WASHINGTON (AP) — La Cámara de Representantes está comenzando a poner su sello en la legislación sobre armas en respuesta a los tiroteos masivos en Texas y Nueva York por parte de asaltantes de 18 años que usaron rifles semiautomáticos para matar a 31 personas, incluidos 19 niños.

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes realizará una audiencia el jueves para promover una legislación que elevaría el límite de edad para comprar un rifle de percusión central semiautomático de 18 a 21 años. El proyecto de ley convertiría en delito federal importar, fabricar o poseer cargadores y cargadores de gran capacidad. crearía un programa de subvenciones para recomprar tales revistas. También se basa en la prohibición del poder ejecutivo de los dispositivos de choque y las llamadas pistolas fantasma que se fabrican de forma privada sin números de serie.

La legislación demócrata, llamada Ley de Protección de Nuestros Niños, se agregó rápidamente al expediente legislativo después del tiroteo en la escuela de la semana pasada en Uvalde, Texas. Una votación por parte de la Cámara en pleno podría llegar tan pronto como la próxima semana.

Con los republicanos casi al unísono en su oposición, la acción de la Cámara será principalmente simbólica, y servirá para que los legisladores dejen constancia sobre el control de armas antes de las elecciones de este año. El Senado está tomando un curso diferente, con un grupo bipartidista que se esfuerza por llegar a un compromiso sobre la legislación de seguridad de armas que puede ganar suficiente apoyo republicano para convertirse en ley.

Pero el representante Jerrold Nadler de Nueva York, presidente demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, defiende que las propuestas son populares entre los estadounidenses. Dice que es hora de que el Congreso actúe.

“¿Dices que es demasiado pronto para actuar? ¿Que estamos ‘politizando’ estas tragedias para promulgar nuevas políticas?”, dijo Nadler en comentarios preparados para la audiencia del jueves obtenidos por The Associated Press. “Han pasado 23 años desde Columbine. Quince años desde Virginia Tech. Diez años desde Sandy Hook. Siete años desde Charleston. Cuatro años desde Parkland y Santa Fe y Tree of Life Synagogue en Pittsburgh”.

Y agregó: “¿Demasiado pronto? Mis amigos, ¿qué diablos están esperando?

El representante Jim Jordan de Ohio, el republicano de mayor rango en el comité, le dijo a Fox News que presionará a sus colegas republicanos para que se opongan al proyecto de ley.

“Voy a hacer todo lo que pueda para animar a mis colegas a que se opongan a esta… mezcolanza de proyectos de ley que no creo que hubieran hecho una diferencia en las tragedias que hemos visto recientemente”, dijo Jordan.

Cualquier respuesta legislativa a los tiroteos en Uvalde y Buffalo, Nueva York, tendrá que pasar por el Senado dividido en partes iguales, donde se necesitaría el apoyo de al menos 10 republicanos para llevar la medida a una votación final. Un grupo de senadores ha estado trabajando entre bastidores esta semana con la esperanza de encontrar un consenso.

Las ideas en discusión incluyen verificaciones de antecedentes ampliadas para la compra de armas e incentivar leyes de bandera roja que permitan a los miembros de la familia, funcionarios escolares y otros acudir a los tribunales y obtener una orden que requiera que la policía incaute armas de personas consideradas una amenaza para ellos mismos o para otros.

El grupo bipartidista más amplio de casi 10 senadores se reunió nuevamente el miércoles, “una llamada muy productiva”, dijo el senador Richard Blumenthal, D-Conn., en una entrevista.

“Hay un tenor y un tono, así como una discusión sustantiva real que parece diferente”, dijo.

Blumenthal ha estado trabajando con un miembro republicano del grupo, el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, en una propuesta para enviar recursos a los estados para leyes de bandera roja. Dijo que estaba “emocionado y alentado” por la respuesta del grupo.

“Realmente es hora de que nuestros colegas republicanos aguanten o se callen”, dijo Blumenthal. “Ya hemos recorrido este camino antes”.

El miércoles se le preguntó al presidente Joe Biden si confiaba en que el Congreso tomaría medidas sobre la legislación sobre armas.

“Serví en el Congreso durante 36 años. Nunca tengo confianza, totalmente”, dijo Biden. “Depende, y no lo sé. No he estado en las negociaciones como están en este momento”.

___

Los periodistas de Associated Press Lisa Mascaro y Zeke Miller contribuyeron a este despacho.