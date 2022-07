( The Hill ) — El presidente Joe Biden fue interrumpido el lunes por Manuel Oliver, padre de una víctima del tiroteo de Parkland, Joaquín Oliver, durante un evento en la Casa Blanca para celebrar la aprobación del proyecto de ley bipartidista de control de armas.

Oliver finalmente fue escoltado fuera del evento en el jardín de la Casa Blanca.

Biden estaba diciendo que el país podría lograr un progreso significativo en la violencia armada cuando fue interrumpido por Oliver, quien se puso de pie para aclarar su voz. El evento fue transmitido en vivo por algunas cadenas de televisión por cable.

“Porque, no se equivoquen”, dijo Biden cuando se detuvo para tratar de escuchar lo que decía Oliver.

“Siéntate, escucharás lo que tengo que decir, si crees…”, dijo Biden.

Oliver parecía estar sugiriendo que la legislación no fue lo suficientemente lejos, pero muchos de sus comentarios fueron inaudibles para la multitud.

“He estado tratando de decirte esto durante años, durante años”, dijo Oliver.

“Tenemos uno, déjame terminar mi comentario… déjalo hablar, déjalo hablar”, dijo Biden.

La Casa Blanca luego escoltó a Oliver fuera del evento. El evento estuvo lleno de defensores de varios grupos de prevención de la violencia armada y sobrevivientes y familiares de víctimas de tiroteos masivos de todo el país.

“Porque, no se equivoquen al respecto, esta legislación es un progreso real, pero se debe hacer más”, continuó Biden.

Oliver acudió a CNN el lunes temprano para criticar el uso de la palabra celebración para el evento del lunes.

“Hace tiempo que vengo diciendo que usando las palabras celebración, juntarnos, es como si fuéramos a una fiesta, a una boda hoy, ya sabes, todos recibimos invitaciones. Y mientras tanto, puedes ver a estas madres en Uvalde que acaban de ver cómo masacraban a sus hijos dentro de una escuela”, dijo.

Argumentó que el proyecto de ley bipartidista de control de armas no es suficiente y que debería haber disposiciones más estrictas en la legislación.

“Realmente desearía que hubiera más en este paquete de proyectos de ley y haré todo lo que pueda para obtener más en este paquete de proyectos de ley”, dijo a CNN. “Esto no es el principio ni el final… esto es parte de un proceso y no había ninguna razón para llamar a este evento como se llama ahora. Estamos celebrando y reuniéndonos en la Casa Blanca, no hay espacio para esa palabra”.

La legislación de control de armas ha sido criticada por no ir tan lejos como los demócratas y los defensores hubieran querido, y Biden ha sido criticado por esperar en gran medida al margen a que un grupo bipartidista de senadores finalice el proyecto de ley.

El tiroteo en un desfile del 4 de julio en Highland Park, Illinois, que se produjo semanas después de que Biden promulgara este proyecto de ley, también dejó a los demócratas y aliados frustrados porque la administración no está haciendo lo suficiente para ayudar a prevenir el próximo ataque.

Biden reiteró sus llamados a prohibir las armas de asalto y otras acciones para prevenir la violencia armada, como ampliar las verificaciones de antecedentes el lunes en el evento.

Ha pedido al Congreso que restablezca una prohibición de armas de asalto de 2004 desde el comienzo de su administración, pero es poco probable que una prohibición sea aprobada por el Senado, donde los demócratas necesitan que 10 republicanos voten con ellos para superar el umbral de 60 votos para avanzar en la mayoría de la legislación. .