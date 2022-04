RIO GRANDE VALLEY, Texas (KVEO) — Las personas podrían ser multadas por no votar en las elecciones generales si un proyecto de ley presentado recientemente en el Congreso se convierte en ley.

La Ley del Deber Cívico de Votar se presentó a la Cámara de Representantes el lunes. El proyecto de ley está escrito por el representante John Larson (CT-1).

El objetivo del proyecto de ley es exigir que cada ciudadano elegible se presente a votar en cada elección general programada regularmente para un cargo federal. Para ser un ciudadano elegible, una persona debe estar registrada para votar en una próxima elección.

Si se determina que algún ciudadano elegible no votó en las elecciones generales, se impondrá una multa civil monetaria de $20 a estas personas.

Sin embargo, el texto del proyecto de ley permite a los estadounidenses eludir la sanción si no están registrados para votar, no pueden votar debido a una emergencia, no pueden seguir los términos de la ley debido a sus creencias religiosas o si desconocen su elegibilidad para votar.

Además, una exención estaría disponible para que los ciudadanos la soliciten si no pueden pagar la multa de $20 o si se comprometen a realizar una hora de servicio comunitario.

Si una persona no paga la multa de $20, no enfrentará ninguna multa adicional ni se le negarán los beneficios del gobierno, según el texto del proyecto de ley. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley no pueden utilizar la violación de esta ley por parte de una persona para realizar ninguna investigación criminal adicional sobre ellos.

Ahora que el proyecto de ley ha sido presentado a la Cámara, tendrá que pasar una votación allí. Si eso tiene éxito, tendrá que pasar una votación en el Senado antes de que el presidente la promulgue.

Larson es el expresidente del Grupo de Trabajo sobre Reforma Electoral. Para leer el texto completo del proyecto de ley, haga clic aquí.