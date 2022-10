( The Hill ) – Otra mujer acusó de forma anónima al candidato republicano al Senado de Georgia, Herschel Walker, de presionarla para que abortara en 1993 durante una aventura de años.

La mujer, que habló con los periodistas como “Jane Doe” y está representada por la abogada Gloria Allred, dijo el miércoles que comenzó una relación romántica e íntima con Walker en noviembre de 1987, cuando él estaba casado con otra mujer.

La mujer dijo que supo que estaba embarazada en abril de 1993.

Ella dijo que Walker le dio dinero para ir a una clínica de abortos en Dallas. Después de que ella decidió no continuar con el procedimiento, dijo que él la llevó a la clínica al día siguiente y esperó en el estacionamiento mientras ella entraba para recibir el aborto.

“Herschel Walker es un hipócrita y no es apto para ser senador de Estados Unidos”, dijo la mujer el miércoles. “No necesitamos personas en el Senado de los Estados Unidos que profesan una cosa y hacen otra. Herschel Walker dice que está en contra de que las mujeres aborten, pero me presionó para que me hiciera uno”.

A principios de este mes, otra mujer se presentó alegando que Walker la presionó para que abortara, lo que él ha negado.

“Terminé con esta tontería”, dijo Walker en una parada de campaña el miércoles en medio de las acusaciones de la segunda mujer, según Elizabeth Campbell de CBS .

“Ya les dije que esto es una mentira y no voy a considerar esto ni continuaré con la mentira”, agregó Walker. “Y también quiero que sepas que no maté a JFK”.

The Hill se ha comunicado con la campaña de Walker para obtener más comentarios.

La segunda mujer, que dijo que vivía en Dallas mientras Walker jugaba para los Cowboys, alegó el miércoles que Walker la invitó a sus juegos de la NFL y le indicó repetidamente que se divorciaría de su entonces esposa para estar con ella.

Walker finalmente se divorció en 2002, casi una década después del supuesto aborto y años después de que terminara su supuesta relación.

La mujer también afirmó que visitó a Walker en un campo de entrenamiento de Mankato, Minnesota, en el verano de 1990 mientras jugaba para los Minnesota Vikings.

Allred mostró a los periodistas un recibo que, según ella, era de la estadía en el hotel, así como una supuesta foto de Walker en la habitación de hotel de la mujer.

Allred se negó a proporcionar un recibo del procedimiento de aborto o decir si existió uno, pero reveló otra evidencia que, según ella, respalda la acusación de la aventura, incluido un supuesto mensaje de voz y varias tarjetas que Walker envió a lo largo de los años.

En una grabación del mensaje de voz reproducido durante la conferencia de prensa del miércoles, Walker supuestamente le dijo a la mujer: “Quiero decirte que te amo y estaba pensando en ti”.

La mujer dijo que se presentó después de ver a Walker negar las acusaciones de aborto anteriores, incluido el rechazo de las afirmaciones de esa mujer de que él le envió una tarjeta de recuperación después de su procedimiento firmada con la letra “H”.

“En primer lugar, nunca le puse una ‘H’ a nada”, dijo Walker en Fox News luego de esa acusación. “Yo nunca he. Y yo dije, ¿sabes cuántas cosas he firmado? Pero nunca he firmado nada con solo una ‘H’. Por eso dije que quienquiera que esté haciendo esto, sabe que no es verdad. Es mentira.”

Pero Allred mostró tarjetas a los reporteros supuestamente enviadas por Walker, incluidas las que supuestamente firmó como “H”.

Las cartas no mencionan el aborto, pero muestran un tono romántico, incluida una en la que Walker supuestamente escribió: “Te amo más que a nada en el mundo”.

Las acusaciones de la mujer surgen unas dos semanas antes de las elecciones intermedias, cuando Walker desafía al senador Raphael Warnock (D-Ga.) en lo que se espera sea una carrera crítica para determinar qué partido controla la cámara alta.

“Para cualquiera que crea que me presento porque Herschel se postula como candidato republicano, ese simplemente no es el caso”, dijo la mujer. “Soy un independiente registrado y voté por Donald Trump en ambas elecciones. No creo que Herschel sea moralmente apto para ser senador de los Estados Unidos, y esa es la razón por la que hablo y proporciono pruebas”.

La campaña de Warnock se apresuró a saltar sobre la nueva acusación.

“Sabemos que Herschel Walker tiene un problema con la verdad, un problema para responder preguntas y un problema para asumir la responsabilidad de sus acciones”, dijo Rachel Petri, subdirectora de campaña del senador, en un comunicado. “El nuevo informe de hoy es solo el último ejemplo de un patrón preocupante que hemos visto desarrollarse una y otra vez. Herschel Walker no debería representar a los georgianos en el Senado de los Estados Unidos”.