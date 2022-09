WASHINGTON (AP) — Ken Starr, ex juez federal de apelaciones y destacado abogado cuya investigación criminal de Bill Clinton condujo a la destitución del presidente, murió el martes a los 76 años, dijo su familia.

En 2020, fue reclutado para el equipo legal que representa al presidente Donald Trump en el tercer juicio de destitución presidencial de la nación.

Durante muchos años, la reputación estelar de Starr como abogado pareció colocarlo en el camino hacia la Corte Suprema. A los 37 años, se convirtió en la persona más joven en servir en la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de los EE. UU., donde también habían servido el Presidente del Tribunal Supremo John Roberts y los jueces Ruth Bader Ginsburg, Clarence Thomas y Antonin Scalia. De 1989 a 1993, Starr fue procurador general en la administración del presidente George HW Bush, defendiendo 25 casos ante la Corte Suprema.

A pesar de sus impresionantes credenciales legales, nada podría haberlo preparado para la tarea de investigar a un presidente en ejercicio.

En una investigación que duró cinco años, Starr investigó negocios fraudulentos de bienes raíces que involucraban a un asociado de Clinton desde hace mucho tiempo, profundizó en la eliminación de documentos de la oficina del abogado adjunto de la Casa Blanca Vincent Foster después de su suicidio y reunió evidencia de los encuentros sexuales de Clinton con Monica Lewinsky, ex becaria de la Casa Blanca. Cada una de las controversias tenía el potencial de causar un daño grave, quizás fatal, a la presidencia de Clinton.

A medida que los problemas legales de Clinton empeoraron, la Casa Blanca ridiculizó a Starr como un fanático de derecha que cumplía las órdenes de los republicanos empeñados en destruir al presidente.

“Los asaltos afectaron” la investigación, dijo Starr a un comité del Senado en 1999. “Una investigación policial federal debidamente autorizada llegó a caracterizarse como otro juego político más. El derecho se convirtió en política por otros medios”.

En un final amargo de su investigación del caso Lewinsky que generó aún más críticas, Starr presentó un informe, como lo exige la ley, ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Concluyó que Clinton mintió bajo juramento, se involucró en la obstrucción de la justicia y siguió un patrón de conducta que era inconsistente con el deber constitucional del presidente de ejecutar fielmente las leyes. Los republicanos de la Cámara usaron el informe de Starr como una hoja de ruta en la acusación del presidente, quien fue absuelto en un juicio en el Senado.

En 2020, fue reclutado para ayudar a representar a Trump en el tercer juicio político del país. En una memorable declaración ante el Congreso durante el juicio político a Trump, Starr dijo que “estamos viviendo en lo que creo que puede describirse acertadamente como la ‘era del juicio político'”. el juicio político es un infierno”.

Los problemas legales de Clinton comenzaron durante la campaña presidencial de 1992. Surgieron preguntas sobre los vínculos del candidato con el propietario de una empresa de ahorro y préstamo fallida de Arkansas. El problema se desvaneció rápidamente. Pero llamó la atención de los reguladores federales, quienes comenzaron a investigar si el dinero de S&L se había desviado a una empresa inmobiliaria llamada Whitewater en la que Bill y Hillary Clinton y el propietario de S&L, Jim McDougal, compartían un interés financiero.

Cediendo a la intensa presión política de los republicanos y algunos miembros de su propio partido, Clinton pidió el nombramiento de un fiscal especial para investigar Whitewater. Un tribunal de apelaciones de tres miembros para abogados independientes seleccionó a Starr.

En el frente de Whitewater, los fiscales de Starr investigaron el trabajo legal de la Sra. Clinton para S&L de Jim McDougal. Tanto ella como el presidente fueron interrogados por los fiscales de Starr y sus declaraciones grabadas en video se mostraron a los jurados en los juicios penales de McDougal y su ex esposa Susan. Ninguno de los Clinton fue acusado nunca en relación con Whitewater.

La investigación de la relación íntima de Clinton con Lewinsky fue un espectáculo en Washington.

En 1995, Lewinsky comenzó a trabajar en la Casa Blanca como pasante. Durante el cierre del gobierno a fines de ese año, ella y Clinton tuvieron un encuentro sexual en un pasillo cerca de la Oficina Oval, el primero de 10 encuentros sexuales durante el próximo año y medio. Lewinsky le confió el asunto a una compañera de trabajo, Linda Tripp, quien grabó algunas de sus conversaciones y llevó las cintas a los fiscales de Starr. A Lewinsky se le otorgó inmunidad procesal y se convirtió en el principal testigo de Starr contra el presidente, quien había negado haber tenido relaciones sexuales con Lewinsky.

Dejando atrás la investigación, Starr se embarcó en una carrera académica, primero como decano de la facultad de derecho de la Universidad de Pepperdine, donde enseñó cuestiones constitucionales y procedimientos civiles, y luego como presidente de la Universidad de Baylor en su estado natal de Texas. También se convirtió en autor, escribiendo “First Among Equals: The Supreme Court in American Life”.

Nacido en Vernon y criado en San Antonio, Starr obtuvo su licenciatura en la Universidad George Washington en 1968, su maestría en la Universidad Brown en 1969 y su título de doctor en leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke en 1973. Fue asistente legal del presidente del Tribunal Supremo Warren E. Hamburguesa de 1975 a 1977.

Como joven abogado en el bufete de abogados de Gibson, Dunn & Crutcher en Los Ángeles, Starr trabajó con William French Smith, quien se convirtió en fiscal general en la administración del presidente Ronald Reagan. Starr se convirtió en consejero de Smith y, a partir de ahí, Reagan lo nominó para el tribunal federal de apelaciones.