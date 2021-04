‘Nueva estrategia’: Los políticos en crisis rechazan los llamados a dimitir

No habrá ajuste de cuentas en el Comité Nacional Republicano.

Tres meses después de que el ex presidente Donald Trump ayudó a incitar a un ataque violento contra el Congreso, el Partido Republicano está trayendo a cientos de donantes y varios futuros candidatos presidenciales a la puerta del ex presidente en el sur de Florida. Si bien un puñado de líderes republicanos espera superar el liderazgo divisivo de Trump, la ubicación de la reunión solo por invitación sugiere que el partido, al menos por ahora, no está listo para reemplazar a Trump como su líder indiscutible y principal recaudador de fondos.