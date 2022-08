(The Hill) – Una primaria que enfrenta a dos poderosos demócratas entre sí. Una elección especial que podría dar algunas pistas sobre cómo les irá a los demócratas en noviembre. Dos demócratas conocidos que luchan por la oportunidad de enfrentarse al gobernador de Florida, Ron DeSantis (R), en noviembre.

El martes contará con uno de los últimos conjuntos de primarias competitivas antes de noviembre, y Nueva York, Florida y Oklahoma llevarán a cabo carreras vigiladas de cerca.

Aquí hay un vistazo a nueve competiciones para seguir el martes:

Primarias demócratas del décimo distrito del Congreso de Nueva York

El nuevo mapa del Congreso de Nueva York desató una pelea entre los demócratas después de que la redistribución de distritos creó varias primarias incómodas de miembro a miembro y provocó que algunos legisladores cambiaran de distrito.

El décimo distrito del Congreso de Nueva York, que cubre partes del noroeste de Brooklyn y el bajo Manhattan, atrajo a un campo demócrata abarrotado, incluido el representante Mondaire Jones, quien actualmente representa al distrito 17 del Congreso; Dan Goldman, abogado principal de los demócratas en el primer juicio político contra el expresidente Trump; la concejal de la ciudad de Nueva York, Carlina Rivera; La asambleísta del estado de Nueva York, Yuh-Line Niou, y la ex contralora de la ciudad de Nueva York, Liz Holtzman.

Jones optó por no postularse en su distrito actual en un esfuerzo por evitar enfrentarse cara a cara con el representante Sean Patrick Maloney (DN.Y.), el presidente del brazo de campaña de los demócratas de la Cámara. Maloney actualmente representa al Distrito Congresional 18, pero anunció que se postularía en el Distrito 17.

Goldman recibió un respaldo importante de la junta editorial de The New York Times, que según los estrategas sería un gran impulso en las primarias. Pero no está exento de una competencia feroz.

Niou obtuvo el respaldo del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York y de la ex candidata a gobernadora y actriz de Nueva York, Cynthia Nixon. Mientras tanto, Rivera ha recibido el respaldo de varios presidentes de condados de la ciudad de Nueva York, además del sindicato clave de trabajadores de la salud SEIU 1199.

Holtzman es una excongresista que atrajo la atención nacional cuando venció al actual representante demócrata Emanuel Celler (NY) en las primarias de 1972 por un margen de más de 600 votos , y ganó las elecciones generales con dos tercios de los votos.

Las primarias demócratas del distrito 12 del Congreso de Nueva York

Al menos un demócrata de alto perfil verá su carrera en el Congreso llegar a su fin cuando los representantes Jerry Nadler y Carolyn Maloney se enfrenten en las primarias por el distrito 12 del Congreso de Nueva York.

Maloney y Nadler, los presidentes del Comité de Reforma y Supervisión de la Cámara y del Comité Judicial de la Cámara, respectivamente, han servido en la cámara baja durante décadas, y ambos comenzaron sus carreras en el Congreso en la década de 1990.

Nadler actualmente representa el 10º Distrito del Congreso, mientras que Maloney representa el 12º, pero se encontraron uno frente al otro después de la redistribución de distritos. El abogado progresista Suraj Patel también está compitiendo por el puesto.

Nadler recibió un impulso para su campaña cuando tanto The New York Times como el líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer (DN.Y.), lo respaldaron.

Maloney respondió que “no me sorprende. La red de viejos amigos es muy, muy unida y se apoyan mutuamente”.

Mientras tanto, Patel se ha promocionado a sí mismo como una cara nueva con visión de futuro, y le dijo a The Hill en una entrevista la semana pasada que ambos titulares “están haciendo campaña sobre los logros o comunicados de prensa o declaraciones, francamente, de 1998 y 2006 y 2009. Ninguno de ellos está hablando sobre 2024 o 2026, o lo que Nueva York necesita hoy”.

