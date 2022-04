(NBC News) — El panel de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de EE.UU. tiene pruebas suficientes para remitir al presidente Donald Trump por cargos penales, dijo el domingo la representante Liz Cheney, republicana de Wyoming.

“Está absolutamente claro que lo que estaba haciendo el presidente Trump, lo que estaban haciendo varias personas a su alrededor, sabían que era ilegal. Lo hicieron de todos modos”, dijo Cheney, la vicepresidente y una de los dos republicanos en el comité, en “State of the Union” de CNN cuando el presentador Jake Tapper le preguntó si el panel tenía suficiente evidencia para hacer una referencia criminal para Trump. Cheney dijo que el panel no ha tomado una decisión sobre seguir adelante con la remisión.

The New York Times informó que el comité concluyó que tiene suficiente evidencia para hacer una referencia penal, pero que sus líderes estaban divididos sobre si hacerlo.

“Creo que lo que hemos visto es un esfuerzo masivo, bien organizado y bien planificado que usó múltiples herramientas para tratar de anular una elección”, dijo Cheney. El comité tiene “una gran cantidad de testimonios y documentos que creo que demuestran muy, muy claramente el alcance de la planificación, la organización y el objetivo”.

Agregó: “El objetivo era absolutamente tratar de detener el tipo de votos electorales, tratar de interferir con ese procedimiento oficial. Y es absolutamente claro que sabían que lo que estaban haciendo estaba mal”.

Lea la historia completa en NBCNews.com.