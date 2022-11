WASHINGTON (AP) — El senador Mitch McConnell fue reelegido como líder republicano el miércoles, anulando un desafío del senador Rick Scott de Florida, el jefe de campaña del Partido Republicano en el Senado criticado por los fracasos electorales de mitad de mandato de su partido.

Al retirarse a la Cámara del Antiguo Senado del Capitolio para la votación privada, los republicanos se habían enfrentado a luchas internas públicas luego de un desempeño decepcionante en las elecciones de la semana pasada que mantuvieron el control del Senado con los demócratas.

McConnell, de Kentucky, rechazó fácilmente el desafío de Scott en el primer intento de expulsarlo después de muchos años como líder del Partido Republicano. Los senadores primero rechazaron un intento de los detractores de McConnell de retrasar la elección del liderazgo hasta después de la segunda vuelta de las elecciones al Senado en Georgia el próximo mes.

El malestar es similar al alboroto entre los republicanos de la Cámara de Representantes después de las elecciones de mitad de período que dejaron al partido dividido por el control del expresidente Donald Trump en el partido. El líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, ganó la nominación de sus colegas para postularse para presidente de la Cámara, con los republicanos a punto de apoderarse de la mayoría de la Cámara, pero enfrenta una dura oposición de un grupo central de republicanos de derecha que no están convencidos de su liderazgo.

El miércoles, los senadores primero consideraron una moción de un aliado de Scott, el senador republicano Ted Cruz de Texas, para retrasar los votos de liderazgo hasta después de la segunda vuelta de las elecciones del 6 de diciembre en Georgia entre el republicano Herschel Walker y el actual senador demócrata Raphael Warnock que determinar la composición final del Senado. Walker era elegible para votar en la elección de liderazgo, pero no se esperaba que estuviera presente.

Se esperaba que votaran 49 senadores republicanos, incluidos los senadores recién elegidos en la ciudad esta semana pero que aún no juraron el cargo y la senadora de Alaska Lisa Murkowski, quien era elegible a pesar de que su carrera contra la republicana Kelly Tshibaka aún no ha sido convocada. Se esperaba que no más de 10 senadores republicanos, entre algunas de las figuras más conservadoras y alineadas con Trump, se unieran a la revuelta.

Los senadores también elegían a otros en el liderazgo republicano. Los demócratas pospusieron sus elecciones internas hasta después del Día de Acción de Gracias.

Se espera que los rangos de liderazgo superior de McConnell se mantengan estables, con el senador John Thune, RS.D., como látigo del Partido Republicano, y el senador John Barrasso, republicano por Wyoming, en el puesto número 3 como presidente de la conferencia del Partido Republicano. Se esperaba que el senador republicano de Montana, Steve Daines, se hiciera cargo de la operación de campaña de Scott.

El desafío de Scott, a quien Trump instó a confrontar a McConnell, intensificó una disputa de larga data entre Scott, quien lideró el brazo de campaña del republicano en el Senado este año, y McConnell por el enfoque del partido para tratar de recuperar la mayoría en el Senado.

“Si simplemente quieren seguir con el statu quo, no voten por mí”, dijo Scott en una carta a los republicanos del Senado ofreciéndose como voto de protesta contra McConnell.

Los conservadores inquietos en la cámara han arremetido contra el manejo de las elecciones por parte de McConnell, así como su control férreo sobre la bancada republicana del Senado.

Trump ha estado presionando para que el partido se deshaga de McConnell desde que el líder del Senado pronunció un discurso mordaz en el que culpaba al entonces presidente Trump por la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos.

Aún así, representó un desafío directo inusual a la autoridad de McConnell. Se convertiría en el líder del Senado con más años de servicio en la historia cuando el nuevo Congreso se reúna el próximo año.

Scott y McConnell intercambiaron lo que sus colegas dijeron que eran comentarios “sinceros” y “animados” durante un largo almuerzo privado de senadores republicanos el martes que se prolongó durante varias horas. Discutieron sobre las elecciones intermedias, la calidad de los candidatos republicanos que se postularon y sus diferencias sobre la recaudación de fondos.

Durante el almuerzo, unos 20 senadores presentaron sus casos individuales para los dos hombres. Algunos miembros desafiaron directamente a Scott en defensa de McConnell, incluida la senadora de Maine Susan Collins, quien cuestionó la gestión del brazo de campaña del senador de Florida, según una persona familiarizada con la reunión y que se mantuvo en el anonimato para discutirlo.

Entre las muchas razones que Scott enumeró para presentar un desafío es que los republicanos se habían comprometido demasiado con los demócratas en el último Congreso, produciendo proyectos de ley que el presidente Joe Biden ha considerado éxitos y que los demócratas presentaron en las elecciones de 2022.

La enemistad entre Scott y McConnell se ha estado filtrando durante meses y llegó a su punto álgido cuando los resultados de las elecciones mostraron que no habría una ola republicana en el Senado, como predijo Scott, según estrategas republicanos de alto nivel que no estaban autorizados a discutir asuntos internos por su nombre e insistieron. sobre el anonimato.

La disputa comenzó poco después de que Scott se hiciera cargo del comité del partido después de las elecciones de 2020. Muchos en el partido vieron su ascensión como un esfuerzo por construir su perfil político nacional y su red de donantes antes de una posible candidatura presidencial en 2024. Algunos estaban molestos por los materiales promocionales del comité que se centraban mucho en la propia biografía de Scott, mientras que se centraban menos en la candidatos que se presentan a las elecciones.

Luego vino el lanzamiento de Scott de un plan de 11 puntos a principios de este año, que pedía un modesto aumento de impuestos para muchos de los estadounidenses peor pagados, al tiempo que abría la puerta para recortar la Seguridad Social y Medicare, que McConnell repudió rápidamente incluso cuando se negó a ofrecer una agenda propia.

La disputa fue impulsada en parte por la confianza desgastada en el liderazgo de Scott, así como por las malas finanzas del comité, que tenía una deuda de $ 20 millones, según un consultor republicano senior.

