(The Hill) — Se proyectó que la exgobernadora de Alaska Sarah Palin (R) avanzaría de su primaria para el distrito congresional general de Alaska.

The Associated Press anunció los resultados a la 1:42 p.m. ET.

También se proyectaba que avanzaran el republicano Nick Begich y la demócrata Mary Peltola.

Palin se encontraba entre un gran grupo de candidatos primarios que competían por el único escaño de la Cámara de Representantes de Alaska, y solo necesitaba estar entre los cuatro primeros en obtener votos en el nuevo sistema de primarias abiertas del estado para avanzar a las elecciones generales.

Palin formó parte de la candidatura presidencial republicana de 2008, y se postuló como candidata a la vicepresidencia junto con el difunto senador John McCain (R-Ariz.). La republicana de Alaska se desempeñó anteriormente como gobernadora del estado entre 2006 y 2009.

Palin recibió el respaldo del expresidente Donald Trump y vino al estado el mes pasado para apoyar a los candidatos que respalda, entre los que se encuentra Palin.

En las elecciones generales, que están programadas para noviembre, el estado utilizará la votación por orden de preferencia, donde el candidato que reciba más del 50 por ciento de los votos prevalecerá en la elección.

Pero si nadie obtiene más de la mitad de los votos, el candidato con la menor cantidad de votos queda eliminado y cualquier votante que eligió a ese candidato eliminado como su primera elección tiene sus votos de segunda opción aplicados a los candidatos correspondientes. El proceso continúa hasta que un candidato recibe más de la mitad de los votos.

Palin está compitiendo por separado para llenar el resto del mandato del difunto representante Don Young (R-Alaska) el martes en una elección especial después de que el congresista muriera en marzo.