( The Hill ) – El comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del año pasado al Capitolio lanzó el jueves la salva de apertura en su caso público contra Donald Trump, acusando al expresidente de ser el autor intelectual de un esquema sin precedentes para retener el poder que no solo era ilegal, sino que también conducía directamente a la violencia mortal en Washington el 6 de enero de 2021.

En una audiencia en horario de máxima audiencia dirigida directamente a los televidentes, el comité selecto presentó testimonios en video nunca antes vistos de algunas de las figuras más poderosas en la órbita de Trump que desestimaron con dureza sus afirmaciones de una elección robada.

Esos fragmentos de video se intercalaron con el emotivo testimonio en persona de un oficial de policía del Capitolio gravemente herido durante el ataque; la aparición de un cineasta con una visión única de los grupos nacionalistas blancos que irrumpieron en el Capitolio para anular la derrota de Trump; e imágenes en bruto de enfrentamientos violentos entre la policía y los alborotadores fuera del edificio, que dejaron a más de 150 agentes heridos.

Sin embargo, a pesar de todo lo que cubrió, el propósito real de la audiencia en horario de máxima audiencia era atraer al público televidente adelantándose a la próxima serie de audiencias más enfocadas, todas ellas programadas para este mes, que el panel promete que mostrarán a Trump en el centro de una batalla de múltiples frentes para permanecer en el poder a través de acciones ilícitas.

La representante Liz Cheney (republicana de Wyoming) expulsó ese argumento con mayor fuerza el jueves por la noche, quien fue expulsada del liderazgo republicano por desafiar a Trump y desde entonces se ha convertido en el rostro de la oposición al presidente número 45 por su papel en los disturbios.

“Todos los estadounidenses deben tener en cuenta este hecho: en la mañana del 6 de enero, la intención del presidente Trump era seguir siendo presidente de los Estados Unidos a pesar del resultado legal de las elecciones de 2020 y en violación de su obligación constitucional de renunciar al poder”, Cheney. , el vicepresidente del comité selecto, dijo en una larga declaración de apertura que ofreció fragmentos de testimonios próximos de personas cercanas a Trump.

Su papel destacado al revisar la evidencia muestra que el panel está ansioso por usar a la legisladora de Wyoming, uno de los dos miembros republicanos del panel, para agregar legitimidad bipartidista a la investigación y atraer a aquellos que pueden pensar que queda poco para aprender sobre un ataque. que ocurrió hace más de 17 meses.

Ella sentó las bases para una serie de audiencias que parecen destinadas a enfrentar a Trump con su exvicepresidente, Mike Pence, cuya negativa a rechazar a los electores estatales el 6 de enero, como había exigido Trump, lo convirtió en un objetivo principal de la mafia que irrumpió. el Capitolio ese día.

Cheney dijo que el testimonio de varios miembros del personal de la Casa Blanca mostró el desdén de Trump por el vicepresidente, incluso cuando sus asistentes lo alertaron de los alborotadores que coreaban “cuelguen a Mike Pence”.

“El presidente respondió con este sentimiento: ‘Tal vez nuestros partidarios tengan la idea correcta’”, relató Cheney. “‘Mike Pence ‘se lo merece'”.

Cheney también emitió una severa advertencia a los republicanos que continúan defendiendo a Trump incluso cuando aumentan las pruebas de sus esfuerzos indebidos para subvertir la democracia, un grupo que incluye a los mismos líderes republicanos de la Cámara que la echaron del liderazgo.

“Esta noche les digo esto a mis colegas republicanos que defienden lo indefendible: llegará un día en que Donald Trump se haya ido, pero su deshonra permanecerá”, dijo.

Gran parte de la audiencia del jueves cubrió detalles que se conocían previamente. Pero a lo largo del procedimiento hubo nuevas revelaciones descubiertas por la investigación de un año del comité.

Se sabía, por ejemplo, que varios miembros del caucus del Partido Republicano habían buscado indultos presidenciales por su papel en el ataque del 6 de enero. Cheney fue noticia cuando dijo que el representante Scott Perry (R-Pa.) estaba entre ellos, una afirmación que la oficina de Perry ya ha negado.

