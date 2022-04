(The Hill) – El audio publicado el jueves confirma que el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (R-Calif.), dijo que estaba considerando pedirle al expresidente Trump que renuncie tras los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, según una grabación transmitida en “The Rachel Maddow Show” de MSNBC y compartida por reporteros de The New York Times.

En el clip de audio, que ahora también se incluye en el informe del Times sobre el asunto, la representante Liz Cheney (R-Wyo.) le pregunta al líder republicano de la Cámara si estaba escuchando que Trump podría renunciar o si tenía algún motivo para creer que podría hacerlo.

Refiriéndose a la probabilidad de que el Congreso impugne a Trump, McCarthy dice: “La única discusión que tendría con él es que creo que esto pasará, y sería mi recomendación que renuncie. Quiero decir, esa sería mi opinión, pero no creo que él la aceptara. Pero no lo sé”.

En una larga declaración emitida el jueves en respuesta al informe del Times, antes de que se transmitiera el audio, McCarthy negó haber dicho algo así durante una llamada de los líderes de la Cámara el 10 de enero de 2021.

El informe se basa en un libro de próxima publicación de los reporteros del New York Times Alex Burns y Jonathan Martin, titulado “Esto no pasará: Trump, Biden y la batalla por el futuro de Estados Unidos”.

“Los reportajes del New York Times sobre mí son totalmente falsos y erróneos”, dijo McCarthy. “No sorprende que los medios corporativos estén obsesionados con hacer todo lo posible para promover una agenda liberal. Esta gira promocional del libro no es diferente. Si los reporteros estuvieran interesados ​​en la verdad, ¿por qué pedirían comentarios después de que se imprimiera el libro?”.

Según el Times, Mark Bednar, un portavoz de McCarthy, también se opuso a los informes y dijo: “McCarthy nunca dijo que llamaría a Trump para decirle que debería renunciar”.

The Hill se ha comunicado con las oficinas de McCarthy y Cheney para hacer comentarios.

El desarrollo se produce meses antes de las elecciones intermedias de noviembre, en las que los republicanos buscan recuperar la mayoría en la Cámara y el Senado. McCarthy está mirando el mazo del presidente de la Cámara si su partido toma el control de la cámara baja.

Días después de los disturbios en el Capitolio, McCarthy afirmó en una declaración pública que “el presidente tiene la responsabilidad” de la insurrección y agregó que “estos hechos requieren una acción inmediata del presidente Trump, acepte su parte de responsabilidad, sofoque los disturbios que se están gestando y garantice que el presidente electo Biden puede comenzar con éxito su mandato”.