El distrito se inclina fuertemente por los demócratas, por lo que el ganador del martes probablemente saldrá ganando también en noviembre.

Elección especial del Distrito Congresional 19 de Nueva York

El demócrata Pat Ryan y el republicano Marc Molinaro se enfrentan en una elección especial para cumplir el resto del mandato del representante Antonio Delgado (D) después de que Delgado fuera designado para servir como vicegobernador de Nueva York.

La contienda se considera un referente para las elecciones intermedias de noviembre, con Molinaro enfocándose en temas económicos y el crimen y Ryan enfocándose en el aborto.

El proceso de redistribución de distritos decenal hace que competir en la elección especial sea especialmente complicado dado que Ryan y Molinaro buscan un escaño que no se verá igual a partir del próximo año. Ryan también está en la boleta electoral para las primarias demócratas del Distrito 18, mientras que Molinaro será el candidato de mitad de período del Partido Republicano en el Distrito 19 rediseñado.

Delgado ganó su escaño en 2020 por dos dígitos , pero el sitio web de datos FiveThirtyEight califica el escaño con una inclinación partidista de más 1 punto republicano según los mapas antiguos.

Elecciones especiales del distrito 23 del Congreso de Nueva York

Nueva York también llevará a cabo una elección especial en su distrito 23 del Congreso después de que el exrepresentante Tom Reed (R) renunció a su escaño en la Cámara para unirse a la firma de relaciones gubernamentales Prime Policy Group. Anteriormente había dicho que no buscaría la reelección luego de las acusaciones de que había manoseado a un ex cabildero. Reed se disculpó por el incidente y dijo que la situación ocurrió “en un momento de mi vida en el que estaba luchando”.

El republicano Joe Sempolinski, exdirector de distrito de Reed, está compitiendo por el escaño vacante contra el demócrata Max Della Pia, presidente del Comité Demócrata del condado de Tioga, quien se postuló en las primarias demócratas en 2018 y perdió.

Si bien Della Pia se postula por separado en las primarias demócratas para el período completo de dos veces que comienza el próximo año, Sempolinski no lo es, lo que significa que estaría en el Congreso por poco tiempo.

Pero parece probable que Sempolinski prevalezca dado que FiveThirtyEight le da al escaño una inclinación partidista de más 15 puntos republicanos.

Las primarias demócratas para gobernador de Florida

Cuatro demócratas se postulan para enfrentarse a DeSantis, con la comisionada de Agricultura estatal Nikki Fried y el representante Charlie Crist (Fla.), un exgobernador republicano convertido en legislador demócrata, considerados los dos principales candidatos.

Crist ha sido visto como el favorito, con el respaldo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.), la expresidenta del Comité Nacional Demócrata y representante Debbie Wasserman Schultz (D-Fla.) y la AFL-CIO, entre otros. En las últimas semanas, Fried y Crist han tratado de retratarse mutuamente en anuncios de campaña como insuficientemente demócratas.

Una encuesta realizada la semana pasada por el Laboratorio de Investigación de Opinión Pública de la Universidad del Norte de Florida, realizada por correo electrónico, mostró que Fried recibió un 47 por ciento de apoyo entre los posibles votantes de las primarias demócratas encuestados, en comparación con el 43 por ciento de Crist.

Mientras tanto, una encuesta de St. Pete Polls realizada a través de un teléfono fijo encontró que el 59 por ciento de los probables votantes del Partido Demócrata de Florida que dijeron que planeaban votar o que ya habían votado respaldarían a Crist, en comparación con el 30 por ciento de Fried, según Florida Politics.

La tarea más difícil que queda por delante es vencer a DeSantis, que regularmente se presenta como un aspirante presidencial republicano para 2024 que ha avivado guerras culturales en temas que van desde la teoría crítica de la raza hasta las niñas y mujeres transgénero que participan en deportes de niñas y mujeres.