En otra anécdota reveladora, Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo a los investigadores que habló con el exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, el 6 de enero. Meadows, dijo Milley, lo había instado a “matar la narrativa de que el el vicepresidente está tomando todas las decisiones” porque Trump guardó silencio durante gran parte del día.

“Necesitamos establecer la narrativa, ya sabes, de que el presidente todavía está a cargo”, dijo Meadows, según Milley.

Los investigadores también transmitieron testimonios en video condenatorios de miembros del grupo extremista Proud Boys, afirmando que el consejo de Trump a los nacionalistas blancos, “retrocedan y esperen”, ayudó a aumentar el reclutamiento del grupo. Uno dijo que la membresía se “triplicó” a raíz del comentario de Trump.

La audiencia también reveló que varias personas cercanas a Trump, incluida su hija Ivanka, sabían muy bien que el presidente Biden había ganado las elecciones, incluso cuando Trump afirmaba lo contrario.

Las siete audiencias posteriores planificadas por el comité están dedicadas a lo que Cheney describió como “un plan sofisticado de siete partes” para permanecer en el poder.

Cada vista previa de una audiencia estuvo acompañada de una viñeta de los testimonios por venir, una descripción general rápida de la evidencia que el panel planea presentar durante las audiencias diurnas de varias horas.

En una vista previa de la próxima audiencia del lunes, en la que el panel argumentará que Trump sabía que sus afirmaciones de fraude electoral generalizado eran infundadas, el comité mostró al portavoz de la campaña de Trump, Jason Miller, diciendo que a Trump le habían dicho incluso antes de las elecciones “en términos bastante directos que él estaba va a perder.”

Y se basó en clips del exfiscal general Bill Barr, uno de los testigos más recientes que se sentaron con los investigadores del panel, que decían en la cinta que había “absolutamente cero base para las acusaciones” y que las afirmaciones de Trump eran “completamente absurdas”.

“Le dije que era una locura y que estaban perdiendo el tiempo en eso y que estaba haciendo un gran daño al país”, dijo Barr.

Otras audiencias planificadas se centrarán en los esfuerzos de Trump para armar al Departamento de Justicia y sus esfuerzos para presionar a Pence.

“Recuerdo que hacia el final dije que lo que está proponiendo es nada menos que la intromisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el resultado de una elección presidencial”, dijo al comité el exfiscal general adjunto interino Richard Donoghue.

El público también escuchó a la oficial de policía del Capitolio, Caroline Edwards, una de las primeras oficiales heridas en el ataque, quien dio un poderoso testimonio al describir los disturbios del Capitolio como una “zona de guerra”.

“Era algo como lo que había visto en las películas. No podía creer lo que veía. Había oficiales en el suelo. Estaban sangrando. Estaban vomitando. Tenían, quiero decir, vi amigos con sangre en sus rostros. Estaba resbalando en la sangre de la gente. Estaba atrapando a la gente mientras caía. Fue una carnicería. Fue un caos. No puedo, ni siquiera puedo describir lo que vi. Nunca en mis sueños más locos pensé que como oficial de policía, como oficial de la ley, me encontraría en medio de una batalla”, dijo Edwards a los legisladores.

“Fueron solo horas de combate cuerpo a cuerpo”.

Nick Quested, un realizador de documentales que señaló que comparecería ante el panel bajo citación, describió su trabajo siguiendo a los miembros del grupo extremista Proud Boys ese día y viendo cómo los que asistieron a la marcha se transformaron de “manifestantes a alborotadores a insurrectos”.

La audiencia contó con imágenes nunca antes vistas capturadas por Quested que mostraban no solo la violencia de los disturbios, sino también la reunión entre los Proud Boys y otro grupo de extrema derecha, los Oath Keepers.

El cineasta se reunió con ellos a las 10:30 am de ese día cuando caminaban por el Mall en dirección este hacia el Capitolio.

“Estaba confundido hasta cierto punto por qué nos estábamos alejando del discurso del presidente”, dijo, “porque sentí que estábamos allí para cubrir eso”.