín.

El representante David Cicilline, DR.I, líder del esfuerzo de la Cámara de Representantes para redactar artículos de juicio político acusando a Trump de incitar a la insurrección, dijo el domingo que su grupo tenía más de 200 copatrocinadores.

Los artículos, si son aprobados por la Cámara, podrían transmitirse al Senado para un juicio, y los senadores actuarían como jurados para absolver o condenar a Trump. Si es declarado culpable, Trump sería destituido de su cargo y reemplazado por el vicepresidente. Sería la primera vez que un presidente de Estados Unidos es acusado dos veces.

Lo que supuso para Biden y el comienzo de su presidencia fue complicar potencialmente la decisión de Pelosi sobre el juicio político. Aunque reiteró que durante mucho tiempo había considerado a Trump como inadecuado para el cargo, Biden el viernes eludió una pregunta sobre el juicio político y dijo que lo que hizo el Congreso “es que ellos decidan”.

Una turba violenta y mayoritariamente blanca de partidarios de Trump dominó a la policía, rompió las líneas de seguridad y ventanas y arrasó el Capitolio el miércoles, lo que obligó a los legisladores a dispersarse mientras finalizaban la victoria de Biden sobre Trump en el Colegio Electoral.

Toomey apareció en “State of the Union” de CNN y “Meet the Press” de NBC. Clyburn estuvo en “Fox News Sunday” y CNN. Kinzinger estuvo en “This Week” de ABC, Blunt en “Face the Nation” de CBS y Rubio en “Sunday Morning Futures” de Fox News Channel.

Superville informó desde Wilmington, Delaware. Los escritores de Associated Press Alexandra Jaffe, Alan Fram y Zeke Miller contribuyeron a este informe.