Primarias republicanas del séptimo distrito del Congreso de Florida

El 7º Distrito Congresional de Florida ha atraído a un campo repleto de ocho republicanos que se postulan para un escaño que probablemente se vuelva rojo en noviembre después de que la representante moderada Stephanie Murphy (D) dijera que no buscaría la reelección.

Trump no se ha metido en las primarias republicanas, pero eso no ha impedido que algunos candidatos lo acepten en un intento por ganarse a los votantes.

El representante del estado de Florida, Anthony Sabatini (R), promocionó su historial de conversación y la legislación que patrocinó, incluido el cambio de nombre de una carretera para incluir el nombre de Trump. Cory Mills, otro candidato, promocionó su nombramiento por parte de Trump como asesor del Pentágono.

Otros han tratado de mostrar sus vínculos con el gobernador, como Rusty Roberts, quien se desempeña en la Comisión de Transporte de Florida como designado por DeSantis.

El ex Navy Seal Brady Duke tiene una gran ventaja financiera, según el Orlando Sentinel.

FiveThirtyEight le da al escaño una inclinación partidista de más 14 puntos republicanos.

Primarias demócratas del décimo distrito del Congreso de Florida

Diez demócratas buscan obtener el visto bueno de su partido el martes en un escaño que se considera que favorece en gran medida a los demócratas en noviembre. El escaño se abrió cuando la representante Val Demings (D-Fla.) optó por postularse para el Senado.

El demócrata Maxwell Alejandro Frost, un joven de 25 años que trabajó anteriormente en la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, podría tener la oportunidad de convertirse en uno de los primeros legisladores de la Generación Z en el Congreso. Demócratas como el exrepresentante Alan Grayson (Fla.), el reverendo Terence Gray, el senador estatal Randolph Bracy y la exrepresentante Corrine Brown (Fla.) también buscan ofertas.

FiveThirtyEight le da al escaño una inclinación partidista de más 29 puntos demócratas, lo que significa que es probable que el demócrata que prevalezca el martes gane en las elecciones intermedias.

Primarias republicanas del distrito 13 del Congreso de Florida

Crist optó por no postularse para otro mandato en la Cámara, sino que buscó regresar a la mansión del gobernador y abrir el escaño a un mar de aspirantes.

Trump se metió en la primaria, respaldando a la veterana de la Fuerza Aérea Anna Paulina Luna. Luna corrió contra Crist en 2020, perdiendo ante él por un solo dígito . El veterano de la Fuerza Aérea también ha obtenido el respaldo de los principales nombres republicanos, como el expresidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich (Ga.), los representantes Jim Jordan (Ohio) y Scott Perry (Pa.), y la presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, Elise Stefanik (RN. Y.).

Otros candidatos republicanos incluyen a la abogada Amanda Makki; el abogado Kevin Hayslett, quien recibió el respaldo del exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca de Trump, Michael Flynn; el estudiante de derecho Moneer Kheireddine; y la empresaria Christine Quinn.

El Informe Político de Cook califica el escaño como “probablemente republicano”.

Segunda vuelta de las primarias republicanas del Senado de Oklahoma

El senador James Inhofe (R-Okla.) ganó cómodamente la reelección en 2020, pero anunció en febrero que no terminaría su mandato, lo que provocó una elección especial para ocupar el puesto.

El expresidente de la Cámara de Representantes estatal TW Shannon y el representante Markwayne Mullin (Okla.) se vieron obligados a participar en una segunda vuelta por el visto bueno republicano después de que ninguno de los candidatos obtuviera al menos la mitad de los votos en las concurridas primarias del 28 de junio.

Varias encuestas de la última semana muestran a Mullin a la cabeza de Shannon . Trump respaldó a Mullin y la segunda vuelta se considerará otra prueba del poder del expresidente.

Quien gane se enfrentará a la exrepresentante Kendra Horn (D-Okla.) en las elecciones generales.

El Informe Político de Cook califica el escaño en el Senado como “republicano sólido”, lo que significa que quien gane el martes será considerado el probable ganador en noviembre.