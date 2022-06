(The Hill) — Se proyectaba que la republicana Mayra Flores derrotaría el martes a Dan Sánchez (D) en las elecciones especiales para el Distrito Congresional 34 de Texas, un bastión demócrata tradicional.

The Associated Press la declaró ganadora a las 11:13 pm ET.

El puesto quedó vacante en marzo cuando el exrepresentante demócrata Filemón Vela renunció.

Flores viajará a Washington para cumplir el resto del mandato de Vela. Se enfrentará al representante demócrata Vicente González (D-Texas), quien actualmente representa el Distrito Congresional 15, por un Distrito Congresional 34 rediseñado en noviembre.

González dijo que no dejaría su escaño actual en el distrito 15 a mediados de año.

Flores, quien llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía seis años, se convertirá en la primera congresista estadounidense nacida en México. La congresista electa ha promocionado con frecuencia el trabajo de su esposo como agente de la Patrulla Fronteriza.

Es probable que su victoria impulse aún más el optimismo republicano sobre las perspectivas del partido en el sur de Texas ya lo largo de la frontera. El Partido Republicano ha estado buscando obtener ganancias en estas áreas desde que el expresidente Trump se desempeñó bien allí en 2020.

Su victoria también significa darle al Partido Republicano un escaño adicional en una Cámara estrechamente dividida y un impulso de cara a noviembre.